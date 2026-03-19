Новини
Любопитно »
Актрисата Даяна Ханджиева се предаде: Край на "супержената"

19 Март, 2026 08:43 2 180 15

  • даяна ханджиева-
  • фотосесия

"Вече не се правя на силна и независима…", призна Ханджиева

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Даяна Ханджиева изненада феновете си с откровение, което разби мита за „силната жена“. След като стана майка на три деца, звездата призна нещо, което малко популярни дами казват на глас: вече не се справя сама – и не иска да се преструва, пише marica.bg.

След период на оттегляне от публичния живот, Даяна Ханджиева се завърна с гореща фотосесия, която бързо привлече вниманието. Но още по-силен от кадрите се оказа текстът към тях.

„Изтрих от речника си ‘мога и сама’. Вече не се правя на силна и независима… просто много ми се спи“, призна тя с доза хумор и болезнена искреност.


Семейството на актрисата с баскетболиста Кристиян Ставрев се увеличи значително – след сина им Антони се появиха и близначките Ваяна и Елеанора. И именно тогава започва истинското изпитание.

Даяна описва ежедневието си като „екстремно“ – едно дете плаче от глад, друго има нужда от баня, а баткото се разстройва от цялата суматоха. В тези моменти тя буквално „изключва звуците“ и подрежда приоритетите, за да оцелее в хаоса.

Актрисата признава, че вече не се стреми да бъде перфектна:

„С едно дете се справях някак, но с три – имам нужда от цялата помощ на света.“

Тя открито говори за нуждата да поиска помощ – нещо, което много майки трудно признават. За нея това означава някой да държи бебетата, докато се изкъпе, или просто да ѝ донесе чаша вода.

Животът ѝ днес е непрекъснато „докато“ – яде, докато кърми, подрежда, докато приспива, мие шишета, докато се грижи за друго бебе. Всяка минута е разпределена до крайност.

Въпреки умората, Даяна Ханджиева не губи чувството си за хумор и самоирония – нещо, което феновете ѝ оценяват високо.

С новата фотосесия актрисата ясно показва, че е готова отново да се върне в публичното пространство – този път по-истинска и откровена от всякога.

Феновете вече я заливат с подкрепа, а мнозина я определят като „глас на реалните майки“, които не се страхуват да кажат, че понякога просто е трудно.


Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Питане

    8 4 Отговор
    "супержената" ДВЕ ли има, или и тя е като козата и магарицата ?

    08:48 19.03.2026

  • 3 Хайде

    9 7 Отговор
    Да ви кажа, вие ще прецените! Снощи разпуках една с три деца по всевъзможни и брутални начини. Не и личеше защото беше много хубава и стегната, но накрая ми каза. Като попитах кой и гледа децата, каза - Мъжът ми, за да мога да разпусна с приятелки. Сещате се, че не разпусна с приятелки. А аз си помислих, че онзи човек, който явно добре се грижи за нея, и я мисли да и е комфортно, ако разбере какво е правила, и вземе да отшамари, ще бъде обявен за идиот! А кой всъщност в тяхното семейство постъпва като идиот?

    08:50 19.03.2026

  • 4 Тази "актриса"

    9 4 Отговор
    с какво е известна, освен с лигавите изпълнения в едно реалити, че заслужава да бъде давана за пример?!

    Коментиран от #6

    08:51 19.03.2026

  • 5 Каква

    8 3 Отговор
    звезда е момата? В коя продукция е участвала? Добре е, че ражда деца, обаче с друго май не е известна.

    Коментиран от #7

    08:52 19.03.2026

  • 6 Парадираш с незнание?

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тази "актриса"":

    Получава ти се. Последно я гледах в "Скъпи наследници".

    08:59 19.03.2026

  • 7 Такава

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Каква":

    То родѝ и изгледай три деца, а от мен ще имаш вечно уважение.

    09:00 19.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Стас

    0 0 Отговор
    И аз отивам да се къпя,имам нужда от душ и шампоан.После ще се суша на топло. Жена ми се цънцарика нещо,в кухнята.

    09:01 19.03.2026

  • 10 щамов работник

    2 4 Отговор
    Супержена не ми трябва! Достатъчно е да има дълга коса,цоцомби и сладко дупе.Да се маже с червило и кремчета,и да ходи с късичка рокличка.

    09:03 19.03.2026

  • 11 Ццц

    1 4 Отговор
    Животът на мъжа се дели на две основни фази - когато живееш за себе си и когато започнеш да живееш за друг. Втората фаза се нарича от зевзеците "най-голямото щастие в живота". Но ние знаем, че щастието започна да ни се изплъзва със заветното "да" пред органа по гражданско състояние...После идват и децата и напълно забравяме как сме ги правили. За капак сме изключени от всички празници, подаръци и песнички от детската градина нататък. И остава само споменът, че някога си бил човек и си се казвал ерген! 🤣🤣🤣

    09:09 19.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 дедо Флашко

    1 2 Отговор
    Беше си ни кеф,през младостта ни.

    09:29 19.03.2026

  • 15 Дзак

    0 0 Отговор
    Да е жива и здрава! Имала късмет.

    10:33 19.03.2026