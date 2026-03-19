Актрисата Даяна Ханджиева се предаде: Край на "супержената"

Актрисата Даяна Ханджиева изненада феновете си с откровение, което разби мита за „силната жена“. След като стана майка на три деца, звездата призна нещо, което малко популярни дами казват на глас: вече не се справя сама – и не иска да се преструва, пише marica.bg.

След период на оттегляне от публичния живот, Даяна Ханджиева се завърна с гореща фотосесия, която бързо привлече вниманието. Но още по-силен от кадрите се оказа текстът към тях.

„Изтрих от речника си ‘мога и сама’. Вече не се правя на силна и независима… просто много ми се спи“, призна тя с доза хумор и болезнена искреност.

Семейството на актрисата с баскетболиста Кристиян Ставрев се увеличи значително – след сина им Антони се появиха и близначките Ваяна и Елеанора. И именно тогава започва истинското изпитание.

Даяна описва ежедневието си като „екстремно“ – едно дете плаче от глад, друго има нужда от баня, а баткото се разстройва от цялата суматоха. В тези моменти тя буквално „изключва звуците“ и подрежда приоритетите, за да оцелее в хаоса.

Актрисата признава, че вече не се стреми да бъде перфектна:

„С едно дете се справях някак, но с три – имам нужда от цялата помощ на света.“

Тя открито говори за нуждата да поиска помощ – нещо, което много майки трудно признават. За нея това означава някой да държи бебетата, докато се изкъпе, или просто да ѝ донесе чаша вода.

Животът ѝ днес е непрекъснато „докато“ – яде, докато кърми, подрежда, докато приспива, мие шишета, докато се грижи за друго бебе. Всяка минута е разпределена до крайност.

Въпреки умората, Даяна Ханджиева не губи чувството си за хумор и самоирония – нещо, което феновете ѝ оценяват високо.

С новата фотосесия актрисата ясно показва, че е готова отново да се върне в публичното пространство – този път по-истинска и откровена от всякога.

Феновете вече я заливат с подкрепа, а мнозина я определят като „глас на реалните майки“, които не се страхуват да кажат, че понякога просто е трудно.