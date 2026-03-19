Трайчо Трайков: Печалбата от „Балкански поток“ за 2025 г. е 560 млн. лв.

Печалбата от газопровода „Балкански поток“ за 2025 г. достига 560 млн. лв. (286 млн. евро). Това съобщава енергийният министър Трайчо Трайков в отговор на депутатски въпрос.
Общите приходи от проекта за същата година възлизат на 570 млн. лв. (291 млн. евро), което показва значителен финансов резултат при сравнително ограничени разходи.
По данни на „Булгартрансгаз“ основната част от приходите - 497 млн. лв. (254 млн. евро) - идва от дългосрочни договори за резервиране на капацитет за период от 20 години. Те са сключени в рамките на общоевропейската процедура Open Season. Допълнителни 73 млн. лв. (37 млн. евро) са генерирани от предлагане на свободен капацитет на междусистемните връзки.
Разходите по експлоатацията на инфраструктурата за 2025 г. са в размер на 9,8 млн. лв. (около 5 млн. евро). Те включват материали, охрана, електроенергия, персонал, застраховки и местни данъци.
„Балкански поток“ представлява българското разширение на „Турски поток“ - проект, който транспортира природен газ от Русия през Черно море до Турция и оттам към Европа. Тръбопроводът има две линии с капацитет по 15,75 млрд. куб. метра годишно - едната за турския пазар, а другата за страните от Югоизточна и Централна Европа.
1 Георги
2 ТРАЙ БЕ ПЛАЖУВАЩИЯ
3 Питане
4 Стига преструвки
5 В Кой
6 туй след
7 Кво стана?
8 Да попитам
9 иван костов
10 Балкански поток
До коментар #1 от "Георги":Представлява съоръжение за пренос на руски газ и печели добре.
Ако бяхме направили южен поток, печалбата щеше да е двойна.
11 Всички са маскари! Алеко Константинов.
09:03 19.03.2026
13 АБВ
14 665
15 ППДБ
16 АБВ
18 Не тъпи
До коментар #16 от "АБВ":А продажни
19 И като суммираш със
20 СЕГА СМЕТНЕТЕ ПЕЧАЛБАТА
22 А бе
23 Ха ХаХа
До коментар #22 от "А бе":Не повтарящите лъжите на Кокора и Тъпото за Боташ.
24 Ама как така ?
25 Опа
26 Хейт
27 Удри
До коментар #4 от "Стига преструвки":ГЕРБ направиха поток, от който влизат приходи в държавата, но за съжаление Радев в служебното правителство на Гълъб Донев пренасочи голяма част от тези приходи към Боташ.
28 Пер2
29 ООрана държава
30 Факт
Ако бяхме направили Южен поток, Турция щеше да купува българска газ.
31 Не е сигурно
До коментар #26 от "Хейт":Собствеността на Южен поток беше разделена 50 на 50 между БЕХ и Газпром и тогава колко щяхме да печелим ?
32 Иво
33 чебурашка
До коментар #30 от "Факт":Ако, ако...
34 Хи хи
До коментар #29 от "ООрана държава":Как си го е кръстил Балкански като той е наша собственост , платили сме си го . Потокът е наш , но ще му викаме Турски , бегай бе !
35 Един не-трол
До коментар #10 от "Балкански поток":Нямаше, защото тръбите щяха да са руска собственост и щяха да прекарват газ само в една посока и проекта беше на стойност 4млрд лева. Затова и беше проблема, защото ЕС не позволяваше по европейското законодателство да има чужда собственост или нещо такова. Сега са българска собственост тръбите проекта струваше 3млрд лева и има станции, които позволяват пренос във всички посоки вкл. износ и през терминала в Гърция (който е 20% българска собственост). Та така за лошия Борисов, който е подарил на Путин тръби. Всеки да сметне за колко години ще го избием и колко още ще го експлоатираме. Както каза Борисов, ако кажем, че ще го продаваме опашката от желаещи да го купят ще е от София до Сливен. Е естествено веднага се намери някой капитан да направи договора с Боташ, че да не печелим много, и той да лапа жълти стотинки на фона на щетите, които това ще ни струва. Е тази инвестиция е нищо пред тунелите под Шипка, мостовете над Дунав, завода за електроавтомобили, 8млрд на година отгоре, които взимаме, защото Борисов не е във властта и спирането на магистрала Хемус, която щеше да е готова вече и договора с Джемкорп, който щеше да хариза енергетиката на България на руска офшорка и не ми се мисли колко щеше да струва тока тогава Моля излезте и гласувайте масово, за да минимизираме платения вот и да се види кой къде е и мислете за кого гласувате
36 Лондон
Благодарение на Борисов , този проект бе изграден на наша територия , а не на грътклската !!!
Сега е руска газ , утре може да е друга , важнжто е че носи кеш !!!
Само за корупция не ми говорете, всички са в блатото!!!
38 Госта.
До коментар #13 от "АБВ":Напълно съм съгласен, само че виж какво пишат същите по горе . Милиарди да печели тези пак ще реват срещу него.За ШЕСТ години се е изплатил , същото щеше да се случи и с АЕЦ Белене,но нали сме " евро атлантици" внасяме ток ,все пак вече сме в клуба на богатите.
39 Колко похарчи
40 Българин
41 Отговор
До коментар #3 от "Питане":Всичко е ясно,че работата е МЪТНА.Всички плюеха,Борисов,но фактите говорят,че когато ГЕРБ са на власт,има полза за България. Когато не са на власт--или застой(в по-добрия случай),или загуба като при Боташ.Като в семейството-- единият колкото и да носи,другият като само харчи,нещата не се получават.
42 значи е добре
43 Ако,ако
До коментар #40 от "Българин":Ако баба ми беше баба.Говори за нещо реално.От САЩ като забраняват,какво да правим.Имат си начини да наказват.Факт е,че Боташ е изцяло българско решение и губим по милион на ден.Точно Трайков го обясни --все едно сме си купили огромен камион с ремарке,но не можем да си закарам с него напр.децата на море .Просто си стои там камиона с ремарке,а не ни върши работа.НЕРАЗУМНО РЕШЕНИЕ.
44 Тц,тц
45 Всъщност
До коментар #43 от "Ако,ако":Не точно ! Всичко е политика , а нашите атлантици се навеждат още преди да им заповядат . Украйна и сега си си транслира Руски енегоносители през територията си .
46 Де е Илия на кирия
49 Тити на Кака
До коментар #46 от "Де е Илия на кирия":България плаща ежедневно 560 МИЛИОНА на Боташ?
Я пак!
50 Да бе , да !
До коментар #44 от "Тц,тц":Точно министри на Борисов , в негови и последвали служебни кабинети , блокираха и Южен поток , и АЕЦ Белене ! Не знам каква присъда заслужава този предател , цял живот работил в полза на Турция , срещу България ?!
51 Факт
До коментар #49 от "Тити на Кака":Прав си - не на ден , плаща ги годишно на натовска Турция , защото България не изгради Южен поток .
52 ?????
Ако е по-смел може и да ни каже колко загубихме от това че включително и с негово участие отказахме сегашният Турски поток да е Южен поток и тръбата му да е в България а не в Турция.
Ако е още по-смел може да ни гаже и за гьола в Белене що го саботираха та сега купуваме гръцки ток.
53 А кредитът изплатен ли е?
Отделно как мина разрешителни и приемане в експлоатация никой не знае.
54 ?????
До коментар #52 от "?????":И да напомня как миналата година Баце предлагаше на сина на Тръмп тръбата за да махнат аверите му от Магнитски.
55 До ком.1
До коментар #1 от "Георги":Стига с този Боташ бе,зомбирани павета.Тръбопоровода е златна мина,но урсулските ни марионетки,го блокираха.Да правим сечено на руснаците.Договора с БОТАШ- пише се с главни букви,е дъгосрочен,със заложени обеми ,който нашата държава е договорила,като мощност за транзитиране и търсене от контрагенти в Източна Европа.Ако не беше урсулка, и ние си изпълнявахме договора с турската компания,и един долар нямаше да платим като неустойки.Ти какво искаш? Ако ти имаш договор с мен,да ми осигуряваш един тон домати всеки месец,няма ли да заложиш в договора,защитна клауза,за неустойки,ако аз в определен момент ,ти кажа: Абе, сега и в близките месеци ще купувам само по сто килограма.При пълно натоварване ,ако не клякахме пред акушерката,щяха да ни влизат в бюджета над 670-750 милиона долара годишно.Без един долар неустойки.
