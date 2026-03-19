Новини
България »
Трайчо Трайков: Печалбата от „Балкански поток“ за 2025 г. е 560 млн. лв.

Трайчо Трайков: Печалбата от „Балкански поток“ за 2025 г. е 560 млн. лв.

19 Март, 2026 08:52 2 022 55

  • трайчо трайков-
  • газопровод-
  • балкански поток

Разходите по експлоатацията на инфраструктурата са в размер на 9,8 млн. лв.

Трайчо Трайков: Печалбата от „Балкански поток“ за 2025 г. е 560 млн. лв. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Печалбата от газопровода „Балкански поток“ за 2025 г. достига 560 млн. лв. (286 млн. евро). Това съобщава енергийният министър Трайчо Трайков в отговор на депутатски въпрос.

Общите приходи от проекта за същата година възлизат на 570 млн. лв. (291 млн. евро), което показва значителен финансов резултат при сравнително ограничени разходи.

По данни на „Булгартрансгаз“ основната част от приходите - 497 млн. лв. (254 млн. евро) - идва от дългосрочни договори за резервиране на капацитет за период от 20 години. Те са сключени в рамките на общоевропейската процедура Open Season. Допълнителни 73 млн. лв. (37 млн. евро) са генерирани от предлагане на свободен капацитет на междусистемните връзки.

Разходите по експлоатацията на инфраструктурата за 2025 г. са в размер на 9,8 млн. лв. (около 5 млн. евро). Те включват материали, охрана, електроенергия, персонал, застраховки и местни данъци.

„Балкански поток“ представлява българското разширение на „Турски поток“ - проект, който транспортира природен газ от Русия през Черно море до Турция и оттам към Европа. Тръбопроводът има две линии с капацитет по 15,75 млрд. куб. метра годишно - едната за турския пазар, а другата за страните от Югоизточна и Централна Европа.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    23 22 Отговор
    супер! Две трети от тях отиват за Боташ.

    Коментиран от #10, #55

    08:55 19.03.2026

  • 2 ТРАЙ БЕ ПЛАЖУВАЩИЯ

    12 17 Отговор
    ТОЯ НЕ СИ ЗАСЛУЖАВА ДА СЕ КОМЕНТИРА

    08:55 19.03.2026

  • 3 Питане

    21 15 Отговор
    А от Боташ ?

    Коментиран от #41

    08:56 19.03.2026

  • 4 Стига преструвки

    36 5 Отговор
    Потокът не е Балкански, а Турски. И по него тече Руска газ за Сърбия, Унгария и Словакия.

    Коментиран от #27

    08:56 19.03.2026

  • 5 В Кой

    18 7 Отговор
    джоб е инвестирана печалбата? Защото едва ли ще бъде използвана за нещо полезно.

    08:57 19.03.2026

  • 6 туй след

    19 3 Отговор
    кражбите на политиците ли е ?

    08:57 19.03.2026

  • 7 Кво стана?

    27 7 Отговор
    Баце е бил тарикат!

    08:58 19.03.2026

  • 8 Да попитам

    13 8 Отговор
    И какво точно му е Балканското на този поток? И защо не наричате нещата с истинските им имена?

    08:58 19.03.2026

  • 9 иван костов

    29 9 Отговор
    ПеПедофилите искаха да го нарежат на скраб, сега какво им пречи! Цялото правителство е на ппдб/ЛГБТ!🤥

    08:59 19.03.2026

  • 10 Балкански поток

    25 7 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Представлява съоръжение за пренос на руски газ и печели добре.
    Ако бяхме направили южен поток, печалбата щеше да е двойна.

    Коментиран от #35

    09:01 19.03.2026

  • 11 Всички са маскари! Алеко Константинов.

    7 16 Отговор
    Хей тупан, не ни лъжи! На Боташ всеки ден плащаме по милион а ти говориш за годишна печалба. А загубата? НАЛИ ПЕЧЕЛИМ КАТО ВОЕННОТО ПРОИЗВОДСТВО РАБОТИ НА ТРИ СМЕНИ И ВСИЧКО ПРИ БАНДЕРОФАШИСТИТЕ, КЪДЕ Е ПРЧАЛБАТА И КОЛКО? НИКОЙ ДОСЕГА НЕ Е КАЗВАЛ, ЩОТО Е НЕМА! ТАКА И ГАЗА. ЗАТРИХТЕ ЮЖЕН ПОТОК И ГО ДАДОХТЕ НА ЕРДОГАН А НИЕ ЛАПАМЕ МУХИТЕ! МНОГО НАГЛО НИ ЛЪЖЕТЕ.

    Коментиран от #12

    09:03 19.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АБВ

    23 3 Отговор
    Балкански/турски/боковски поток е една от най-рентабилните инвестиции на България през последните 35 години, колкото и да лаят и вият евроатлантическите помияри. Напрактика той вече се е изплатил далеч преди планирания срок.

    Коментиран от #38

    09:08 19.03.2026

  • 14 665

    22 1 Отговор
    Боковски пирон в ковчега на жълтопаветната шлака. Как само виеха срещу тръбата разни Смиловци, папионки..

    09:10 19.03.2026

  • 15 ППДБ

    10 6 Отговор
    БОКЛУК!

    09:10 19.03.2026

  • 16 АБВ

    13 7 Отговор
    За огромно съжаление не направихме "Южен поток" с 4 тръби преди 20-ина години заради слугинажа в полза на САЩ и Турция от тъпи и прости български евроатлантически политици..

    Коментиран от #18

    09:11 19.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Не тъпи

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "АБВ":

    А продажни

    09:13 19.03.2026

  • 19 И като суммираш със

    10 4 Отговор
    загубите от Боташ по милион лева на ден (365 милиона лева на година), сметката е пак отрицателна.

    Коментиран от #21

    09:13 19.03.2026

  • 20 СЕГА СМЕТНЕТЕ ПЕЧАЛБАТА

    9 7 Отговор
    Ако беше ЮЖЕН ПОТОК.

    09:13 19.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 А бе

    14 5 Отговор
    Ти за ДРУГИЯ ПРОЕКТ кажи! Балканския поток на "мафиота разБойко" е на печалба,а КАКВО носи БОТАШ на новия Спасител Радев?

    Коментиран от #23

    09:15 19.03.2026

  • 23 Ха ХаХа

    8 4 Отговор

    До коментар #22 от "А бе":

    Не повтарящите лъжите на Кокора и Тъпото за Боташ.

    09:17 19.03.2026

  • 24 Ама как така ?

    15 0 Отговор
    Къде го Мартин Димитров да обясни , че потокът ще се изплати след 30 години ?

    09:17 19.03.2026

  • 25 Опа

    16 0 Отговор
    Жълтопаветните толкова плюха този поток и го наричаха турски поток, а накрая излиза, че държавата печата половин милиард на година от него.

    09:17 19.03.2026

  • 26 Хейт

    4 13 Отговор
    От Южен поток печалбата щеше да е милиарди. Всички околни държави щяха да ни се мазнят и да внасят газ от нас. Нямаше да има Боташ да се оправдават. Но Буци съсипа всичко.

    Коментиран от #31

    09:18 19.03.2026

  • 27 Удри

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Стига преструвки":

    ГЕРБ направиха поток, от който влизат приходи в държавата, но за съжаление Радев в служебното правителство на Гълъб Донев пренасочи голяма част от тези приходи към Боташ.

    09:20 19.03.2026

  • 28 Пер2

    4 6 Отговор
    Русофобите превърнаха България от ключова енергетическа държава в просяк

    09:20 19.03.2026

  • 29 ООрана държава

    7 4 Отговор
    Името му е турски поток, бойко си го беше кръстил балкански

    Коментиран от #34

    09:21 19.03.2026

  • 30 Факт

    7 3 Отговор
    Газът по Турски поток е турски.Плащаме го на турците.
    Ако бяхме направили Южен поток, Турция щеше да купува българска газ.

    Коментиран от #33

    09:24 19.03.2026

  • 31 Не е сигурно

    2 4 Отговор

    До коментар #26 от "Хейт":

    Собствеността на Южен поток беше разделена 50 на 50 между БЕХ и Газпром и тогава колко щяхме да печелим ?

    09:25 19.03.2026

  • 32 Иво

    3 2 Отговор
    Южен поток тръбата нямаше да е българска собственост, така че стига спекулации.

    09:26 19.03.2026

  • 33 чебурашка

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Факт":

    Ако, ако...

    09:27 19.03.2026

  • 34 Хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "ООрана държава":

    Как си го е кръстил Балкански като той е наша собственост , платили сме си го . Потокът е наш , но ще му викаме Турски , бегай бе !

    09:28 19.03.2026

  • 35 Един не-трол

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Балкански поток":

    Нямаше, защото тръбите щяха да са руска собственост и щяха да прекарват газ само в една посока и проекта беше на стойност 4млрд лева. Затова и беше проблема, защото ЕС не позволяваше по европейското законодателство да има чужда собственост или нещо такова. Сега са българска собственост тръбите проекта струваше 3млрд лева и има станции, които позволяват пренос във всички посоки вкл. износ и през терминала в Гърция (който е 20% българска собственост). Та така за лошия Борисов, който е подарил на Путин тръби. Всеки да сметне за колко години ще го избием и колко още ще го експлоатираме. Както каза Борисов, ако кажем, че ще го продаваме опашката от желаещи да го купят ще е от София до Сливен. Е естествено веднага се намери някой капитан да направи договора с Боташ, че да не печелим много, и той да лапа жълти стотинки на фона на щетите, които това ще ни струва. Е тази инвестиция е нищо пред тунелите под Шипка, мостовете над Дунав, завода за електроавтомобили, 8млрд на година отгоре, които взимаме, защото Борисов не е във властта и спирането на магистрала Хемус, която щеше да е готова вече и договора с Джемкорп, който щеше да хариза енергетиката на България на руска офшорка и не ми се мисли колко щеше да струва тока тогава Моля излезте и гласувайте масово, за да минимизираме платения вот и да се види кой къде е и мислете за кого гласувате

    09:31 19.03.2026

  • 36 Лондон

    4 0 Отговор
    Много добре прочетете и анализирайте цифрите , особено розовиге понита от коалиция Петрохан !!!
    Благодарение на Борисов , този проект бе изграден на наша територия , а не на грътклската !!!
    Сега е руска газ , утре може да е друга , важнжто е че носи кеш !!!
    Само за корупция не ми говорете, всички са в блатото!!!

    09:32 19.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Госта.

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "АБВ":

    Напълно съм съгласен, само че виж какво пишат същите по горе . Милиарди да печели тези пак ще реват срещу него.За ШЕСТ години се е изплатил , същото щеше да се случи и с АЕЦ Белене,но нали сме " евро атлантици" внасяме ток ,все пак вече сме в клуба на богатите.

    09:35 19.03.2026

  • 39 Колко похарчи

    1 1 Отговор
    Да разрушиш паметника на Съветските освободители?

    09:37 19.03.2026

  • 40 Българин

    3 2 Отговор
    Ако беше построен Южен поток , а не търски , част от който е Балкански , 1 - печелбата щеше да е в пъти по-голяма , 2 - България нямаше да зависи от Турция , 3 - Цяла европа щеше да с егрижи за безопасността на българската територия .... Ама с турско-краварски подлоги в софийското управление - толкоз !

    Коментиран от #43

    09:38 19.03.2026

  • 41 Отговор

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Питане":

    Всичко е ясно,че работата е МЪТНА.Всички плюеха,Борисов,но фактите говорят,че когато ГЕРБ са на власт,има полза за България. Когато не са на власт--или застой(в по-добрия случай),или загуба като при Боташ.Като в семейството-- единият колкото и да носи,другият като само харчи,нещата не се получават.

    09:40 19.03.2026

  • 42 значи е добре

    1 0 Отговор
    енергетиката тича след еврото . в европа е зле . в света няма някой дето енергетиката да му е добре . на изток се палят . на запад все не стига петрола . в африка все са в рецесии . клаушев в базите планувал да станат 6 та директори на енергетиката . лами, гурута и енергетици .

    09:43 19.03.2026

  • 43 Ако,ако

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Българин":

    Ако баба ми беше баба.Говори за нещо реално.От САЩ като забраняват,какво да правим.Имат си начини да наказват.Факт е,че Боташ е изцяло българско решение и губим по милион на ден.Точно Трайков го обясни --все едно сме си купили огромен камион с ремарке,но не можем да си закарам с него напр.децата на море .Просто си стои там камиона с ремарке,а не ни върши работа.НЕРАЗУМНО РЕШЕНИЕ.

    Коментиран от #45

    09:47 19.03.2026

  • 44 Тц,тц

    1 0 Отговор
    Стига бе? Моделът "Борисов" носи печалба, а Прогресиста Радев и неговия Боташ - носи на България кошница с гола вода.

    Коментиран от #50

    09:50 19.03.2026

  • 45 Всъщност

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ако,ако":

    Не точно ! Всичко е политика , а нашите атлантици се навеждат още преди да им заповядат . Украйна и сега си си транслира Руски енегоносители през територията си .

    09:50 19.03.2026

  • 46 Де е Илия на кирия

    0 1 Отговор
    Ами България само за ДЕН губи толкова от ,,Боташ" бе Трайчооо

    Коментиран от #49

    09:51 19.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тити на Кака

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Де е Илия на кирия":

    България плаща ежедневно 560 МИЛИОНА на Боташ?
    Я пак!

    Коментиран от #51

    09:53 19.03.2026

  • 50 Да бе , да !

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Тц,тц":

    Точно министри на Борисов , в негови и последвали служебни кабинети , блокираха и Южен поток , и АЕЦ Белене ! Не знам каква присъда заслужава този предател , цял живот работил в полза на Турция , срещу България ?!

    09:55 19.03.2026

  • 51 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Тити на Кака":

    Прав си - не на ден , плаща ги годишно на натовска Турция , защото България не изгради Южен поток .

    09:58 19.03.2026

  • 52 ?????

    2 0 Отговор
    Трайчо Трайков що така им разби опорките на умните и красивите как България губела от тръбата.
    Ако е по-смел може и да ни каже колко загубихме от това че включително и с негово участие отказахме сегашният Турски поток да е Южен поток и тръбата му да е в България а не в Турция.
    Ако е още по-смел може да ни гаже и за гьола в Белене що го саботираха та сега купуваме гръцки ток.

    Коментиран от #54

    10:08 19.03.2026

  • 53 А кредитът изплатен ли е?

    1 2 Отговор
    Защото ние дадохме едни милиарди авансово, да не говорим съсипването на природата!
    Отделно как мина разрешителни и приемане в експлоатация никой не знае.

    10:09 19.03.2026

  • 54 ?????

    1 1 Отговор

    До коментар #52 от "?????":

    И да напомня как миналата година Баце предлагаше на сина на Тръмп тръбата за да махнат аверите му от Магнитски.

    10:16 19.03.2026

  • 55 До ком.1

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Стига с този Боташ бе,зомбирани павета.Тръбопоровода е златна мина,но урсулските ни марионетки,го блокираха.Да правим сечено на руснаците.Договора с БОТАШ- пише се с главни букви,е дъгосрочен,със заложени обеми ,който нашата държава е договорила,като мощност за транзитиране и търсене от контрагенти в Източна Европа.Ако не беше урсулка, и ние си изпълнявахме договора с турската компания,и един долар нямаше да платим като неустойки.Ти какво искаш? Ако ти имаш договор с мен,да ми осигуряваш един тон домати всеки месец,няма ли да заложиш в договора,защитна клауза,за неустойки,ако аз в определен момент ,ти кажа: Абе, сега и в близките месеци ще купувам само по сто килограма.При пълно натоварване ,ако не клякахме пред акушерката,щяха да ни влизат в бюджета над 670-750 милиона долара годишно.Без един долар неустойки.

    10:29 19.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове