Ето как би изглеждала легендарната S-Class W140 през 2026-та

В края на миналия месец, Mercedes-Benz представи най-мащабното обновяване на S-Cласс в историята на модела, при което над 2700 части (около 50% от колата) са новоразработени или препроектирани. Въпреки това, обаче, безкрайния свят на интернет представи нова версия на S-Class, която ни показва луксозната лимузина през погледа на Никита Чуико (kelsonik). Той представи цифрова алтернатива, която модернизира легендарния W140, като пренася квадратния, авторитетен стил от 90-те години в модерната ера.
Дигиталните промени представят емблематичната „тухлена“ форма на третото поколение S-Class и прилагат минималистичния дизайн на това десетилетие, като ги комбинират по интересен начин. Проектът се отличава с елегантни LED светлини в класическите малки корпуси, изчистена решетка с три слота и завръщането на емблематичните алуминиеви джанти.
Като премахва осветените решетки и „претоварването от екрана”, визията на Kelsonik привлича нарастващата група ентусиасти, които вярват, че върхът на дизайна на Mercedes е бил достигнат преди дигиталната ера. Дори и това да е така, компанията остава трайно ангажирана към настоящето и бъдещето си и подобни дигитални проекти остават само в интернет пространството, без особен успех в реалния свят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Опааа
Коментиран от #4
12:55 10.02.2026
2 Оле оле
13:10 10.02.2026
3 Това
Коментиран от #5
13:10 10.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Варна 3
До коментар #3 от "Това":Едва ли, нито една от моделите на Волга не е уникална! Това са само западни копия!
14:17 10.02.2026