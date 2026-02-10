Новини
Авто »
Ето как би изглеждала легендарната S-Class W140 през 2026-та

Ето как би изглеждала легендарната S-Class W140 през 2026-та

10 Февруари, 2026 12:48 1 184 5

  • mercedes-
  • s-class-
  • w140

Рендърите пренасят дизайна от 90-те

Ето как би изглеждала легендарната S-Class W140 през 2026-та - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В края на миналия месец, Mercedes-Benz представи най-мащабното обновяване на S-Cласс в историята на модела, при което над 2700 части (около 50% от колата) са новоразработени или препроектирани. Въпреки това, обаче, безкрайния свят на интернет представи нова версия на S-Class, която ни показва луксозната лимузина през погледа на Никита Чуико (kelsonik). Той представи цифрова алтернатива, която модернизира легендарния W140, като пренася квадратния, авторитетен стил от 90-те години в модерната ера.

Ето как би изглеждала легендарната S-Class W140 през 2026-та

Дигиталните промени представят емблематичната „тухлена“ форма на третото поколение S-Class и прилагат минималистичния дизайн на това десетилетие, като ги комбинират по интересен начин. Проектът се отличава с елегантни LED светлини в класическите малки корпуси, изчистена решетка с три слота и завръщането на емблематичните алуминиеви джанти.

Като премахва осветените решетки и „претоварването от екрана”, визията на Kelsonik привлича нарастващата група ентусиасти, които вярват, че върхът на дизайна на Mercedes е бил достигнат преди дигиталната ера. Дори и това да е така, компанията остава трайно ангажирана към настоящето и бъдещето си и подобни дигитални проекти остават само в интернет пространството, без особен успех в реалния свят.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Опааа

    10 0 Отговор
    Ганееееев! Мисиркооооо! Какво е това “рендъри” ве???

    Коментиран от #4

    12:55 10.02.2026

  • 2 Оле оле

    6 3 Отговор
    Ще изглежда точно като Фолксваген Файтон от миналия век.

    13:10 10.02.2026

  • 3 Това

    3 8 Отговор
    е Волга

    Коментиран от #5

    13:10 10.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Варна 3

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Това":

    Едва ли, нито една от моделите на Волга не е уникална! Това са само западни копия!

    14:17 10.02.2026