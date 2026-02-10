Ето как би изглеждала легендарната S-Class W140 през 2026-та

В края на миналия месец, Mercedes-Benz представи най-мащабното обновяване на S-Cласс в историята на модела, при което над 2700 части (около 50% от колата) са новоразработени или препроектирани. Въпреки това, обаче, безкрайния свят на интернет представи нова версия на S-Class, която ни показва луксозната лимузина през погледа на Никита Чуико (kelsonik). Той представи цифрова алтернатива, която модернизира легендарния W140, като пренася квадратния, авторитетен стил от 90-те години в модерната ера.

Дигиталните промени представят емблематичната „тухлена“ форма на третото поколение S-Class и прилагат минималистичния дизайн на това десетилетие, като ги комбинират по интересен начин. Проектът се отличава с елегантни LED светлини в класическите малки корпуси, изчистена решетка с три слота и завръщането на емблематичните алуминиеви джанти.

Като премахва осветените решетки и „претоварването от екрана”, визията на Kelsonik привлича нарастващата група ентусиасти, които вярват, че върхът на дизайна на Mercedes е бил достигнат преди дигиталната ера. Дори и това да е така, компанията остава трайно ангажирана към настоящето и бъдещето си и подобни дигитални проекти остават само в интернет пространството, без особен успех в реалния свят.