А едно време какви автомобили имаше... Една бюджетна кола, която отказа да умре и след 700 000 километра (ВИДЕО)

Има автомобили, които се купуват с разум, и такива, които остават в историята с ината си. Случаят с един вехт, но корав Plymouth Valiant от далечната 1963 година е точно такъв. След като прекарва цели три десетилетия в летаргичен сън, затрупан от прахта на забравата в някакъв американски гараж, този ветеран на пътя отново избълва гъст дим и потегли на собствен ход. И то как – с внушителен пробег, който би накарал дори съвременните дизели да се изчервят от срам.

Историята на този стоманен боец започва през далечната 1971 година, когато чичото на сегашния собственик се сдобива с него. Търсил е нещо просто, „куче марка“, което да го кара до работа без излишни капризи. Тогава на километража са светели скромните 80 000 км. През следващите 25 години обаче, американецът буквално не е слизал от колата, навъртайки фантастичните 640 000 км с оригиналния 2.8-литров шестцилиндров двигател. Когато през 1996 година колата най-после е била „пенсионирана“, общият ѝ пробег вече е надхвърлял магическата граница от 720 000 километра (450 000 мили).

И сега, след три десетилетия престой, които "на хартия" са пагубни за всяка машина, тази кола попада в ръцете на екип от YouTube канала The Inevitable Jim, тези ентусиасти се заемат с възраждането на стария Plymouth, макар ситуацията да изглежда отчайваща. Горивните маркучи са се превърнали в ронлива гума, запушвайки всичко по пътя си, а буталата на 100-конния агрегат са били буквално заварени за цилиндрите от времето. Но след обилно смазване, почистване и доза механика „на колене“, двигателят се събужда с характерното си ръмжене.

Най-голямата изненада за ентусиастите е била тристепенната автоматична скоростна кутия, която след 30 години неподвижност е включила предавките без нито едно изхъркване. Старият Valiant не просто помръдва, а уверено ускорява до 105 км/ч. Оказва се, че охладителната система е непокътната, генераторът подава ток, а дори чистачките махат бодро през предното стъкло, сякаш са били спрени само за едно кафе.

Тази „бюджетна“ кола от 60-те години се оказва по-корава от съдбата. Сега пред нея предстои нов път – пълна реставрация до последния болт, за да заблести отново в автентичния си блясък. Това е живото доказателство, че навремето инженерите са мислили за вечността, а не за края на гаранционния срок. Вижте повече във видеото.