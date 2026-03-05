Новини
Продава се едно от най-уникалните BMW-та Е30

5 Март, 2026 10:07 802 15

  • bmw-
  • e30-
  • 323i-
  • капсула на времето

Моделът 323i от 1985 година е с пробег само 260 км

Продава се едно от най-уникалните BMW-та Е30 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Разказвали сме ви много истории за открити съкровища в света на автомобилите, но случаят с това BMW 323i E30 от 1985 година граничи с научната фантастика. Представете си кола, която е прекарала последните четири десетилетия в състояние на анабиоза, за да се появи днес на пазара с пробег от едва 260 километра. Тази баварска легенда, за която съобщава известният блогър Рома Урако, не е просто употребяван автомобил, а истинска капсула на времето, съхранила в себе си духа и мириса на чисто ново BMW от златната ера на марката.

Пътят на този екземпляр през последните години прилича на истинско финансово влакче в увеселителен парк. Първоначално обявено в Нидерландия за около 40 000 евро, купето по-късно се появи в Австрия с главозамайващия етикет от 120 000 евро. След серия от пазарни корекции и прехвърляния през граници, в началото на тази година колата намери нов собственик в Германия за сумата от близо 63 000 евро. Динамиката в цената само доказва колко труден за оценяване е подобен уникат, който на практика почти няма аналог на пазара.

Техническото състояние на колата е меко казано стряскащо – тя изглежда така, сякаш току-що е излязла от шоурума в Мюнхен. По долната част на каросерията и елементите на окачването все още личи фабричният защитен восък, а всички оригинални стикери и маркировки са непокътнати. Под предния капак е монтиран класическият 2.3-литров редови шестак M20B23, снабден с инжекционна система Bosch L-Jetronic. Със своите 150 конски сили и тегло от едва 1 110 кг, това E30 предлага онова чисто аналогово усещане, което съвременните компютри на колела отдавна са загубили.

Оборудването на конкретната бройка е истинско пиршество за ценителите на класическия спортен дух. Автомобилът разполага с „къса“ 5-степенна ръчна скоростна кутия, самоблокиращ се заден диференциал и емблематичните спортни седалки Recaro, които изглеждат така, сякаш никой никога не е сядал в тях. С ускорение до 100 км/ч за под 8 секунди и максимална скорост от 204 км/ч, това BMW 323i е било истинска ракета за времето си, а днес е безценен артефакт, който напомня защо индексът E30 се е превърнал в религия за милиони фенове по света.

Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
  • 1 Име

    6 0 Отговор
    това е колата на колите и си заслужава всяко евро

    10:13 05.03.2026

  • 2 Ти да видиш

    3 0 Отговор
    А не беше ли това Алпина-та...легенда

    10:14 05.03.2026

  • 3 Имам запек

    4 1 Отговор
    Бай Яшар ще е купи от махалата.

    10:18 05.03.2026

  • 4 Пич

    1 0 Отговор
    Беше голям кеф някога! Караше се като лагерна количка!

    Коментиран от #8

    10:24 05.03.2026

  • 8 МП4

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    то си е лагерна количка

    10:31 05.03.2026

  • 15 4.4

    1 1 Отговор
    Една кола струва толкова, колкото някой е склонен да плати за нея. Някой може и да иска 500 000 евро за нея, ако има кой да ги даде, значи струва толкова, но ако не дадат повече от 8000 евро значи не струва половин милион. Пазарен прицнип, братче! Нищо невероятно няма в тая кола, защото е произведена за ширпотреба.

    10:45 05.03.2026