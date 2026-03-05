Продава се едно от най-уникалните BMW-та Е30

Разказвали сме ви много истории за открити съкровища в света на автомобилите, но случаят с това BMW 323i E30 от 1985 година граничи с научната фантастика. Представете си кола, която е прекарала последните четири десетилетия в състояние на анабиоза, за да се появи днес на пазара с пробег от едва 260 километра. Тази баварска легенда, за която съобщава известният блогър Рома Урако, не е просто употребяван автомобил, а истинска капсула на времето, съхранила в себе си духа и мириса на чисто ново BMW от златната ера на марката.

Пътят на този екземпляр през последните години прилича на истинско финансово влакче в увеселителен парк. Първоначално обявено в Нидерландия за около 40 000 евро, купето по-късно се появи в Австрия с главозамайващия етикет от 120 000 евро. След серия от пазарни корекции и прехвърляния през граници, в началото на тази година колата намери нов собственик в Германия за сумата от близо 63 000 евро. Динамиката в цената само доказва колко труден за оценяване е подобен уникат, който на практика почти няма аналог на пазара.

Техническото състояние на колата е меко казано стряскащо – тя изглежда така, сякаш току-що е излязла от шоурума в Мюнхен. По долната част на каросерията и елементите на окачването все още личи фабричният защитен восък, а всички оригинални стикери и маркировки са непокътнати. Под предния капак е монтиран класическият 2.3-литров редови шестак M20B23, снабден с инжекционна система Bosch L-Jetronic. Със своите 150 конски сили и тегло от едва 1 110 кг, това E30 предлага онова чисто аналогово усещане, което съвременните компютри на колела отдавна са загубили.

Оборудването на конкретната бройка е истинско пиршество за ценителите на класическия спортен дух. Автомобилът разполага с „къса“ 5-степенна ръчна скоростна кутия, самоблокиращ се заден диференциал и емблематичните спортни седалки Recaro, които изглеждат така, сякаш никой никога не е сядал в тях. С ускорение до 100 км/ч за под 8 секунди и максимална скорост от 204 км/ч, това BMW 323i е било истинска ракета за времето си, а днес е безценен артефакт, който напомня защо индексът E30 се е превърнал в религия за милиони фенове по света.