Експерт изброява основните проблеми на китайските автомобили

Китайската инвазия по родните пътищата вече не е просто прогноза, а осезаема реалност, която натрупа достатъчно „стаж“, за да свалим картите и да погледнем истината в очите. Но първо тя започна в Русия, където след няколко години интензивна експлоатация, лъскавите фасади на китайските возила започват да разкриват своите истински лица, а експертният анализ на Александър Корнев, публикуван в изданието "За рулем" поставя пръст в раната по отношение на надеждността им. Оказва се, че под модерния дизайн и огромните дисплеи се крият капризи, които могат да вкарат всеки собственик в приключение.
Най-голямото главоболие за притежателите на автомобили от Поднебесната империя остава каросерията, която буквално капитулира пред суровите климатични условия и агресивната химия по пътищата. Боята е отчайващо тънка и само след сезон-два се покрива с „белези“ от камъчета, които бързо проправят път на корозията. Дори поцинкованите детайли не са имунизирани срещу ръждата, а някога блестящият хром губи блясъка си и помътнява, придавайки на колата преждевременно застарял вид. Уви, защитата срещу външните влияния все още изглежда като ахилесовата пета на китайското производство.
В технологично отношение нещата не са по-розови, тъй като софтуерните капризи често вгорчават ежедневието на шофьорите. Мултимедийните системи проявяват характер точно когато имате най-голяма нужда от тях – често блокират при студ или заради прегряване в летните жеги. Към този електронен коктейл добавяме и системните грешки, които изскачат без предупреждение, напомняйки ни, че хардуерът и софтуерът невинаги говорят на един и същ език.
Механиката също не е застрахована от провали, като по-старите модели със CVT трансмисии остават в историята с меко казано скромния си ресурс – някои кутии едва добутват до 50 000 километра преди окончателно да се предадат. Макар новите поколения да показват напредък, рискът от течове в горивната система и използването на нискокачествени компоненти в окачването и двигателния отсек остава на дневен ред. Да изтеглиш „късата клечка“ с дефектни сензори или разхлопана предница все още е реален сценарий при покупка на употребяван екземпляр.
Когато обаче теглим чертата, разумният избор опира до едно ключово понятие: сервизна поддръжка. Корнев е категоричен, че при китайските машини не купувате просто кола, а достъп до части и бърза реакция. В това отношение марки като Haval, Geely, Dongfeng и Omoda държат лидерските позиции благодарение на добрите си дилърски мрежи у нас. Тяхното предимство е, че при неизбежните технически спънки, престоят в бокса ще бъде кратък, а намирането на компоненти няма да се превърне в мисията невъзможна.
китайски автомобил.
Ако не давал газ 280
Китайското е евтино и само замазва с лъскавина и дизайн!
И българина все се лъже!
Коментиран от #6
До коментар #5 от "инж. Минчев":В кръвта на българина е заложено все някой друг да му е виновен. Затова и за грешния избор да купи китайското, ще му е виновно Международното положение.
Коментиран от #16
До коментар #8 от "Хохо Бохо":Дай номера на колата та да проверим.Имам 4бр. Хонди с оригинална боя от 1992 до 2008г. Заповядай да гледаш карат се ежедневно с изключение на едната.
