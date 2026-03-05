Новини
Авто »
Експерт изброява основните проблеми на китайските автомобили

Експерт изброява основните проблеми на китайските автомобили

5 Март, 2026 09:47 2 074 19

  • китайски автомобили-
  • проблеми-
  • съвети

Най-голямото главоболие за притежателите на автомобили от Поднебесната империя остава каросерията

Експерт изброява основните проблеми на китайските автомобили - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайската инвазия по родните пътищата вече не е просто прогноза, а осезаема реалност, която натрупа достатъчно „стаж“, за да свалим картите и да погледнем истината в очите. Но първо тя започна в Русия, където след няколко години интензивна експлоатация, лъскавите фасади на китайските возила започват да разкриват своите истински лица, а експертният анализ на Александър Корнев, публикуван в изданието "За рулем" поставя пръст в раната по отношение на надеждността им. Оказва се, че под модерния дизайн и огромните дисплеи се крият капризи, които могат да вкарат всеки собственик в приключение.

Най-голямото главоболие за притежателите на автомобили от Поднебесната империя остава каросерията, която буквално капитулира пред суровите климатични условия и агресивната химия по пътищата. Боята е отчайващо тънка и само след сезон-два се покрива с „белези“ от камъчета, които бързо проправят път на корозията. Дори поцинкованите детайли не са имунизирани срещу ръждата, а някога блестящият хром губи блясъка си и помътнява, придавайки на колата преждевременно застарял вид. Уви, защитата срещу външните влияния все още изглежда като ахилесовата пета на китайското производство.

В технологично отношение нещата не са по-розови, тъй като софтуерните капризи често вгорчават ежедневието на шофьорите. Мултимедийните системи проявяват характер точно когато имате най-голяма нужда от тях – често блокират при студ или заради прегряване в летните жеги. Към този електронен коктейл добавяме и системните грешки, които изскачат без предупреждение, напомняйки ни, че хардуерът и софтуерът невинаги говорят на един и същ език.

Механиката също не е застрахована от провали, като по-старите модели със CVT трансмисии остават в историята с меко казано скромния си ресурс – някои кутии едва добутват до 50 000 километра преди окончателно да се предадат. Макар новите поколения да показват напредък, рискът от течове в горивната система и използването на нискокачествени компоненти в окачването и двигателния отсек остава на дневен ред. Да изтеглиш „късата клечка“ с дефектни сензори или разхлопана предница все още е реален сценарий при покупка на употребяван екземпляр.

Когато обаче теглим чертата, разумният избор опира до едно ключово понятие: сервизна поддръжка. Корнев е категоричен, че при китайските машини не купувате просто кола, а достъп до части и бърза реакция. В това отношение марки като Haval, Geely, Dongfeng и Omoda държат лидерските позиции благодарение на добрите си дилърски мрежи у нас. Тяхното предимство е, че при неизбежните технически спънки, престоят в бокса ще бъде кратък, а намирането на компоненти няма да се превърне в мисията невъзможна.


  • 1 Може

    4 5 Отговор
    да се каже и с две думи:
    ... китайски автомобил.

    09:54 05.03.2026

  • 2 НАБЛЮДАТЕЛ

    12 4 Отговор
    Купувайте европейски на двойни и тройни цени. Те не остаряват ама никога.

    09:54 05.03.2026

  • 3 бърз достъп

    5 2 Отговор
    Предно стъкло за haval - 2.5 месеца в бокса. Кой разбрал разбрал.

    09:57 05.03.2026

  • 4 Уж правят 800-900 км с едно зареждане

    5 0 Отговор
    Аз като взех да карам джипчето направи 180-200
    Ако не давал газ 280

    09:57 05.03.2026

  • 5 инж. Минчев

    9 2 Отговор
    Тези, които залагат на китайското са много неразумни! Вчера гледам един китайски хибрид, отгоре лъскав, отдолу вече ръждясал! Бре! Една 15 г. Дачия не е ръждясала, а това на 4 години вече е!
    Китайското е евтино и само замазва с лъскавина и дизайн!
    И българина все се лъже!

    Коментиран от #6

    09:59 05.03.2026

  • 6 обаче

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "инж. Минчев":

    В кръвта на българина е заложено все някой друг да му е виновен. Затова и за грешния избор да купи китайското, ще му е виновно Международното положение.

    10:01 05.03.2026

  • 7 Тва е пълен Боклук

    5 2 Отговор
    Леш от всякъде

    10:01 05.03.2026

  • 8 Хохо Бохо

    3 2 Отговор
    Съществува погрешно схващане, че Опел са измислили ръждата. Ами не, не са от Опел. Японците измислиха ръждата. Който е притежавал японска знае. Премиум Хонда Акорд за 3 години тавана без боя остана....по гаранция бепе пребоядисана от бай той в сервиза в София....резултат потресавъщ. Нова кола, в гаранция, боядисана от лоу кост бояджия. Който иска да навлезе в дебрите на антикорозионната защита и заваряне на различни по сложност детайли да си купи японска кола. МАрката е без значение, Мазда и Тойота са лидери

    Коментиран от #16

    10:03 05.03.2026

  • 9 тъй шъй

    10 0 Отговор
    Нали бяха много по-добри, пък много по-евтини, но нещо не се харчат. Познавам поне трима които си купиха нови китайски, продадоха ги и сега имат нормални коли. Колко трябва нищо да не вдяваш, да си купиш китайски автомобил. И да правиш аналогия, че китайците правят добри телефони, мъкъ, мъка, умствена. Да не говорим колко струват-голама мъка. Но факт е че българина хвали китайските коли, но не си ги купува. Виж в Унгария се набутват с бая такива еднодневки, да се чудиш като имат прекрасна алтернатива като Сузуки, което все още произвеждат.

    10:04 05.03.2026

  • 10 Вече се опарих веднъж

    9 1 Отговор
    с китайска кола, никога повече!

    10:06 05.03.2026

  • 11 не е случайно

    6 1 Отговор
    В Западна Европа е събитие ако срещнеш на пътя китайски автомобил.

    10:14 05.03.2026

  • 12 Защо да се заблуждаваме?

    6 0 Отговор
    Изброените марки нямат добра дилърска мрежа в България. Имат споразумение със сервизите на Ситроен/Пежо. Плащат на парче, т.нар. сервизен рабат. Купуваш си кола за €15К, от тях €500 отиват в сервиза и отделно им осигуряват гаранционни части за всеки случай поотделно. Чупи ти се скоростна кутия, пишат сервизен доклад и поръчват кутията от Китай. Като дойде ти я монтират и бягай да играеш! На практика не са вложили пари и усилия в собствена сервизна база.

    10:14 05.03.2026

  • 13 Влади

    4 0 Отговор
    Новите Фиат! Чупели де, ама им били евтинки частите!

    10:21 05.03.2026

  • 14 Анджо

    4 1 Отговор
    На края имаше оправдателна за китайските боклуци. Такива бяха руските боклуци ,идваха в България с фабрична ръжда.

    10:25 05.03.2026

  • 15 инженер

    7 0 Отговор
    В автомобилното производство се печели от масовост и от икономия на материали и време за сглобяване. Затова ламарината е най-тънката, а пластмасовите части са най-едрите. Като защракаш 5 тенекии и 10 пластмаси, добавиш мотор и таблет получаваш китайският автомобил. В Китай ги карат по 3 години, което не съвпада с очакванията на европейския потребител.

    10:26 05.03.2026

  • 16 Ей скапан лъжец

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Хохо Бохо":

    Дай номера на колата та да проверим.Имам 4бр. Хонди с оригинална боя от 1992 до 2008г. Заповядай да гледаш карат се ежедневно с изключение на едната.

    10:36 05.03.2026

  • 17 Копейко

    0 0 Отговор
    Тьотя каза да си купуваме само руски коли ,те не раждасвали ,защото преди да ръждясат вече за нищо не стават

    10:43 05.03.2026

  • 18 Много

    0 0 Отговор
    са евтини, а и са качествени.

    10:47 05.03.2026

  • 19 600 километра с едно зареждане

    0 0 Отговор
    600 километра с едно зареждане на газовата бутилка. Това постига новата Дачия Сандеро. С автоматичната скоростна кутия е под 20 000 евро. Чакат се 4 месеца.

    10:50 05.03.2026