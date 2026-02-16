S-класата на Mercedes получава платнени седалки за първи път от 50 години. И те са по-скъпи от кожения салон!

В света на ултра-луксозните лимузини има определени норми, които изглеждаха непоклатими – една от тях бе, че в S-класата се седи единствено върху най-фината естествена кожа. Е, подгответе се за културен шок, защото обновеният Mercedes-Benz S-Class за 2026 година, за който вече ви разказахме подробно, разбива този мит на пух и прах. За първи път от 54 години насам, купувачите на „най-добрия автомобил в света“ могат да заменят кожените кресла с тапицерия от... плат.
Но не бързайте да мислите, че става дума за бюджетно решение. В Щутгарт са превърнали текстила в новия символ на статуса и екологичната осъзнатост. Вместо обикновен плат, интериорът, наречен Mirville, представлява изключително фина смес от естествен лен и рециклиран полиестер в стилен сив нюанс. Комбиниран с изкуствена кожа Artico по страниците, този салон не само изглежда футуристично, но според германците, той предлага тактилно изживяване, което кожата просто не може да репликира.
Тук идва и най-големият парадокс: в немския конфигуратор на базовата дизелова версия S350d, стандартната черна кожа е „безплатна“ опция. Ако обаче пожелаете модерния плат, ще трябва да се бръкнете с допълнителни 1 856 евро. Причината е, че текстилът върви в пакет с електрическо регулиране и памет на задните седалки. С други думи – платът в S-класата не е за онези, които искат да спестят, а за тези, които искат да бъдат различни и „зелени“.
Самият фейслифт на модела, както вече ви разказахме, е по-дълбок, отколкото изглежда на пръв поглед. Освен революцията в материалите, лимузината получава и нов V8 двигател с плосък колянов вал в AMG версията (развъртащ се до невероятните 9000 об/мин), както и хипнотизиращи фарове със светещи трилъчеви звезди. В купето пък доминира огромният Superscreen, който обединява всички функции на колата в един дигитален монолит, захранван от изкуствен интелект.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
13:48 16.02.2026
2 Гръм и мълнии
13:49 16.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 седалчици
13:51 16.02.2026
5 БАРС
14:05 16.02.2026
6 така
14:17 16.02.2026
7 хаха
14:33 16.02.2026
8 Антон
Смях ме напушва
Ще ви кажат че сте модерни и ще ви продадат едно голямо нищо. За да има ефект лъжата, а очевидно има, след тази статия, те ще вдигнат цената на тази тапицерия.
В резултат ви продават тапицерия на седалки, на свръх ниска себестойност, но на цена по-висока от кожения салон. И разни наивници кълват.
Аз избирам напа ексклузив и нека не съм модерен и нека на другия колега ес класата да е с по-скъпи седалки.
14:50 16.02.2026
9 така
Затова в най-високото ниво за кралски особи няма никога кожа. Там винаги е тип плюш, кадифе или каквото се казва дългокосместата материя, вероятно много скъпа.
14:51 16.02.2026