S-класата на Mercedes получава платнени седалки за първи път от 50 години. И те са по-скъпи от кожения салон!

В света на ултра-луксозните лимузини има определени норми, които изглеждаха непоклатими – една от тях бе, че в S-класата се седи единствено върху най-фината естествена кожа. Е, подгответе се за културен шок, защото обновеният Mercedes-Benz S-Class за 2026 година, за който вече ви разказахме подробно, разбива този мит на пух и прах. За първи път от 54 години насам, купувачите на „най-добрия автомобил в света“ могат да заменят кожените кресла с тапицерия от... плат.

Но не бързайте да мислите, че става дума за бюджетно решение. В Щутгарт са превърнали текстила в новия символ на статуса и екологичната осъзнатост. Вместо обикновен плат, интериорът, наречен Mirville, представлява изключително фина смес от естествен лен и рециклиран полиестер в стилен сив нюанс. Комбиниран с изкуствена кожа Artico по страниците, този салон не само изглежда футуристично, но според германците, той предлага тактилно изживяване, което кожата просто не може да репликира.

Тук идва и най-големият парадокс: в немския конфигуратор на базовата дизелова версия S350d, стандартната черна кожа е „безплатна“ опция. Ако обаче пожелаете модерния плат, ще трябва да се бръкнете с допълнителни 1 856 евро. Причината е, че текстилът върви в пакет с електрическо регулиране и памет на задните седалки. С други думи – платът в S-класата не е за онези, които искат да спестят, а за тези, които искат да бъдат различни и „зелени“.

Самият фейслифт на модела, както вече ви разказахме, е по-дълбок, отколкото изглежда на пръв поглед. Освен революцията в материалите, лимузината получава и нов V8 двигател с плосък колянов вал в AMG версията (развъртащ се до невероятните 9000 об/мин), както и хипнотизиращи фарове със светещи трилъчеви звезди. В купето пък доминира огромният Superscreen, който обединява всички функции на колата в един дигитален монолит, захранван от изкуствен интелект.