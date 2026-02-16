Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
S-класата на Mercedes получава платнени седалки за първи път от 50 години. И те са по-скъпи от кожения салон!

S-класата на Mercedes получава платнени седалки за първи път от 50 години. И те са по-скъпи от кожения салон!

16 Февруари, 2026 13:44 2 332 9

  • mercedes-benz-
  • s-class-
  • кожен салон-
  • тапицерия

След над половин век доминация на кожата, флагманът на Щутгарт шокира с интериор от лен и рециклиран полиестер

S-класата на Mercedes получава платнени седалки за първи път от 50 години. И те са по-скъпи от кожения салон! - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

В света на ултра-луксозните лимузини има определени норми, които изглеждаха непоклатими – една от тях бе, че в S-класата се седи единствено върху най-фината естествена кожа. Е, подгответе се за културен шок, защото обновеният Mercedes-Benz S-Class за 2026 година, за който вече ви разказахме подробно, разбива този мит на пух и прах. За първи път от 54 години насам, купувачите на „най-добрия автомобил в света“ могат да заменят кожените кресла с тапицерия от... плат.

S-класата на Mercedes получава платнени седалки за първи път от 50 години. И те са по-скъпи от кожения салон!

Но не бързайте да мислите, че става дума за бюджетно решение. В Щутгарт са превърнали текстила в новия символ на статуса и екологичната осъзнатост. Вместо обикновен плат, интериорът, наречен Mirville, представлява изключително фина смес от естествен лен и рециклиран полиестер в стилен сив нюанс. Комбиниран с изкуствена кожа Artico по страниците, този салон не само изглежда футуристично, но според германците, той предлага тактилно изживяване, което кожата просто не може да репликира.

S-класата на Mercedes получава платнени седалки за първи път от 50 години. И те са по-скъпи от кожения салон!

Тук идва и най-големият парадокс: в немския конфигуратор на базовата дизелова версия S350d, стандартната черна кожа е „безплатна“ опция. Ако обаче пожелаете модерния плат, ще трябва да се бръкнете с допълнителни 1 856 евро. Причината е, че текстилът върви в пакет с електрическо регулиране и памет на задните седалки. С други думи – платът в S-класата не е за онези, които искат да спестят, а за тези, които искат да бъдат различни и „зелени“.

S-класата на Mercedes получава платнени седалки за първи път от 50 години. И те са по-скъпи от кожения салон!

Самият фейслифт на модела, както вече ви разказахме, е по-дълбок, отколкото изглежда на пръв поглед. Освен революцията в материалите, лимузината получава и нов V8 двигател с плосък колянов вал в AMG версията (развъртащ се до невероятните 9000 об/мин), както и хипнотизиращи фарове със светещи трилъчеви звезди. В купето пък доминира огромният Superscreen, който обединява всички функции на колата в един дигитален монолит, захранван от изкуствен интелект.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    8 0 Отговор
    Санкциите работят, няма лабаво!

    13:48 16.02.2026

  • 2 Гръм и мълнии

    8 0 Отговор
    Криза е, няма как...трябва да помагат на укрите

    13:49 16.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 седалчици

    7 0 Отговор
    платнен салон има в W140 и W220, проверявайте си фактите

    13:51 16.02.2026

  • 5 БАРС

    2 3 Отговор
    КОЖЕН САЛОН НИКОГА НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВАТ..ПРЕДПОЧИТАМ НАТУРАЛНО ВЛАКНО..МНОГО Е ПО ПРАКТИЧНО И НИКАКВИ ГРИЖИ.А КОЖАТА ГЛЕДАШ СЛЕД7,8 ГОД.СЕ НАПУКАЛА.С ЕДНА ДУМА НЕ СТРУВА.

    14:05 16.02.2026

  • 6 така

    0 0 Отговор
    Няма по-добра материя са седалки от кадифето на Авенсис 1. Все още я карам малко и удоволствието от тази изкуствена, късокосместа материя е несравнимо с никаква кожа, да не говорим текстил. Изключителни качества, а и вид както преди 30 години.

    14:17 16.02.2026

  • 7 хаха

    0 0 Отговор
    ХАха, май никой от коментиращите не е сядал никога във супер меката, естествена (истинска естествена!!) черна кожа на Ситроен ХМ, която без никаква поддръжка, дори след 30 години продължава да изглежда, и да се чувства точно така, както когато е сложена на седалките в завода. Не мисля, че има кой да е Мерцедес, дето да се похвали с подобно качество, пък за специалната форма на седалките на ХМ да не споменавам, че по него време, пък и сега Мерцедес слагат направо градински пейки вътре. Сега "евтиното е скъпо", "разгромиха" русията, резнаха няколко цилиндъра от моторите на С-класите, и после четем, че им паднали с 50% продажбите :)

    14:33 16.02.2026

  • 8 Антон

    0 0 Отговор
    Ахахха
    Смях ме напушва
    Ще ви кажат че сте модерни и ще ви продадат едно голямо нищо. За да има ефект лъжата, а очевидно има, след тази статия, те ще вдигнат цената на тази тапицерия.
    В резултат ви продават тапицерия на седалки, на свръх ниска себестойност, но на цена по-висока от кожения салон. И разни наивници кълват.
    Аз избирам напа ексклузив и нека не съм модерен и нека на другия колега ес класата да е с по-скъпи седалки.

    14:50 16.02.2026

  • 9 така

    0 0 Отговор
    Естествените кожи, разбира се, повече изкуствените, запарват. И се пързаляш. Защо е така с запарването в колите, като при обувките е тъкмо обратното, не ми е ясно.
    Затова в най-високото ниво за кралски особи няма никога кожа. Там винаги е тип плюш, кадифе или каквото се казва дългокосместата материя, вероятно много скъпа.

    14:51 16.02.2026