Бeз сериозни промени в най-малката Cupra

След успешната 2025 година, в която Cupra продаде рекордните 328 800 автомобила, оставяйки SEAT с повече от 70 000 автомобила по-назад, ориентираният към високи постижения брандпродължава своята офанзива. За моделната 2026 година Cupra Born със задно задвижване получава значително обновяване, предназначено да го отдалечи още повече от по-консервативния му братовчед Volkswagen ID.3.

Актуализацията придава нова агресивност на „супермини“ силуета на Born. Предната и задната броня вече са с характерните за Cupra триъгълни LED светлини, съчетани с по-ръбати брони, които придават на автомобила по-широка и стабилна стойка. Това е още по-очевдино при флагманския модел VZ. Позиционирайки се като пикантна испанска алтернатива на VW ID.3 GTX, Born VZ разполага с 322 конски сили, достатъчни за ускорение от 0 до 100 km/h за 5,6 секунди. Базовият вариант предлага 188 к.с. и 58-kWh батерия, покриваща около 450 км с едно зареждане. И двата модела използват 79-kWh батерия, осигуряваща пробег от 600 километра.

Ръководството на Volkswagen Group явно е послушало критиците, тъй като Born отстранява няколко ергономични „гряха“ на своя предшественик. Дранзещите сензорни панели на волана са премахнати в полза на,физически бутони. Също така, вратата на водача вече разполага с четири индивидуални превключвателя за прозорците, като най-накрая се премахва объркващият превключвател „Rear“, който тормозеше ранните автомобили с MEB платформа. Шофьорът вече е посрещнат от значително подобрен 10,25-инчов цифров кластер (заменящ малкия 5,3-инчов) и 12,9-инчов инфоразвлекателен център на базата на Android.

За да оправдае премиум позиционирането си, Cupra е подобрила материалите в интериора и е добавила 10-тонколонна аудио система Sennheiser и HUD с разширена реалност. Въпреки това, сензорните плъзгачи за климатика остават, Производството на обновения Born ще започне в завода в Цвикау, Германия, през второто тримесечие на 2026 година, като първите доставки в Европа са планирани за лятото.