Първи поглед към Golf 9

Volkswagen най-накрая разкри, макар и само частично, бъдещето на най-емблематичния си модел. На важно събрание на компанията във Волфсбург тази седмица марката представи първата официална силуетна скица на Golf 9. Дизайнерският шеф на VW Андреас Миндт се връща към вечните, консервативни линии, които превърнаха Golf 7 в световен еталон, сигнализирайки за значително отклонение от футуристичната естетика на настоящата гама ID.

Volkswagen се отказва от двупосочната си стратегия за продажба на коренно различни по вид автомобили с бензинови и електрически двигатели. Вместо това, предстоящият ID. Golf (очакван около 2028 година) ще отразява стила на своя събрат с двигател с вътрешно горене. Този подход „ДНК на първо място“ вече се тества с ID. Polo, чието пълно производство ще започне в края на април.

Във вътрешността на кабината Volkswagen официално признава поражението си в експеримента с „изцяло сензорния“ интерфейс, който разочарова собствениците на Golf 8 и ID.4. VW потвърди, че Golf 9 и ID. Polo ще се върнат към физическите бутони на волана и централната конзола.

В знак на уважение към ентусиастите, цифровите дисплеи ще разполагат с избираем „класически режим“, който възпроизвежда аналоговите уреди на оригиналния Mk1 Golf.Докато бутоните се завръщат, екраните остават – сега захранвани от по-отзивчива архитектура, която дава приоритет на интегрираните в ChatGPT гласови команди пред менюто.

С прехода на Волфсбург към център за хибридни и електрически автомобили, картата на производството се променя значително. Производството на Golf 9 с двигател с вътрешно горене е планирано да започне в Пуебла, Мексико, през 2027 година, което ще гарантира продължителното присъствие на хечбеци с бензинови двигатели в Северна Америка, дори и заводът във Волфсбург да се фокусира върху ID. Golf.

Може би най-изненадващо е признанието, че настоящият Golf с двигател с вътрешно горене може да просъществува много по-дълго, отколкото първоначално е било планирано. Чрез толкова близкото привеждане в съответствие на дизайна на електрическата и бензиновата версия, VW може да продължи да продава и двете едновременно, без версията с двигател с вътрешно горене да изглежда като реликва. Тази „застраховка“ позволява на VW да мащабира производството си на електромобили въз основа на реалното търсене, а не на произволни дати за изтегляне от пазара на двигателите с вътрешно горене.