BMW подгрява феновете за дебюта на новата „тройка“

BMW i3 официално се завръща на световната сцена, но вместо странния хечбек от карбон от миналото или удължената китайска лимузина, BMW се готви да пусне най-важния модел в своята съвременна история - седанът Neue Klasse i3. С премиера на 18 март, този елегантен автомобил е вторият стълб в радикалното прераждане на BMW, следвайки стъпките на кросоувъра iX3.

В смела стъпка за унифициране на дизайна си, серийният i3 ще се откаже от вертикалните бъбреци, характерни за някои от последните модели. Вместо това, тийзър изображенията потвърждават, че ще приеме широката, хоризонтална осветена решетка, която се вписва безпроблемно в фаровете – директно пренесена от концепта Vision Neue Klasse 2023. Под капака това е „чист“ електромобил, използващ специална архитектура, която обещава значително по-висока енергийна плътност и скорости на зареждане, които биха могли да достигнат 10% до 80% зареждане за по-малко от 20 минути.

Докато i3 се основава на специалната платформа Neue Klasse EV, осмото поколение на 3 Series с вътрешно горене ще бъде пуснато по-късно тази година на усъвършенствана платформа CLAR. Последните изтекли информации потвърждават, че се подготвя нов вариант M350, който вероятно ще запази обичания 3,0-литров турбокомпресор с шест цилиндъра.

Въпреки че имат различни шасита, моделите с бензинов и електрически двигател ще изглеждат почти идентични за неопитното око. Тази дизайнерска стратегия е отговорът на BMW на „неравномерното” глобално приемане на електромобилите, като позволява на двата варианта да съжителстват в шоурумите до 2030 година. Вътрешността на i3 ще следва примера на iX3, като се откаже от традиционното табло. Кокпитът е доминиран от огромен 17,9-инчов централен сензорен екран и новата система BMW Panoramic Vision – проекция, която обхваща цялата ширина на долната част на предното стъкло. Този дисплей от колона до колона замества традиционния инструментален панел, а BMW планира да го внедри и в други модели по-късно през 2026-та.

След дебюта си през март, новият i3 ще влезе в серийно производство в средата на 2026-та в новия завод iFactory на BMW в Дебрецен, Унгария, а след това и в Мюнхен. Първите доставки се очакват преди края на 2026-та.