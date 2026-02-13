Новини
Снимаха най-новия Range Rover с ДВГ

13 Февруари, 2026 11:25 386 3

  • land rover-
  • range rover-
  • двг

Очаква се флагманът да дебютира през следващата година

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато флагманът на Land Rover от пето поколение отбеляза своята 5-та годишнина, шпионски фотографи са заснели първите кадри от тестовете на Range Rover с обновен дизайн, провеждани през зимата в близост до Северния полюс. Докато настоящото поколение L460 остава до голяма степен непроменено от дебюта си през 2021 година, тези снимки подсказват за дискретни, но стратегически промени, предназначени да поддържат визуалното съответствие на моделите с двигатели с вътрешно горене с високотехнологичната естетика на предстоящия електрически вариант.

Прототипът, макар и силно камуфлиран, разкрива няколко ключови подобрения в екстериора. Предната част е преработена с видимо по-тънка решетка и обновена графика на LED фаровете. Очаква се тези „свежи очи“ да отразяват почти затворения дизайн на решетката на Range Rover Electric, създавайки единен вид на цялата гама от задвижващи системи

Долната въздухозаборна решетка и страничните отвори са преобразувани, вероятно с цел подобряване на въздушния поток за двигателите с принудително пълнене, като същевременно се намалява съпротивлението, тъй като Land Rover се стреми към по-строги стандарти за ефективност, съобразени с Euro 7

Верен на философията на модела, задния капак остава почти непроменен, запазвайки скритите вертикални стопове, които се осветяват при включване. Слуховете сочат, че единствената промяна може да е леко удължен мигач в хоризонталната лъскава черна лента.

Докато камуфлажът на екстериора е стандартен за тестовете, напълно покритото табло, забелязано от фотографите, подсказва за значителна промяна в интериора. Запознати с индустрията очакват настоящият извит екран Pivi Pro с размер 13,1 инча да бъде заменен с по-голям и по-бърз интерфейс, вероятно включващ тактилната хаптична технология от ново поколение, дебютирала в последните актуализации на Velar. Съществуват и спекулации, че Land Rover може да отговори на последните тенденции, като въведе отново няколко физически контрола за основните климатични функции, отклонявайки се от чисто цифровата конзола на автомобилите от началото на петото поколение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да питам

    1 0 Отговор
    Тоя Ранге Ровер с еднолитровка ли ше е?

    11:34 13.02.2026

  • 2 Дааааа

    1 0 Отговор
    Да беше написал какъв мотор се крие под предния капак а не лакърдии за решетки, фарове, стопове и т.н.

    11:38 13.02.2026

  • 3 Дошо

    0 0 Отговор
    Range Rоwer е имитиращ продукт.

    11:41 13.02.2026