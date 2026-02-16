Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Ford потвърди завръщането на Fiesta, но новата ще е клонинг на Renault

Ford потвърди завръщането на Fiesta, но новата ще е клонинг на Renault

16 Февруари, 2026 10:23 587 1

  • ford-
  • fiesta-
  • renault

Вместо да откриват топлата вода, инженерите на Ford ще заложат на архитектурата AmpR Small

Ford потвърди завръщането на Fiesta, но новата ще е клонинг на Renault - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Синият овал подготвя грандиозно завръщане, което ще разтърси пазара на достъпни електрички. След като през 2023 година мнозина проляха сълза за Ford Fiesta, днес новината за нейното възкресение през 2028-а действа като мощен адреналинов шок, но само за феновете на електромобили. Според Ford култът към компактния хечбек е твърде жив, за да бъде оставен в историята, и американците са намерили хитроумен начин да го върнат на асфалта.

В основата на това ренесансово приключение стои неочакван, но стратегически изпипан съюз с Renault, подпечатан в края на 2025 година. Вместо да откриват топлата вода, инженерите на Ford ще заложат на архитектурата AmpR Small – същата технологична платформа, която вече вдъхна живот на ретро-футуристичните Renault 5 и Renault 4, както и на наточения Alpine A290. Това определено обещава забавно управление, но от Ford твърдят, че няма просто да префасонират френския дизайн с друга емблема.

Дизайнерите в Диърборн са категорични: новата Ford Fiesta ще притежава собствен характер и визуална идентичност. Докато донорът Renault 5 залага на меки, носталгични форми, неговият американски братовчед ще заложи на „остри зъби“ – агресивни линии, по-мускулеста стойка и атлетичен силует, който да напомня за златните години на модела. Първите неофициални изображения вече подсказаха, че ни очаква автомобил, който изглежда бърз дори когато е спрял на светофара.

Магията обаче се крие под ламарините, където Ford обещава да вложи своята собствена ДНК. Макар геометрията да е заимствана, настройките на шасито, кормилното управление и окачването ще бъдат изцяло дело на британските и германските екипи на марката. Целта е ясна – Ford Fiesta трябва да остане еталон за директно и ангажиращо управление в своя клас, превръщайки всеки завой в чисто удоволствие, без значение че под предния капак не боботи двигател с вътрешно горене.

По отношение на „мускулите“, платформата AmpR Small предлага солидни аргументи. Очаква се батериите да бъдат с капацитет от 40 kWh и 52 kWh, като по-големият пакет ще осигурява пробег от около 405 км по цикъла WLTP – напълно достатъчно за градски приключения и уикенд бягства. Електрическото сърце със 148 к.с. ще ускорява компактната машина до 100 км/ч за по-малко от 8 секунди, което гарантира, че новият модел няма да е просто „зелен“, а истински „горещ“.

Производството на бъдещата Fiesta ще бъде поверено на завода на Renault в Северна Франция, което е ясен знак за новата ера на споделени ресурси в индустрията. Дали това е краят на традиционния Ford, който познаваме? Може би, да, но по-скоро това е хитрото оцеляване на един символ, който отказва да изчезне.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селянин

    2 0 Отговор
    Да не се питат после като Алфа, Ланча, Джип, Тойота, Сааб, Субари, Сузуки, Мерцедес и още много, що така стана. Да ребрандираш и да продаваш, през някакакъв процент не работи в дългосточен план. Напротив, кара феновете на мерката просто да изберат най-ефтиното. А деривата рядко е по ефтин от оригиналът.

    10:29 16.02.2026