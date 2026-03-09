„Български пощи“ излизат на протест

Пощенски служители излизат на протест. Те настояват за увеличение на заплатите си с 5%. Протестите ще се осъществят в рамките на 15 до 30 минути. След това пенсионерите ще могат да получат пенсиите си на място.
Демонстрации се провеждат на различни места в страната. Пред централната сграда на пощата във Варна са се събрали служители, които настояват за по-високи доходи.
В протеста участва и вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов. Той обясни, че искането за 5% увеличение е свързано с удължителния закон за бюджета.
„Основните искания са 5% увеличение на работните заплати по същия начин, по който се получиха във всички други обществени сфери с удължителния бюджет. Така че се надяваме и структурите на принципа на субсидията като „Български пощи“, градския транспорт, БДЖ да получат възможност да увеличат работните заплати на работещите с 5%“, заяви Капитанов.
По думите му за това трябва да бъдат предвидени конкретни средства.
„За това нещо трябва да бъдат предвидени конкретните суми в удължителния бюджет, които да бъдат така разпределени после към работещите“, посочи той.
Капитанов подчерта, че настояването за 5% увеличение е свързано единствено с удължителния закон за бюджета, а при приемането на редовния бюджет синдикатите ще поискат по-голямо увеличение.
„Когато дойде време за бюджета, който е редовен, ние ще поставим искания, каквито ги поставяхме още миналата година – за 10%, на места и 15%“, каза той.
Според него на този етап има само намерения, но не и конкретни решения.
„На този етап има само добри намерения, но нищо конкретно и хората са принудени днес да излязат“, добави Капитанов.
Той обърна внимание и на напрежението между протестиращите и пенсионерите, които чакат да получат пенсиите си.
„Разбираме, че пенсиите са изключително важни. Всеки един лев, който хората чакат тук, е жизненоважен – купуват храна, лекарства и пр.“, каза още той.
Заради ситуацията стачният комитет е взел решение протестът да бъде кратък.
„Акцията да не бъде цял ден, а да бъде в рамките на 15 до 30 минути в цялата страна. Нека тя да се счита за предупредителна“, заяви Капитанов.
Той допълни, че синдикатите очакват покани за срещи и диалог с институциите.
Капитанов посочи и че голяма част от служителите в пощите получават минимални възнаграждения.
„От 7000 човека, 5100 работят на минимална работна заплата, което е безумно“, заяви той.
Председателят на регионалния синдикален съвет към „Български пощи“ във Варна Елена Димитрова съобщи, че пощенските станции ще отворят малко след началото на работния ден.
„Пощите ще отворят в 8:10. Това е взето като решение преди половин час“, каза тя.
По думите ѝ напрежението е голямо както сред пенсионерите, така и сред служителите.
„Напрежението е и в колегите голямо, не само в пенсионерите, защото минималната работна заплата е основната“, заяви Димитрова.
Тя допълни, че след удръжките част от служителите реално получават по-малко от минималното възнаграждение.
„След приспадане на всички осигурителни вноски, парите падат под минималната работна заплата за страната“, посочи тя.
По думите ѝ около 80% от персонала на пощите във Варна е в тази ситуация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
Коментиран от #3
08:53 09.03.2026
2 Оня гост
08:54 09.03.2026
3 Кирил
До коментар #1 от "кой му дреме":В Еконт трябва да ходят на време и да работят.
08:56 09.03.2026
4 честен ционист
Коментиран от #9
08:57 09.03.2026
5 И аз така!
08:57 09.03.2026
6 никакво увеличение
08:59 09.03.2026
7 Пак ли ще
09:00 09.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Айде стига бе
До коментар #4 от "честен ционист":За тебе тези хора са Ганчивци. Не се прави на загрижен изведнъж. Знаем те вече.
Коментиран от #14
09:03 09.03.2026
10 Това е
Коментиран от #12
09:04 09.03.2026
11 Кабакрадев
09:05 09.03.2026
12 Кабакрадев
До коментар #10 от "Това е":Точно така, Пла..мен Димитров се е продал на 2-те пра...сета, и изкарва пари....
09:06 09.03.2026
13 Коко
Коментиран от #17
09:06 09.03.2026
14 честен ционист
До коментар #9 от "Айде стига бе":Винаги съм писал с уважение към пенсионерите.
Коментиран от #16
09:08 09.03.2026
15 Кабакрадев
09:09 09.03.2026
16 Невъзможно
До коментар #14 от "честен ционист":Ти се храниш от злобата към Ганчо и родителите му. Ти ако я спреш ще спреш и да живееш. Такъв е манталитета ти, такова е възпитанието ти. Нищо не може да се направи.
Коментиран от #20
09:11 09.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Антоан
09:13 09.03.2026
19 Мдаааа
09:14 09.03.2026
20 честен ционист
До коментар #16 от "Невъзможно":Ганчо не е стереотип за пенсионер. Оня Данко ги обижда незаслужено. Аз винаги ги съжалявам, само майките и бащите на гербаджийте с фалшивите пенсии, за сметка на отрудените люде от време на време храня.
Коментиран от #26
09:14 09.03.2026
21 ИВАН
09:16 09.03.2026
22 Хеми значи вазелин
09:16 09.03.2026
23 Стеф
09:17 09.03.2026
24 Даниел Немитов
09:21 09.03.2026
25 ИВАН
09:22 09.03.2026
26 Опппаааа
До коментар #20 от "честен ционист":Компетенцията ти в Тел авив, тук не вървиш. Един Гой, който по цял ден се занимава да обижда българите, вместо да си гледа прокажения в иврит и да се занимава с политиката на Смотаняху, не е никакъв евреин, един злобар е. Аде сега напиши и нещо на руски да се почувстваш горд.
09:23 09.03.2026