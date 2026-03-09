„Български пощи“ излизат на протест

Пощенски служители излизат на протест. Те настояват за увеличение на заплатите си с 5%. Протестите ще се осъществят в рамките на 15 до 30 минути. След това пенсионерите ще могат да получат пенсиите си на място.

Демонстрации се провеждат на различни места в страната. Пред централната сграда на пощата във Варна са се събрали служители, които настояват за по-високи доходи.

В протеста участва и вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов. Той обясни, че искането за 5% увеличение е свързано с удължителния закон за бюджета.

„Основните искания са 5% увеличение на работните заплати по същия начин, по който се получиха във всички други обществени сфери с удължителния бюджет. Така че се надяваме и структурите на принципа на субсидията като „Български пощи“, градския транспорт, БДЖ да получат възможност да увеличат работните заплати на работещите с 5%“, заяви Капитанов.

По думите му за това трябва да бъдат предвидени конкретни средства.

„За това нещо трябва да бъдат предвидени конкретните суми в удължителния бюджет, които да бъдат така разпределени после към работещите“, посочи той.

Капитанов подчерта, че настояването за 5% увеличение е свързано единствено с удължителния закон за бюджета, а при приемането на редовния бюджет синдикатите ще поискат по-голямо увеличение.

„Когато дойде време за бюджета, който е редовен, ние ще поставим искания, каквито ги поставяхме още миналата година – за 10%, на места и 15%“, каза той.

Според него на този етап има само намерения, но не и конкретни решения.

„На този етап има само добри намерения, но нищо конкретно и хората са принудени днес да излязат“, добави Капитанов.

Той обърна внимание и на напрежението между протестиращите и пенсионерите, които чакат да получат пенсиите си.

„Разбираме, че пенсиите са изключително важни. Всеки един лев, който хората чакат тук, е жизненоважен – купуват храна, лекарства и пр.“, каза още той.

Заради ситуацията стачният комитет е взел решение протестът да бъде кратък.

„Акцията да не бъде цял ден, а да бъде в рамките на 15 до 30 минути в цялата страна. Нека тя да се счита за предупредителна“, заяви Капитанов.

Той допълни, че синдикатите очакват покани за срещи и диалог с институциите.

Капитанов посочи и че голяма част от служителите в пощите получават минимални възнаграждения.

„От 7000 човека, 5100 работят на минимална работна заплата, което е безумно“, заяви той.

Председателят на регионалния синдикален съвет към „Български пощи“ във Варна Елена Димитрова съобщи, че пощенските станции ще отворят малко след началото на работния ден.

„Пощите ще отворят в 8:10. Това е взето като решение преди половин час“, каза тя.

По думите ѝ напрежението е голямо както сред пенсионерите, така и сред служителите.

„Напрежението е и в колегите голямо, не само в пенсионерите, защото минималната работна заплата е основната“, заяви Димитрова.

Тя допълни, че след удръжките част от служителите реално получават по-малко от минималното възнаграждение.

„След приспадане на всички осигурителни вноски, парите падат под минималната работна заплата за страната“, посочи тя.

По думите ѝ около 80% от персонала на пощите във Варна е в тази ситуация.