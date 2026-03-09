Вземете 50% отстъпка за хостинг от

„Български пощи" излизат на протест

„Български пощи“ излизат на протест

9 Март, 2026 08:52

  български пощи
  протест

Когато дойде време за бюджета, който е редовен, ние ще поставим искания, каквито ги поставяхме още миналата година – за 10%, на места и 15%, казаха от Пощите

„Български пощи“ излизат на протест - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пощенски служители излизат на протест. Те настояват за увеличение на заплатите си с 5%. Протестите ще се осъществят в рамките на 15 до 30 минути. След това пенсионерите ще могат да получат пенсиите си на място.

Демонстрации се провеждат на различни места в страната. Пред централната сграда на пощата във Варна са се събрали служители, които настояват за по-високи доходи.

В протеста участва и вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов. Той обясни, че искането за 5% увеличение е свързано с удължителния закон за бюджета.

„Основните искания са 5% увеличение на работните заплати по същия начин, по който се получиха във всички други обществени сфери с удължителния бюджет. Така че се надяваме и структурите на принципа на субсидията като „Български пощи“, градския транспорт, БДЖ да получат възможност да увеличат работните заплати на работещите с 5%“, заяви Капитанов.

По думите му за това трябва да бъдат предвидени конкретни средства.

„За това нещо трябва да бъдат предвидени конкретните суми в удължителния бюджет, които да бъдат така разпределени после към работещите“, посочи той.

Капитанов подчерта, че настояването за 5% увеличение е свързано единствено с удължителния закон за бюджета, а при приемането на редовния бюджет синдикатите ще поискат по-голямо увеличение.

„Когато дойде време за бюджета, който е редовен, ние ще поставим искания, каквито ги поставяхме още миналата година – за 10%, на места и 15%“, каза той.

Според него на този етап има само намерения, но не и конкретни решения.

„На този етап има само добри намерения, но нищо конкретно и хората са принудени днес да излязат“, добави Капитанов.

Той обърна внимание и на напрежението между протестиращите и пенсионерите, които чакат да получат пенсиите си.

„Разбираме, че пенсиите са изключително важни. Всеки един лев, който хората чакат тук, е жизненоважен – купуват храна, лекарства и пр.“, каза още той.

Заради ситуацията стачният комитет е взел решение протестът да бъде кратък.

„Акцията да не бъде цял ден, а да бъде в рамките на 15 до 30 минути в цялата страна. Нека тя да се счита за предупредителна“, заяви Капитанов.

Той допълни, че синдикатите очакват покани за срещи и диалог с институциите.

Капитанов посочи и че голяма част от служителите в пощите получават минимални възнаграждения.

„От 7000 човека, 5100 работят на минимална работна заплата, което е безумно“, заяви той.

Председателят на регионалния синдикален съвет към „Български пощи“ във Варна Елена Димитрова съобщи, че пощенските станции ще отворят малко след началото на работния ден.

„Пощите ще отворят в 8:10. Това е взето като решение преди половин час“, каза тя.

По думите ѝ напрежението е голямо както сред пенсионерите, така и сред служителите.

„Напрежението е и в колегите голямо, не само в пенсионерите, защото минималната работна заплата е основната“, заяви Димитрова.

Тя допълни, че след удръжките част от служителите реално получават по-малко от минималното възнаграждение.

„След приспадане на всички осигурителни вноски, парите падат под минималната работна заплата за страната“, посочи тя.

По думите ѝ около 80% от персонала на пощите във Варна е в тази ситуация.


  • 1 кой му дреме

    9 5 Отговор
    еконт търсят работници

    Коментиран от #3

    08:53 09.03.2026

  • 2 Оня гост

    9 2 Отговор
    Тяхно право е да протестират и да стачкуват, но... всеки извършващ активни стачни действия на държавна длъжност би следвало да бъде лишен от заплата за месеца, в който е извършил подобни действия. Едва ли съм единствения, на който прави впечатление, че подобни протести биват организирани в периоди, когато ще нанесат най-големи щети на най-уязвимите, пенсионерите...

    08:54 09.03.2026

  • 3 Кирил

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    В Еконт трябва да ходят на време и да работят.

    08:56 09.03.2026

  • 4 честен ционист

    6 15 Отговор
    А пенсиите на хорицата, или тях ги чака гладна стачка?

    Коментиран от #9

    08:57 09.03.2026

  • 5 И аз така!

    7 0 Отговор
    ЦЕл ден нЕма да пипнем работа. Они че ми кажуват да рАботим!

    08:57 09.03.2026

  • 6 никакво увеличение

    9 5 Отговор
    Още едни хрантутници искат да помпат инфлацията. Та кой влиза в тия пощи, да искат увеличение? По цял ден на аванта се греят на духалки и реотанки.

    08:59 09.03.2026

  • 7 Пак ли ще

    6 2 Отговор
    има манифестации???

    09:00 09.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Айде стига бе

    8 1 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    За тебе тези хора са Ганчивци. Не се прави на загрижен изведнъж. Знаем те вече.

    Коментиран от #14

    09:03 09.03.2026

  • 10 Това е

    8 1 Отговор
    безобразие. Защо не стачкуваха преди два дена? Синдикатите са вредни , те играят с мафията.

    Коментиран от #12

    09:04 09.03.2026

  • 11 Кабакрадев

    9 1 Отговор
    Само така ,Баце....активните мероприятия на ГЕПИ и Де..лян започнаха....До изборите са измислили още глупости...

    09:05 09.03.2026

  • 12 Кабакрадев

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Това е":

    Точно така, Пла..мен Димитров се е продал на 2-те пра...сета, и изкарва пари....

    09:06 09.03.2026

  • 13 Коко

    6 3 Отговор
    Да ги закриват. Заедно с пътническото БДЖ.

    Коментиран от #17

    09:06 09.03.2026

  • 14 честен ционист

    0 7 Отговор

    До коментар #9 от "Айде стига бе":

    Винаги съм писал с уважение към пенсионерите.

    Коментиран от #16

    09:08 09.03.2026

  • 15 Кабакрадев

    7 0 Отговор
    Само така ,Баце....активните мероприятия на ГЕПИ и Де..лян започнаха....До изборите са измислили още глупости...

    09:09 09.03.2026

  • 16 Невъзможно

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    Ти се храниш от злобата към Ганчо и родителите му. Ти ако я спреш ще спреш и да живееш. Такъв е манталитета ти, такова е възпитанието ти. Нищо не може да се направи.

    Коментиран от #20

    09:11 09.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Антоан

    5 1 Отговор
    Абе не че нещо ама случайно ли е всеки път администрацията да излиза на протест преди избори и после получават квото искат в замяна на гласове не сме толкова спряли то бива един път ама 10 избори няма случайност вече 😡😡😡

    09:13 09.03.2026

  • 19 Мдаааа

    7 1 Отговор
    ТИКВАТА Е ВПРЕГНАЛ ВСИЧКИ РОНГАЛИ

    09:14 09.03.2026

  • 20 честен ционист

    2 5 Отговор

    До коментар #16 от "Невъзможно":

    Ганчо не е стереотип за пенсионер. Оня Данко ги обижда незаслужено. Аз винаги ги съжалявам, само майките и бащите на гербаджийте с фалшивите пенсии, за сметка на отрудените люде от време на време храня.

    Коментиран от #26

    09:14 09.03.2026

  • 21 ИВАН

    6 0 Отговор
    Да, да, полицаите са хора, а пощалионите не са .... ами нали полицаите охраняват вълците които ни стригат до кожа.

    09:16 09.03.2026

  • 22 Хеми значи вазелин

    3 0 Отговор
    Шиши ли раздава пенциите днес, че нали четем "новината". И никой не се замисля защо получаването на пенции в леврозоната и "клуба на богатите" е НОВИНА!

    09:16 09.03.2026

  • 23 Стеф

    4 0 Отговор
    Един милиционер взима, колкото десет пощаджийки?!?

    09:17 09.03.2026

  • 24 Даниел Немитов

    4 1 Отговор
    Пощите са на Шиши. Явно Шиши си подкукуросва башибозука да клати правителството, което не е негово!

    09:21 09.03.2026

  • 25 ИВАН

    2 0 Отговор
    Еконт, ама едно време една пратка, 30 килограма беше стотинки за да я превозят по влака, а сега частниците ще ти одерат кожата, капиталиста мисли само как да се обогати.

    09:22 09.03.2026

  • 26 Опппаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "честен ционист":

    Компетенцията ти в Тел авив, тук не вървиш. Един Гой, който по цял ден се занимава да обижда българите, вместо да си гледа прокажения в иврит и да се занимава с политиката на Смотаняху, не е никакъв евреин, един злобар е. Аде сега напиши и нещо на руски да се почувстваш горд.

    09:23 09.03.2026

