Първи поглед към интериора на новия Mercedes-AMG

Докато Mercedes-AMG се готви да пусне на пазара своя първи „изцяло нов“ електрически флагман на специално разработената платформа AMG.EA, марката ни предостави ексклузивен първи поглед към интериора на Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe с мощност над 1000 к.с. Интериорът предлага изчислено отклонение от минимализма на „Hyperscreen“ на стандартната гама на Mercedes, като вместо това се залага на среда, ориентирана към водача, която съчетава старата школа на състезателния дух с цифрова архитектура от ново поколение.

Кокпитът се характеризира с подредена на нива екранна конфигурация, проектирана специално за висока скорост. 14-инчовият централен сензорен екран е физически насочен към водача, а от двете му страни са разположени 10,2-инчов приборен панел и допълнителен 14-инчов дисплей за пътника. Най-интригуващо обаче е наличието на традиционен аналогов оборотомер на цифровото табло. Това потвърждава, че AMG се движи отвъд безшумната скорост, вероятно включвайки виртуална система за превключване на предавките и синтезирана V8 акустика, за да предостави тактилната обратна връзка, която ентусиастите се страхуваха да загубят при прехода към електромобилите.

За да оправдае цената, която се очаква да надхвърли 200 000 евро, AMG се е насочила силно към нивата на майсторство „Manufaktur”. Нов дизайн на вентилационните отвори „chain-link” обхваща таблото, което е характерна черта, която в крайна сметка ще се пренесе и в предстоящия електрически SUV на марката.

В ход, който отразява най-доброто от ергономията на McLaren, централната конзола разполага с три специални физически контрола: Response (режими на шофиране), Agility (окачване/шаси) и Traction (системи за стабилност). Това позволява на водача да изостри „рефлексите“ на колата, без да докосва екрана.

Плаващи подлакътници и традиционни кожени седалки с диамантено прошиване придават лукс на салона, в който иначе доминират карбоновите влакна и дървените вложки с отворени пори. За да се гарантира, че пътниците на задните седалки не седят с колене до гърдите – често срещан проблем при електромобилите с тежки батерии – AMG е интегрирала „гаражи за крака“ (вдлъбнатини в батерията) в пода.

Автомобилът се предлага стандартно като четириместен със сегментирана задна седалка, но за тези, които се нуждаят от малко повече практичност в своя автомобил за ежедневно шофиране, е налична опция за пет места. Нов LED „обръч“ обгръща купето и се синхронизира с режимите на шофиране, за да променя емоционалното състояние в купето от спокойно „Комфорт“ в синьо до „Състезание“ в червено.