Stellantis пребори митата за китайските си електромобили

Европейската автомобилна шахматна дъска се сдоби с нова, ключова фигура. Гигантът Stellantis сложи край на месеците спекулации и официално вдигна завесата над амбициозния си план за Стария континент. В Сарагоса скоро ще бъдат пуснати конвейерите, бълващи електрическите возила на китайския бранд Leapmotor.

Този стратегически ход не е просто индустриална новина, а истинска тектонична промяна. Заводът във Фигеруелас вече трескаво се подготвя да посрещне първия голям играч в тази нова ера – електрическия кросоувър Leapmotor B10. Очаква се серийното производство да набере пълна скорост през втората половина на 2026 година, превръщайки Испания в преден пост на достъпната електрическа мобилност.

Антонио Филоса, главният изпълнителен директор на Stellantis, лично потвърди новината, която доскоро се прокрадваше само като шепот в кулоарите на индустрията. „Ръкавицата е хвърлена“, сякаш казват от концерна, подготвяйки модернизация на линиите и изграждане на мащабна местна мрежа за доставки. Любопитен детайл е участието на Lieder Automotive – съвместно предприятие между китайската Duoli Technology и баските специалисти от Fagor Ederlan, които ще координират ритъма на доставките за шасито на новия модел.

Самият Leapmotor B10 е кола, за която тествахме първи и която цели да удари право в десетката. С дължина от 4.52 метра, този кросоувър умело балансира между компактния и средния клас, предлагайки европейски шик на изключително агресивни цени. Очаква се стартовите нива да се въртят около 29 990 евро, докато богато оборудваните версии с по-солиден капацитет на батерията ще достигат границата от 33 990 евро.

Но това е само върхът на айсберга. Хоризонтът до 2027 година изглежда още по-обещаващ, като във Фигеруелас се подготвя терен за цяла флотилия от модели, включително очакваните B05 и компактните градски воини A10 и A05. Цялата тази инвазия се дирижира от Leapmotor International – съвместна структура, в която Stellantis държи контролния пакет от 51%, гарантирайки, че европейските стандарти и вкус ще бъдат водещи.

Експанзията не спира до порталите на завода. Дилърската мрежа на марката в Европа буквално експлодира, достигайки над 800 обекта за продажба и сервиз, включително и у нас чрез дилърите СФА. Ефектът от това разгръщане е налице: статистиката за края на 2025-а показва главозамайващ скок в продажбите – от скромните 1300 до над 17 000 доставени автомобила само за едно тримесечие. С присъствието си на нови пазари, сред които е и България, Leapmotor дава заявка, че „китайската вълна“ вече не е просто внос, а местно производство със сериозни намерения.