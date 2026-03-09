Новини
Stellantis пребори митата за китайските си електромобили

9 Март, 2026

Концернът премества производството на Leapmotor в Испания

Stellantis пребори митата за китайските си електромобили - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейската автомобилна шахматна дъска се сдоби с нова, ключова фигура. Гигантът Stellantis сложи край на месеците спекулации и официално вдигна завесата над амбициозния си план за Стария континент. В Сарагоса скоро ще бъдат пуснати конвейерите, бълващи електрическите возила на китайския бранд Leapmotor.

Този стратегически ход не е просто индустриална новина, а истинска тектонична промяна. Заводът във Фигеруелас вече трескаво се подготвя да посрещне първия голям играч в тази нова ера – електрическия кросоувър Leapmotor B10. Очаква се серийното производство да набере пълна скорост през втората половина на 2026 година, превръщайки Испания в преден пост на достъпната електрическа мобилност.

Антонио Филоса, главният изпълнителен директор на Stellantis, лично потвърди новината, която доскоро се прокрадваше само като шепот в кулоарите на индустрията. „Ръкавицата е хвърлена“, сякаш казват от концерна, подготвяйки модернизация на линиите и изграждане на мащабна местна мрежа за доставки. Любопитен детайл е участието на Lieder Automotive – съвместно предприятие между китайската Duoli Technology и баските специалисти от Fagor Ederlan, които ще координират ритъма на доставките за шасито на новия модел.

Самият Leapmotor B10 е кола, за която тествахме първи и която цели да удари право в десетката. С дължина от 4.52 метра, този кросоувър умело балансира между компактния и средния клас, предлагайки европейски шик на изключително агресивни цени. Очаква се стартовите нива да се въртят около 29 990 евро, докато богато оборудваните версии с по-солиден капацитет на батерията ще достигат границата от 33 990 евро.

Но това е само върхът на айсберга. Хоризонтът до 2027 година изглежда още по-обещаващ, като във Фигеруелас се подготвя терен за цяла флотилия от модели, включително очакваните B05 и компактните градски воини A10 и A05. Цялата тази инвазия се дирижира от Leapmotor International – съвместна структура, в която Stellantis държи контролния пакет от 51%, гарантирайки, че европейските стандарти и вкус ще бъдат водещи.

Експанзията не спира до порталите на завода. Дилърската мрежа на марката в Европа буквално експлодира, достигайки над 800 обекта за продажба и сервиз, включително и у нас чрез дилърите СФА. Ефектът от това разгръщане е налице: статистиката за края на 2025-а показва главозамайващ скок в продажбите – от скромните 1300 до над 17 000 доставени автомобила само за едно тримесечие. С присъствието си на нови пазари, сред които е и България, Leapmotor дава заявка, че „китайската вълна“ вече не е просто внос, а местно производство със сериозни намерения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бизнес

    1 0 Отговор
    препродажба на китайски коли през огромен процент, после има процент на дилър и 20% ддс

    08:35 09.03.2026

  • 2 Гост

    4 2 Отговор
    И,...., пристига Дачия, и прави на пух и прах вся и всьо!

    08:36 09.03.2026

  • 3 усасра

    3 0 Отговор
    По-добре....Дачия

    Тия в Европа не разбраха, че европейците няма да плащар една шапка пари за нищо ..... само и само тия да правят огромни печалби

    09:01 09.03.2026

  • 4 Фен

    1 1 Отговор
    Бъдещето е Китай. Унгария и Сърбия вече го разбраха, и се преориентират. А на нас ни нашиха и еврото, да няма къде да мърдаме...

    09:05 09.03.2026

  • 5 Кольо Фичето

    1 0 Отговор
    Следващата китайска автомобилна вариация, гарнирана с холандски тарикатлък от високите шефски етажи на Стелантис.

    09:07 09.03.2026

  • 6 Желания

    4 0 Отговор
    Хората искат европейски коли на китайски цени, а не обратното.

    09:10 09.03.2026

  • 7 Неук

    1 0 Отговор
    Войни и ВОИНИ не са едно и също! Българската граматика кучетата я яли.

    09:12 09.03.2026

  • 8 Мишо Шамара

    0 0 Отговор
    Търсят се луди за връзване. В Испания Стелантис и Китай ще произвеждат таблети с колела и ще се продават на цената на самолет.

    09:14 09.03.2026

  • 9 Рцдрцдрц

    1 0 Отговор
    И поради някаква мистериозна причина, когато китайците започнат да произвеждат в Европа, по европейски правила за опазване на околната среда и за зачитане на правата на работниците и доставчиците, изведнъж цените им спират да са толкова "конкурентни". Каква невероятна загадка само, а?

    09:21 09.03.2026

  • 10 Кики

    0 0 Отговор
    Много подпухнал ми изглежда този В10 на снимките.

    09:26 09.03.2026

  • 11 Ненчо Войвода

    0 0 Отговор
    Възможностите на автомобилната индустрия да създава днес добавена стойност са силно надценени.

    09:28 09.03.2026