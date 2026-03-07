Stellantis обяви, че залага на качеството, за да печели клиенти през 2026-та

Изпълнителният директор на Stellantis Антонио Филоса обяви, че ерата на „намаляване на разходите на всяка цена“ е приключила. В рамките на това, което той описва като „глобална офанзива“ и „дълбоко преструктуриране“ на организацията, Филоса официално преориентира конгломерата от 14 марки към стратегия, при която надеждността на превозните средства е основният двигател на растежа на продажбите. След тежка 2025-та, през която компанията отчете нетна загуба от 22,3 млрд. евро и няколко нестабилни високопрофилни пускания на пазара, сега тя залага бъдещето си на масивен инженерен подем, за да възстанови доверието на клиентите.

Според слуховете, Stellantis е приключила масивно наемане на над 2000 нови инженери, специално натоварени с тестването, валидирането и оптимизирането на производствените процеси. Тази стъпка е пряк отговор на това, което вътрешни източници наричат „пропуски в изпълнението“, оставени от предишното ръководство. Под новото ръководство на глобалния мениджър по качеството Себастиен Жаке, който сега е член на стратегическия мениджърски екип на групата, компанията прехвърля контрола на качеството към най-ранните фази на разработката на автомобилите, вместо да се опитва да отстранява неизправности, след като автомобилите вече са в дилърските салони.

Промяната се разглежда от анализатори в бранша и дилърски съвети като рязко отклонение от мандата на бившия главен изпълнителен директор Карлос Тавареш. Шон Хоган, председател на Националния дилърски съвет на Stellantis, отбеляза, че Филоса е признал необходимостта от попълване на персонала в Техническия център на Chrysler в Оберн Хилс, който беше съкратен в полза на дистанционната работа и мерките за икономии.

В отговор на търсенето в Северна Америка, Филоса върна Hemi V8 в гамата Ram 1500 за 2026 година и увеличи производството на турбо четирицилиндровия двигател Hurricane, отстъпвайки от мандата за „чисти електромобили“ в полза на философията за „свобода на избора“. Стратегията вече дава първите си резултати. Вътрешни показатели сочат, че проблемите „първи месец в експлоатация“ са намалели с над 50% в Северна Америка и с 30% в Европа от началото на рестартирането в средата на 2025 година.

От финансова гледна точка Stellantis даде сигнал, че 2026 ще бъде година на стабилизация. Макар че годишните дивиденти са били преустановени, за да се защити балансът, компанията прогнозира връщане към положителен паричен поток до 2027 година. С регистрирането на търговската марка „Quality Offensive“ Филоса ефективно казва на инвеститорите, че „лесните пари“ от съкращаването на разходите са изчезнали и е започнала упоритата работа по изграждането на издръжливи машини от световна класа.