VW е готов с военни версии на Amarok и Crafter

В ход, който напомня за времената на Iltis и „Kübelwagen“, Volkswagen се обръща към отбранителния сектор, за да си осигури индустриално бъдеще в напрегнатите времена, които ни очаквате. На изложението Enforce Tac 2026 в Нюрнберг заводът на марката в Оснабрюк, който в момента е изправен пред несигурна съдба, тъй като договорите с Porsche и T-Roc за кабриолети изтичат, представи два прототипа на „военни превозни средства“ (MV). Разработени в тайна през последните няколко месеца, MV.1 и MV.2 представляват сериозна оферта от страна на VW да замени типичния купувач с бойното поле.

MV.1 е преработена версия на пикапа Amarok, готова за военните полета. Макар да запазва силуета на гражданския пикап, той е преработен за служба на фронтовата линия. За да поддържат хардуер с висока консумация на енергия, като тактически радиостанции и полеви компютри, инженерите са инсталирали отделни 12-волтови и 24-волтови електрически мрежи. За специални операции, MV.1 разполага със специален стелт режим, включващ прекъсвачи, които незабавно изключват цялото външно осветление. Задвижването идва от доказания 3,0-литров V6 дизелов двигател, съчетан с 10-степенна автоматична скоростна кутия, но промените включват още подсилена защита за двигателя, трансмисията и резервоара за гориво, плюс шнорхел система, която увеличава дълбочината на преминаване през вода до впечатляващите 800 мм.

Вторият прототип, MV.2, използва вана Crafter като модулна основа за подкрепа на задния ешелон. С дължина от почти шест метра, MV.2 е проектиран като „plug-and-play“ платформа, която може бързо да се преконфигурира в мобилен щаб, защитен комуникационен център или бронирана евакуационна медицинска кола.

Задвижван от 176-конен 2,0-литров турбодизелов двигател, MV.2 разчита на система за задвижване на всички колела 4Motion и 6-степенна автоматична скоростна кутия, за да се движи по неравен терен. Въпреки че все още не е разкрит, представителите на VW намекнаха за трети вариант – вероятно базиран на Transporter – който ще допълни леката до средна тактическа флота.

Моментът на това разкритие не е случаен. Заводът в Оснабрюк, в който работят около 2300 души, се намира на кръстопът. С прекратяването на производството на Porsche през тази година и изтичането на договора за T-Roc Cabriolet в средата на 2027 година, заводът отчаяно се нуждае от нов договор. Въпреки че представянето на Enforce Tac беше описано от VW като „оценка на пазарните перспективи“, слуховете за партньорство с Rheinmetall продължават да циркулират.

Изпълнителният директор на Rheinmetall Армин Папергер вече отбеляза, че заводът в Оснабрюк е „идеално подходящ“ за сглобяване на бронирани превозни средства. Ако германското правителство или съюзниците от НАТО проявят интерес към прототипите на MV, заводът, някога известен с кабриолетите Karmann Ghia, скоро може да се превърне в основен източник на следващата лека тактическа флота на германците.