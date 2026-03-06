Сбогом Audi A8!

В ход, който сигнализира края на една ера за флагмана на Инголщат, Audi официално закри поръчките за A8 на родния си пазар в Германия. От 6 март конфигураторът е лишен от „луксозната лодка“, след като на 18 февруари бе тихо прекратено производството. Макар Audi да се позовава на „нивата на запасите“ за глобалната наличност, посланието е ясно, настоящото поколение D5, което се подвизава по автомагистралите от 2017 година, навлиза в последния си производствен цикъл.

Решението на Audi да се оттегли от Германия се дължи на комбинация от стагниращи продажби и предстоящи регулаторни пречки. Въпреки фейслифта през 2021 година и възраждането на името Horch за китайския пазар, A8 се бори да поддържа темпото на технологично напредналия BMW 7 Series и златния стандарт Mercedes S-Class.

Техническият директор на Audi, Джефри Буко, наскоро призна, че поредният фейслифт на настоящата платформа „не е опция“. За да отговори на предстоящите емисионни стандарти Euro 7, Audi ще трябва да инвестира милиарди в нова платформа – трудна задача, когато годишните продажби на A8 са спаднали до около 1500 бройки на ключовите пазари.

Въпреки че Audi твърди, че „интензивно обмисля“ наследник, на Нюрбургринг или при тестовете при ниски температури не са забелязани прототипи. Възможният наследник, вероятно електромобил на базата на Premium Platform Electric (PPE) или SSP, не се очаква преди 2029 година.

Докато Audi и се оттегля, другите двама членове на германската „Голяма тройка“ се възползват максимално. S-Class остава лидер по обем в сегмента, като наскоро претърпя обновяване в средата на цикъла, за да запази лидерството си. Мюнхен подготвя значителен фейслифт за 7 Series, който се очаква да дебютира през април и ще приведе стила му в по-голямо съответствие с радикалния дизайн език „Neue Klasse”.

За верните фенове на Audi „флагманското” преживяване се отдалечава от луксозните седани. Предстоящият Audi Q9 – масивен SUV с три реда седалки, проектиран да се конкурира с BMW X7 и Mercedes GLS – ще се превърне в новия флагман на марката.