Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
87% от доказано опасните стоки продължават да се продават онлайн

87% от доказано опасните стоки продължават да се продават онлайн

9 Март, 2026 08:36 767 11

  • опасни стоки-
  • онлайн-
  • габриела руменова

На 15 март отбелязваме Световния ден на потребителя под мотото: „Безопасни продукти, уверени потребители“

87% от доказано опасните стоки продължават да се продават онлайн - 1
Снимка: Ние, потребителите
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

87% от доказано опасните продукти продължават да се продават онлайн, а по-голямата част от тях са играчки или стоки за деца. Това съобщават от „Ние, потребителите“, като се позовават на данни от скорошен преглед на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
„Въпреки че за тези стоки има официални забрани за продажба, повторна дистрибуция и производство, в някои случаи дори заповеди за изтегляне от пазара и унищожаване заради риск за живота и здравето на потребителите или за околната среда, те все още се предлагат през интернет. Точно затова темата за безопасността на продуктите днес засяга всеки от нас - всеки ден, всеки път, когато натиснем бутона „Купи“.“, коментира Габриела Руменова в специален епизод на подкаста „Ние, потребителите“, посветен на Световния ден на потребителя – 15 март.

Настоящият момент ни дава множество примери от реалността, за да разберем, че в един глобален дигитален пазар, в който купуваме от целия свят с няколко клика, безопасността на продуктите се превърна в критичен проблем. Ето защо Потребителският интернационал избра мотото на Световния ден на потребителите за 2026 г. да бъде: „Безопасни продукти, уверени потребители“. Защото уверен потребител е този, който знае какво купува, знае правата си и как да се защити.

Но защо изобщо опасни продукти стигат до нас?

„Първата причина е ниската осведоменост - много потребители споделят, че не знаят как да разпознаят рисков продукт. На второ място са ниските доходи, които често принуждават хората да избират не най-безопасното, а най-евтиното. И трето - липсата или слабост на правни норми в някои държави, което не осигурява достатъчна защита онлайн. Комбинацията от тези фактори прави опасните стоки изключително устойчиви на пазара.“, разказва Руменова.

Проблемът с разпространението на опасни продукти засяга всички. Но проучвания сочат, че в най-голяма степен той касае потребителите при уязвими обстоятелства и хората в държави с ниски доходи, където контролът е по-слаб, а рискът – по-висок. Това вече не е само въпрос само на личен избор, а на обществена отговорност. Това е въпрос, който надскача индивидуалния риск и който може да се превърне в проблем за общественото здраве. И също така - в пречка за устойчивото развитие, защото води до замърсяване на околната среда и разхищение на ценни ресурси.

Решения има - и те започват с действие. За потребителите тези действия могат да се изразяват в повишаване на осведомеността - как да разпознават опасни стоки, къде да проверяват за информация и как да реагират, ако вече са закупили рисков продукт. За институциите - по-строг контрол, по-бързи реакции, реални санкции и мерки.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    По принцип, досега не съм чул пушкала и дрога да се подаряват. С кvрвите положението е малко по-различно.😎

    08:41 09.03.2026

  • 4 Тираджията

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Катерина Щприц":

    Сигурно си го карала с превишена скорост и превишен товар. Карай по спокойно да не изрониш диференциала

    Коментиран от #5

    08:43 09.03.2026

  • 5 Катерина Щприц

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тираджията":

    Опитах, но китайците и с изолацията не се бяха справили, та като ме треснеш напрежението правех от нула до сто, за две секунди. Но имаше и плюсове, защото изхвърлях маслото още на първия завой...

    Коментиран от #6

    08:47 09.03.2026

  • 6 Тираджията

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Катерина Щприц":

    Да гасиш лампите. Щото напръскаш ли ги, ще останеш и без ток. От късото съединение може и някой пожар да отвориш и проверявай за изтичане на газ. Айде и лек и безаварийно следващия път

    08:57 09.03.2026

  • 7 някой учуден има ли?

    4 1 Отговор
    ами това е защото тези стоки се продават от олигарси милиардери а тях немогат да ги бутнат в никоя западна страна всички правителства са подвластни на такива богаташи

    09:05 09.03.2026

  • 8 информиран

    0 1 Отговор
    Вече само много залюхани хора пазаруват от български сайтове

    09:19 09.03.2026

  • 9 Потребителя знае какво му трябва

    4 0 Отговор
    "Ние, потребителите" сте кученце на каишка. Кой ви създаде? Кой ви плаща заплатите? Кого и как сте защитили?

    09:19 09.03.2026

  • 10 Някой

    0 0 Отговор
    Ще даде ли дефиниция за опасен продукт ? Или това са всички стоки , които заобикалят такси и акцизи и ЕС не може да краде ?

    09:23 09.03.2026

  • 11 Кую

    1 0 Отговор
    Не разбрах кои са тези стоки.Пикливото месо и гранядало масло на Кауфланд ли?

    09:28 09.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове