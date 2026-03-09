Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Алекс Богданска вдигна нивото в професионален план

9 Март, 2026 08:44 1 586 24

  • алекс богданска-
  • професионалист

От риалити героиня в добре позициониран бранд

Алекс Богданска вдигна нивото в професионален план - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Александра Богданска навлиза в нов по-луксозен етап от кариерата си. Дългокраката брюнетка вече работи със стилист, който подбира визиите ѝ за всички професионални ангажименти. Ако преди инфлуенсърката и модел разчиташе основно на личния си вкус, сега всяка нейна поява е внимателно планирана. Тя е осъзнала, че публичният образ е капитал, който трябва да бъде управляван умно, а не оставян на случайността, пише plovdiv24.bg.


Работата с професионалист е част от цялостната ѝ трансформация – от риалити героиня в добре позициониран бранд. Богданска открито твърди, че напоследък е изцяло бизнес ориентирана. Моделската професия според нея е до време и тя няма илюзии, че външният вид е вечен актив. Затова инвестира всичките си спестявания в имоти – решение, което определя като най-сигурната форма на подсигуряване за бъдещето.

Алекс винаги е държала да подчертае, че се издържа сама и никога не е разчитала на мъж да я подпомага финансово – нито по време на брака си с Даниел Петканов, нито в настоящата си връзка с певеца Мартин Светломиров. По-скоро се е случвало обратното – тя да печели повече от партньорите си. Този факт често е бил коментиран в светските среди, но за Богданска финансовата независимост е въпрос на принцип. Според слуховете в светските среди, водещата а "Биг Брадър" печели по над 60 000 евро месечно от дейността си. те са чинно декларирани в данъчните ѝ декларации.

В края на 2024 г. тя се нанесе в мезонет в престижен столичен квартал. Жилището е сериозна инвестиция. За интериора тя се доверила на професионална фирма, но участвала активно във всяко решение. Александра не била от онези клиенти, които просто подписвали договор и чакали крайния резултат. Тя комуникирала лично с майсторите, обсъждала материалите, цветовете и текстурите, следяла сроковете и настоявала всеки детайл да отговаря на представите ѝ. За нея домът не е само място за живеене, а отражение на личния ѝ вкус и статут, пише HotArena.net.

Последният апартамент, който е купила, е по-малък, но плановете ѝ за него са различни. Алекс няма намерение да живее там, а ще го отдава под наем. "Започвам обзавеждане от нулата. Това е нещо, което досега не ми се е налагало“, коментира преди време тя. Инфлуенсърката възнамерява да документира целия процес в социалните мрежи и да държи последователите си в течение. Хубавицата отлично разбира силата на аудиторията си и умее да я превръща в разменна монета.

През последната година тя осезаемо е вдигнала нивото и в професионален план. Профилът ѝ в Инстаграм вече е изцяло бизнес ориентиран. Почти всяка публикация е рекламна, внимателно режисирана и стратегически позиционирана. За съвместната си дейност с нея рекламодателите плащат хиляди левове. Богданска вече не приема бартерни предложения с лека ръка, както в началото на кариерата си. След участието си във "ВИП Брадър" и бурния медиен интерес около връзката ѝ с Даниел Петканов, брандовете започнали масово да ѝ пишат. Тогава тя често работела срещу безплатни продукти и услуги. Днес обаче условията са различни. Алекс иска сериозни суми и работи само с компании, които отговарят на вижданията ѝ. Тя е наела екип, който поддържа профилите ѝ в социалните мрежи, да монтира видеоклиповете и да обработва снимките ѝ. "Преди правех всичко сама, но вече нямам това време. Много по-лесно е, когато получаваш помощ. Вече си имам екип от професионалисти и мога да се занимавам само с креативната страна на работата си", споделяла е тя. Това ѝ позволява да мисли стратегически и да планира дългосрочно, вместо да губи време в технически детайли.

Личният живот на Богданска остава почти извън публичното пространство. Понякога публикува снимки със сина си Габриел, за да покаже, че освен успешна и амбициозна жена е и всеотдайна майка. Когато не е ангажирана със снимки и кампании, тя прекарва време с 6-годишното момче. Детето поддържа връзка както с майка си, така и с баща си. Алекс и Даниел Петканов са положили усилия раздялата им да не се отразява негативно на наследника им. Запознати твърдят, че двамата поддържат добър тон и това дава резултат.

За настоящата си връзка с Мартин Светломиров Богданска почти не говори. Рядко го показва в социалните мрежи и не коментира отношенията им. Тя предпочита личният ѝ живот да остане извън фокуса на аудиторията, за разлика от периода, когато скандалите с Петканов бяха постоянна тема . Именно покрай бурната им връзка и телевизионната сватба Алекс стана разпознаваемо лице. Днес обаче тя съзнателно е сменила посоката – от скандална риалити звезда към дисциплинирана бизнес дама, която инвестира, планира и внимателно изгражда публичния си образ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Анита от почивка

    5 2 Отговор
    Камерунеца ми се исцроцка в кафето тая сутрин ще имам щастлива седмица. Днес взимам и пенсия много е добре работата. Долче вита сладък живот 🤣🤭🥳

    08:46 09.03.2026

  • 7 Любопитен

    11 0 Отговор
    Тоз бранд ще и вдигне тарифата, а шейховете бая ще се изръсят.

    08:49 09.03.2026

  • 10 кой му дреме

    16 0 Отговор
    вари я, печи я
    все к0рвa !

    08:50 09.03.2026

  • 13 Гост

    5 0 Отговор
    Венелинчето голяма реклама и направи 🤔

    08:53 09.03.2026

  • 14 007 лиценз ту кил

    8 0 Отговор
    Поскъпването на петрола повлече нагоре цените на всички услуги.

    08:53 09.03.2026

  • 15 Абе

    12 0 Отговор
    И сега колко зима на час?

    08:54 09.03.2026

  • 16 1488

    9 0 Отговор
    сички к0рви сме у онлифенс

    08:54 09.03.2026

  • 17 Перо

    5 0 Отговор
    Отново тая селска пръчка! Тати сигурно плаща абонамент за реклама!

    09:02 09.03.2026

  • 18 Пилотът Гошу

    5 0 Отговор
    Венелино, вече и реклама на платена любов ли правите?

    09:02 09.03.2026

  • 19 Евгени от Алфапласт

    6 0 Отговор
    Модер, по-добре вземи забрани коментарите.🤣 Триенето няма да промени истината за тази...хм,... "инфлуенсърка".😎

    09:02 09.03.2026

  • 20 провинциалист

    2 0 Отговор
    Малко неща в евроатлантическите ценности са по-професионални от гангаранга с братчедите от маалата. Питайте една професионална кандидат-кметица, дето се ранги така по гръцките плажове.

    09:02 09.03.2026

  • 21 Йес

    11 0 Отговор
    Паразит,следван от кухи лейки...

    09:05 09.03.2026

  • 22 Мюмюн

    3 0 Отговор
    от двама на трима или мулти?

    09:08 09.03.2026

  • 23 ☢️☢️☢️☢️

    3 0 Отговор
    Коя е тази ???????

    09:10 09.03.2026

  • 24 Хейт

    2 0 Отговор
    Така е, бизнесът в Дубай го закъса. Сега ще трябва да стенат сладостно някъде другаде.

    09:36 09.03.2026