Помага ли Русия на Иран във войната? Техеран не потвърждава, но и не отрича

9 Март, 2026 08:43 1 431 73

В събота иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Иран вече няма да атакува съседните държави от Персийския залив, освен ако те не улеснят атаките на САЩ или Израел

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Иранският външен министър Абас Арагчи отхвърли призивите за прекратяване на огъня в Близкия изток, заявявайки за NBC News, че страната му трябва "да продължи да се бори в името на нашия народ".

САЩ и Израел "убиват нашия народ, убиват ученички, атакуват болници", каза той.

По думите му, Израел и САЩ вече са нарушили прекратяването на огъня, постигнато за прекратяване на 12-дневната война от миналата година.

"Сега искате отново прекратяване на огъня? Това не работи така. Трябва да има окончателен край на войната, каза Арагчи. Трябва да продължим да се борим в името на нашия народ и нашата сигурност."

В петък четирима източници съобщиха на NBC News, че Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за местоположението на американските сили в Близкия изток, включително разузнавателна информация, която би могла да помогне на Иран да локализира американски военни кораби.

На въпроса дали Иран получава руска подкрепа, Арагчи заяви, че "сътрудничеството между Иран и Русия не е нещо ново, не е тайна". Той не каза дали руското разузнаване помага на Иран да локализира американски военни активи.

"Те ни помагат в много различни посоки. Нямам подробна информация", каза той.

Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц обсъди съобщенията за споделяне на разузнавателна информация от Русия с Иран, казвайки, че "няма съмнение, че президентът Тръмп ще се справи с това по съответния начин".

На въпроса дали смята, че Русия е влязла в конфликта, Уолц каза: "Знаем, че и Русия, и Иран имат връзки".

"Ако предоставят нещо, то със сигурност не е било много ефективно, защото американските военни унищожават военновъздушните сили, противовъздушната отбрана, флота, сухопътните сили, командването и контрола на Иран, каза Уолц. Така че каквото и да предоставят, ако предоставят нещо, не се е оказало, че им помага особено."

В събота иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Иран вече няма да атакува съседните държави от Персийския залив, освен ако те не улеснят атаките на САЩ или Израел. Той се извини на региона, след като иранските удари убиха хора в Кувейт, Обединените арабски емирства и Оман.

Но Арагчи заяви, че Иран не е "атакувал нашите съседи" умишлено.

"Ние атакуваме американски бази, американски инсталации, американски активи, които за съжаление се намират в земите на нашите съседи", каза той.

Арагчи добави, че Пезешкиан се е извинил на хората от региона за "неудобствата, с които са се сблъскали заради тази агресия от страна на Съединените щати и отмъщението от наша страна".

Иранският министър каза още, че ако САЩ разположат сухопътни войски в Иран, "ние имаме много смели войници, които чакат всеки враг, който влезе на наша земя, да се бият с тях, да ги убиват и унищожават".

Президентът Доналд Тръмп заяви миналата седмица, че една от причините за започването на войната е, че Иран скоро ще разполага с ракети, способни да достигнат САЩ, но Арагчи каза, че това не е вярно.

"Това всъщност е дезинформация, каза той. Знаете ли, ние имаме капацитет да произвеждаме ракети, но умишлено сме се ограничили до под 2000 километра обхват, защото не искаме никой друг по света да ни възприема като заплаха."

Според иранските държавни медии, Асамблеята на експертите на Иран избра нов върховен лидер, след като ударите убиха аятолах Али Хаменей, но Арагчи не даде никаква информация кой ще го замести.

"Никой не знае, каза той. Има много слухове. Но знаете ли, трябва да изчакаме Асамблеята на експертите да се свика."

Притиснат от коментарите на Тръмп, че иска да участва в избора на следващия лидер на Иран, Арагчи каза, че Иран "няма да позволи на никого да се намесва във вътрешните ни работи".

"От иранския народ зависи да избере своя нов лидер", каза той. "Те вече избраха Асамблеята на експертите и Асамблеята на експертите ще свърши работата."

Тръмп заяви в публикация в петък в Truth Social, че САЩ няма да сключат сделка с Иран, "освен БЕЗУСЛОВНА КАПИТАЛИЯ".

На въпрос какво има предвид президентът, Уолц отговори, че ще "остави това на президента като главнокомандващ, за да определи как ще изглежда това в крайна сметка".

"Изпреварваме графика и това, което той в крайна сметка иска, е почти здрав разум, каза Уолц. Както каза, трябва да имаме иранско правителство, което вече не заплашва американския народ, не заплашва нашите съюзници и не заплашва света, и не държи световните енергийни доставки като заложници както чрез своите ракети, така и чрез своя флот."


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Фен

    25 10 Отговор
    Ами България не отрича, че помага на САЩ, като им осигурява база за цистерните. Русия що и тя да отрича? И Китай, също. Атлантизъм срещу останалият свят.

    08:46 09.03.2026

  • 2 Смокини и черници!

    14 7 Отговор
    🎶Хит в мрежата: Mattia von Sigmund - Boom, Boom, Tel Aviv (2025) Internets Anti-Zionist Song🎵

    08:48 09.03.2026

  • 3 Пич

    37 8 Отговор
    Много ясно !!! Това което прави НАТО в Украйна, същото правят Русия и Китай в Иран!!! Затова в САЩ маршируват с кофчези...

    Коментиран от #17, #19

    08:49 09.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Колкото може помага

    9 15 Отговор
    Със магарета и Прасета
    Оръжия не

    08:51 09.03.2026

  • 7 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    7 24 Отговор
    Заради аятоласите ша сринат държавата Иран.

    Коментиран от #28, #34

    08:51 09.03.2026

  • 8 Щом е назадничав режим,

    9 12 Отговор
    който връща страните два века назад, значи помага.

    Коментиран от #21

    08:51 09.03.2026

  • 9 Бум

    17 6 Отговор
    На 9 март турският новинарски канал TRT Haber съобщи , че американска ракета „Пейтриът“ се е отклонила от курса си и се е разбила в жилищен район на Манама , столицата на Бахрейн . Според предварителните данни в резултат на инцидента е имало цивилни жертви.

    Коментиран от #18, #27, #29

    08:51 09.03.2026

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    18 7 Отговор
    Вече е ясно че щатите губят почва под краката си Русия както винаги печели Бизнесът на арабите потъна Няма вече да има круизи и почивки в Дубай Палатковите лагери в Тел Авив ще станат основни жилища За трафик на авиацията и дума не може да става И те така те

    Коментиран от #22

    08:51 09.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пилотът Гошу

    18 4 Отговор
    По личните сметки на атлантиците, щом САЩ, НАТО, ЕС и тн не участват във войната в Украйна, то Русия тогава даже още не е чувала,че има война в Иран 😂😂😂

    08:52 09.03.2026

  • 13 Путин

    6 14 Отговор
    Помага с декларации....друго не му остава

    08:53 09.03.2026

  • 14 Бункерен грозник

    8 10 Отговор
    Те не са ми съюзници защо да им помагам
    Това нищо не означава че съм подписъл някакъв договор и те са ме въоражиши
    Знаете ли ако ме подпука САЩ. Какво ще ме направят
    По добре да се крия в Бункера и мълча

    08:53 09.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Швейк

    5 12 Отговор
    Помага с изразяване на недоволство , че друго не им остана

    08:53 09.03.2026

  • 17 Обаче Дончо е злопаметен.

    4 13 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Евреите също.Затова бункерният втора седмица мълчи като наеvан.

    08:54 09.03.2026

  • 18 Да цитираш Московские новости

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Бум":

    не е предимство за фейка ти.

    08:55 09.03.2026

  • 19 Факт!

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    3 жертви са дали това си е цифра за САЩ
    Като се има във предвид венецуел

    Коментиран от #26

    08:55 09.03.2026

  • 20 Готките

    8 5 Отговор
    атлснтичета уж всичко знаят пък постоянно се питат!? А сега де!? Кой на кого помага? Иран на Русия или Русия на Иран!?

    08:55 09.03.2026

  • 21 Мурка

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Щом е назадничав режим,":

    А Дончо ухапаният пищов 3 века напред на острова на ДЖЕФРИ

    08:55 09.03.2026

  • 22 Както винаги

    3 10 Отговор

    До коментар #10 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    печели само в копейските мозъци.

    08:56 09.03.2026

  • 23 Някой

    15 3 Отговор
    Проблем ли е, ако Русия помага? Щото САЩ помага на Украйна и преди, и сега. Нека има паритет!

    08:57 09.03.2026

  • 24 Хи хи,

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "за украина":

    бита карта си, братчед.

    Коментиран от #33

    08:57 09.03.2026

  • 25 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРЕЛ ! ФАКТ !

    18 3 Отговор
    В резултат на Агресията на САЩ, и Израел срещу ИРАН,с безсмисленни удари- като този по женско Училище в Минабе,където са убити 165 ученички, на 28.02.26, Иран отвърна Светкавично ,с тежки балистични ракети 👌,и порази всички 27 американски бази,в Близкия Изток,както се оказа,са и беззащитни.Ударен е голям възел за логистика в Аврвиджан в Кувейт,вкл.Френска база в Абу Даби,бази в ОАЕ,в Йордания-немска база,базата в Доха Катар.Унищож.са Америк.бази в Ел-Риад-Сауд Арабия,Ербиле,и Виктория в Ирак.Ударена е и Натовска база в Кувейт с 310 итал.военни.Унищож.е друга Америк.база в Али Салейм в Кувейт.Поразен е Глав.Център на 5-ти Америк.Флот в Бахрейн.Поразени са 7 америк.РЛС (=4 млрд $).Вкл. FPS-132.в Катар с обсег=5000км.Само там убитите америк.военни са=570. Изнасят се с вертолети.Има и видеа.Унищожена е америк.стратегич..ПРО с-ма "THAAD" в Йордания-показано и в репортаж на CNN.Поразени са Ком.пунктове в Йерусалим,и Тел Авив .Израелските ПРО се оказаха неефективни!Свалени са 5 F-15Иран започна втора вълна обстрели по всички бази на САЩ с хиперзвукови "Fattah"със скорост=15М,и обсег=1400 км.и тежките"Khorramshahr-4" с 1,5 т.БЧ,с обсег =2600 км.КВО=до 10м.Убити са високопост.Амер.офицери в унищожения Център на ЦРУ в Дубай.Поразен е Ген.Щаба на Израелската армия,и Летище Бен-Гурион ,а също и Президенството-канцеларията на Бенямин Нетаняху.На 04.03 е ударен и Израелския Авио-Космическия Център.За 7 дни-иранските "Shahed-136" предизвикаха=6 млрд.$ загуби на САЩ+ уни

    Коментиран от #50

    08:57 09.03.2026

  • 26 А Путин като направи инвазията

    3 16 Отговор

    До коментар #19 от "Факт!":

    Изгоряха 100000 руснака за 2 седмици
    И 78 километрова колона от танкове
    Ужас беше направо цяла Русия се уплаши
    Хората се разбягаха панически

    08:57 09.03.2026

  • 27 Сънувал си

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бум":

    отвит

    08:58 09.03.2026

  • 28 Някой

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Бе, Иран не знам дали ще аромат. Обаче, съюзниците си в Близкия Изток ще сринат със сигурност.
    Апропо, как са американските бази в Близкия Изток?

    Коментиран от #49

    08:58 09.03.2026

  • 29 Руски Фейк

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Бум":

    Както всичко Руско

    08:59 09.03.2026

  • 30 Уолц е лъжлив наглец

    15 3 Отговор
    "трябва да имаме иранско правителство, което вече не заплашва американския народ, не заплашва нашите съюзници и не заплашва света, и не държи световните енергийни доставки като заложници както чрез своите ракети, така и чрез своя флот."

    И затова ли нападнахте Иран? Кога до преди да нападнете подло, Иран е заплашвал съюзниците ви, заплашвал света или държал световните енергийни доставки като заложници чрез своите ракети, и чрез своя флот.???
    Май вие чрез санкциите си- и то не само срещу Иран, заплашвате до сега световните енергийни доставки , а?? Или бъркам?

    09:01 09.03.2026

  • 31 Агресията на Американският ционизъм

    15 1 Отговор
    А кой (нато/сащ) помага на украйна и защо сега ревете?

    09:01 09.03.2026

  • 32 Рукини имат много

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Задалжително 100%":

    Ще
    Пращат на Турците да ги поряткатоРиби

    09:01 09.03.2026

  • 33 Механик

    1 6 Отговор

    До коментар #24 от "Хи хи,":

    Удри копейката с фаража!!

    09:01 09.03.2026

  • 34 Мишел

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН":

    Девети ден война, САЩ и Израел не са постигнали нито една целите си.

    Коментиран от #35, #44

    09:02 09.03.2026

  • 35 Пригожин

    3 9 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Е не всеки може Киев за два дня.

    Коментиран от #47

    09:04 09.03.2026

  • 36 Агресията на Американският ционизъм

    15 1 Отговор
    Снощи имаше мощна иранска ракетна атака срещу Хайфа, Израел. Хайфа е един от най-важните центрове на отбранителната инфраструктура на Израел, съчетаващ функциите на голяма военноморска база, индустриален център и център за научноизследователска и развойна дейност. Това е основната и най-голяма база на израелския флот и служи като щаб на ключови военноморски части. 7-ма флотилия и всички израелски подводници клас „Делфин“ са базирани тук. 3-та флотилия, основната ударна сила на флота, също е базирана тук, включително най-новите корвети „Саар-6“ и 914-та дивизия патрулни лодки.
    Хайфа е домакин и на множество военно-промишлени съоръжения. В нея се намират производствените мощности на RAFAEL и изследователските центрове на компанията, разработила ракетите „Железен купол“, „Прашка на Давид“ и „Спайк“. Там в момента над 50% всичко е леш.

    Коментиран от #43

    09:04 09.03.2026

  • 37 С нищо не помага Путин,

    3 8 Отговор
    понеже е затънал в Донбас вече 5- та година.

    Иранците ще пострелят малко с ракети и ще клекнат.
    Нито могат да се защитят- самолетите на съюзниците летят над Иран като на учение.
    Нито могат да атакуват.

    Могат само да наблюдават как съюзниците разрушават страната им.

    Режимът в Иран се съпротивлява ПО ЕДНА ЕДИНСТВЕНА ПРИЧИНА- ако обяви капитулация- КРАЙ С НЕГО!
    За това пред съюзниците стои следната дилема- дали да позволят на Иран да загуби " достойно ", като му направят някаква отстъпка или да продължат да съсипват страната до безусловна капитулация.

    Вторият начин е по дълъг, по скъп и с повече цивилни жертви.

    Коментиран от #42

    09:06 09.03.2026

  • 38 Агресията на Американският ционизъм

    11 1 Отговор
    Иран е изстрелял балистична ракета „Хорамшахр-4“ с касетъчна бойна глава по Тел Авив. Ционистите вият на умряло, но май е вече късно.

    09:07 09.03.2026

  • 39 Путине

    2 6 Отговор
    Пращай самолетоносачи в Ормузкия пролив, че САЩ и Израел смляха иранците.

    Коментиран от #68

    09:09 09.03.2026

  • 40 Такива заглавия явно разкриват

    7 1 Отговор
    накъде отиват нещата! Щом почват да се търсят оправдания.

    Независимо че САЩ и Израел впрегнаха васалите си от Европа и Близкия Изток, а и се молят на кой ли нш не за оръжия и ПВО. Дори на кюрдите се молят!

    09:10 09.03.2026

  • 41 А да питам...

    4 0 Отговор
    А помагат ли на Х0х0лия ЕС, ФАЩ, НАТЮ и други пудели до 72 държави??!!

    Коментиран от #45

    09:11 09.03.2026

  • 42 Мишел

    6 2 Отговор

    До коментар #37 от "С нищо не помага Путин,":

    Иран няма ЯО, но има в пъти повече ракети от Израел и САЩ. Колкото по продължителна е войната, толкова повече личи това.

    09:12 09.03.2026

  • 43 Леш ти е в кухарата!

    1 6 Отговор

    До коментар #36 от "Агресията на Американският ционизъм":

    Отделни ракети достигат Израел, има разрушени сгради и толкова.
    Евреите са го играли тоя филм стотици пъти.
    И пак са на върха БВП на 10 милн. Израел е по- високот този на 90 млн.Иран.

    09:12 09.03.2026

  • 44 Я пъ тоа

    2 6 Отговор

    До коментар #34 от "Мишел":

    Аятолаха е при създателя си . Руските ПВО, ВВС, ФЛОТ в Иран са унищожени. Хизбула е под постоянен обстрел от Израел.....ИРАН СЕ ПРЕВЪРНА в боксова круша.

    Коментиран от #54

    09:13 09.03.2026

  • 45 Я пъ тоа

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "А да питам...":

    Кой помага на тия дето мачкат Иран бре....

    09:14 09.03.2026

  • 46 О Времена, о Нрави!!!

    8 2 Отговор
    Нормално би било сега ние и ЕС да пращаме оръжие и помощи на Иран да се бори срещу агресора ФАЩ + евреи....
    Нали имаме желание и навик да се борим с всички агресори и да помагаме на пострадалите...
    И да припомним западния разсъдък...
    Русия се бие за Руските Земи и е "Агресор"!?
    САЩ, ЕС и Израел за чужди земи и блага... Но са "Миротворци"???
    О Времена, о Нрави!!!

    Коментиран от #52

    09:14 09.03.2026

  • 47 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Пригожин":

    Това казвам и аз.

    09:14 09.03.2026

  • 48 Осведомен

    9 2 Отговор
    То всичко свърши. 🤣 Явно руската "помощ" има обратния ефект.
    До края на месеца и войната приключва в Иран.

    09:16 09.03.2026

  • 49 Я пъ тоа

    6 5 Отговор

    До коментар #28 от "Някой":

    Кви бази бре, САЩ им срина държавата, тоа за някакви бази ни говори, които и без това са празни...

    09:17 09.03.2026

  • 50 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРЕЛ ! ФАКТ !":

    Най лошото е психологическият ефект от Иранските удари Страхът и несигурността е най доброто оръжие Вече пак ще живеят в палатки както живяха бежанците от Газа Всичко се връща С лихвите

    09:18 09.03.2026

  • 51 Помага ли Русия на Иран

    5 1 Отговор
    А не трябва ли и България да помага на Иран? Не трябва ли света да се обяви срещу агресорите, военнопрестъпниците и терористите САЩ и нацистки Израел? Не трябваше ли още преди години да изгоним посланника на Израел в София ? Не трябваше ли санкции и международна изолация на ционисткият саатрап да има? Атлантическата олигархия хора
    трябва да бъде смазана. Иначе народите нямат бъдеще. Това трябва да се осъзнае ... И е нужно не само
    дълбоката загриженост да изразим относно развитието на ядрените и балистичните ракетни програми на НАТО, САЩ и Израел и всички техни дестабилизиращи дейности в региона, които са в основата на настоящата криза но и активно да се борим с атлантическата престъпна сган. По всякакъв възможен начин ...

    Коментиран от #62

    09:18 09.03.2026

  • 52 ЯО ПРАВИ ИРАН

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "О Времена, о Нрави!!!":

    И го дава на джихадистите от Хизбула...дето вярват в ЗАДГРОБНИЯ живот и са готови да избиват хора.....кво правим тогава.

    09:20 09.03.2026

  • 53 иран е тотално загубен-дядо дръмпи!

    1 1 Отговор
    8-ден от войната!86% от болидите на иран са унищожени!Това се вижда по възможностите на истрелване , които драстично падат!тези атаки за , които говорят ,че се извършват от земята.....Са дълбоко неефективни!Петрола е с фючърси на 100 $ и ще се качва ,от спекула1ТЕснината при иран от 33726метра е пълна с нефтовози , някой преминават!всички кухини под земята на иран се виждат от-горе и методично се унищожават!иран е тотално загубен защото над 3,5г си раздаваше оръжието на просия ,без пари и хитрите евреи ги хванаха в този вариант!след бежанската вълна от 11милионен техеран,която се подценява за ес идат нови тежки времена свързани не с ракети , а с изхранване и особенно тероризъм!пс.смешно е да говорите за болиди към софия!Опасни са неуловимите дронове ,ако са в големи количества!Просия загуби важен донор ,което ще се отрази върху възможностите и!Очаквам лоши дни за просия.Евреите казаха-следващ е кремъл......

    09:20 09.03.2026

  • 54 Мишел

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Я пъ тоа":

    Иран няма руско ПВО. Сега поръчаха С400Е и С500Е. Ще ги произвеждат по лиценз.

    09:20 09.03.2026

  • 55 Матиа фон Зигмунд

    2 0 Отговор
    Буум Буум Тел Авив !

    09:21 09.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 БАТ РАМБО С ДВАТА НОЖА

    1 0 Отговор
    Отивам в Иран, за прочистване на Аятоласите в пещерите. Имам опит от Авганистан.

    09:22 09.03.2026

  • 58 Божеее....

    3 0 Отговор
    Ееебгаси макята ееебгаси ееебгати и демонкрадцията... един път са против "агресора" Русия, а другия път помагат на агресорите ФАЩ и евреи ...

    09:23 09.03.2026

  • 59 Режимът на моллите изби

    2 2 Отговор
    десетки хиляди свои граждани само при последните протести.

    А преди това- още толкова през десетилетията , в които управлява.
    Това забравят нашите копеи, понеже случващото се е отмъщение за жертвите , насилието и терора, над иранския народ.

    Обзалагам се с всеки копей във форума, че след като режимът на фанатиците падне, в Иран ще се разрази масово преследване, лов и бесене на молли, революционни гвардейци, религиозни полицаи и всякаква такава паплач!

    Коментиран от #70

    09:23 09.03.2026

  • 60 Помага ли Русия на Иран

    2 0 Отговор
    А кой ще помогне на Ливан?

    09:23 09.03.2026

  • 61 Путине

    1 0 Отговор
    Прати неколко СОЛЦЕПЕКА и Мигове в Иран, че аятоласите са изпокриха в пещерите...

    09:26 09.03.2026

  • 62 Не, България не помага

    1 3 Отговор

    До коментар #51 от "Помага ли Русия на Иран":

    на деспотични режими, които избиват собствения си народ.

    Не само, че България не помага на фанатици, ами подкрепя съюзниците да унищожат режима на аятоласите.

    Други въпроси?

    09:27 09.03.2026

  • 63 Болен мозък

    1 0 Отговор
    Иран е по долни гащи, като Мъдурката кога го гепиха.

    09:28 09.03.2026

  • 64 НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ

    0 1 Отговор
    НЕ на Атлантическият вреден и опасен слугинаж ! НЕ и на педофилската Банга Ранга и на атлантическите подлоги в МС ! НЕ и на Атлантическият нацизъм и геноцидният ционизъм! Не гласувайте за партии на атлантическите терористи. Бъдете разумни, морални честни и достойни хора! НЕ на НАТО , НЕ на терориста САЩ ! Очаквам сега родната ни атлантическа сган да направи нещо от типа: "Обединени за война и геноцид в България" или "Обединени атлантическо нацистки ционистки подлоги против България " Не гласувайте за партии на атлантическите терористи хора! Не е морално, не е и разумно !

    09:30 09.03.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    1 1 Отговор
    Удрете перси и братушки,удрете до изчегъртването и на последния ж и д
    !

    09:32 09.03.2026

  • 67 Артилерист

    3 0 Отговор
    Американските варвари се опитват чрез сила, санкции, мита, тояги, моркови и прочие да подчиняват всички които си нарочат. Вижда се в случая с Иран колко абстрактно звучи претекста за нападението срещу Иран-произвеждатите ирански ракети заплашвали били американския народ. Истинската причина, както и с Венецуела, е да принудят Иран да прекрати доставката на петрол на Китай, както и да прекратят сътрудничеството му с Русия. Тръмп обаче допусна стратегическа грешка. Руснаците и китайците виждат съшитите с бели конци номера на американските вагабонти. Русия вече видя колко струват договореностите с Тръмп в Аляска. И тя, Русия, би направила много повече и то открито, за своя съюзник, ако не бяха ангажиментите й с войната със запада чрез украинците. Но тази война се отича. Запада изчерпва средствата си за поддръжка на украинците. Самата Украйна приключва демографските си възможности да попълва загубите на жива сила на фронта. Доказателство за това е все по-масовото мобилизиране на жени за фронта, което на този етап е достигнало 10 % от общия състав. Но това не помага много на укроармията. Вчера например цял батальон от жени за безпилотни апарати е бил ликвидиран от руските войски...

    09:33 09.03.2026

  • 68 Хахахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Путине":

    Хахах 9 дена военна операция 200 убити американци хахаха, тръмпчо скимтиш, Израел е в пламъци, железния купол хваща 1 ракета на 20 изстреляни, хахах виждам как Иран мачка американци и израелците, какво виждам как руснаците мачкат Нато и Украйна хахахаха

    09:34 09.03.2026

  • 69 Запомнете го, ей, дъртите

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Запомнете го ей младите!":

    комуняци:

    На нас , младите, ни е добре при капитализма. Ние сме онлайн с целия свят, можем да пътуваме, учим и работим навсякъде, нас ни приемат според знанията и уменията ни, а не според това дали тате е партиен секретар.
    През ум не ни минава да връщаме вашия социализъм, където родителите ни и ние живеехме в две стаички и чакахме някакви лихвоточки, за да си купим по голямо жилище.Където имаше ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ВОЕННА СЛУЖБА и две - три години нипълеха главите с тъпотии.

    Остави ни нас да се возим на поршета, ти си карай скапания Москвич и не се излагай по форумите!

    Коментиран от #71

    09:34 09.03.2026

  • 70 Остава да обясниш

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Режимът на моллите изби":

    как създадената енергийна криза е в помощ на пострадалите и жертвите на ислямският режим в Иран.Причините и за ПСВ,и за ВСВ са икономически,както и за всяка друга война.Обяснения като твоите нямат нищо общо с процесите в геополитиката.

    09:36 09.03.2026

  • 71 Пръдльооо

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "Запомнете го, ей, дъртите":

    Тихоо !Тихо ,не си компетентен!А единствено можеш на коо женното ми Porshe битурбо с две висящи турбини да се повозиш !Капишшш ?

    09:36 09.03.2026

  • 72 според официалната информация

    1 0 Отговор
    имат договори . напреки това искат да изтрият техеран . цените нагоре . след 4 месеца освен ток ще крадат у нас и повече парно и от бензиностанциите . няма добри финансисти . нямало инфлация а заплатите станаха смешни . храни деца, купи кола, построй къща . то годините си минават .

    09:38 09.03.2026

  • 73 Матиа фон Зигмунд

    1 0 Отговор
    Буум Буум Тел Авив 💥💥💥 !

    09:42 09.03.2026

