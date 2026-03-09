Помага ли Русия на Иран във войната? Техеран не потвърждава, но и не отрича

Иранският външен министър Абас Арагчи отхвърли призивите за прекратяване на огъня в Близкия изток, заявявайки за NBC News, че страната му трябва "да продължи да се бори в името на нашия народ".
САЩ и Израел "убиват нашия народ, убиват ученички, атакуват болници", каза той.
По думите му, Израел и САЩ вече са нарушили прекратяването на огъня, постигнато за прекратяване на 12-дневната война от миналата година.
"Сега искате отново прекратяване на огъня? Това не работи така. Трябва да има окончателен край на войната, каза Арагчи. Трябва да продължим да се борим в името на нашия народ и нашата сигурност."
В петък четирима източници съобщиха на NBC News, че Русия предоставя на Иран разузнавателна информация за местоположението на американските сили в Близкия изток, включително разузнавателна информация, която би могла да помогне на Иран да локализира американски военни кораби.
На въпроса дали Иран получава руска подкрепа, Арагчи заяви, че "сътрудничеството между Иран и Русия не е нещо ново, не е тайна". Той не каза дали руското разузнаване помага на Иран да локализира американски военни активи.
"Те ни помагат в много различни посоки. Нямам подробна информация", каза той.
Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц обсъди съобщенията за споделяне на разузнавателна информация от Русия с Иран, казвайки, че "няма съмнение, че президентът Тръмп ще се справи с това по съответния начин".
На въпроса дали смята, че Русия е влязла в конфликта, Уолц каза: "Знаем, че и Русия, и Иран имат връзки".
"Ако предоставят нещо, то със сигурност не е било много ефективно, защото американските военни унищожават военновъздушните сили, противовъздушната отбрана, флота, сухопътните сили, командването и контрола на Иран, каза Уолц. Така че каквото и да предоставят, ако предоставят нещо, не се е оказало, че им помага особено."
В събота иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че Иран вече няма да атакува съседните държави от Персийския залив, освен ако те не улеснят атаките на САЩ или Израел. Той се извини на региона, след като иранските удари убиха хора в Кувейт, Обединените арабски емирства и Оман.
Но Арагчи заяви, че Иран не е "атакувал нашите съседи" умишлено.
"Ние атакуваме американски бази, американски инсталации, американски активи, които за съжаление се намират в земите на нашите съседи", каза той.
Арагчи добави, че Пезешкиан се е извинил на хората от региона за "неудобствата, с които са се сблъскали заради тази агресия от страна на Съединените щати и отмъщението от наша страна".
Иранският министър каза още, че ако САЩ разположат сухопътни войски в Иран, "ние имаме много смели войници, които чакат всеки враг, който влезе на наша земя, да се бият с тях, да ги убиват и унищожават".
Президентът Доналд Тръмп заяви миналата седмица, че една от причините за започването на войната е, че Иран скоро ще разполага с ракети, способни да достигнат САЩ, но Арагчи каза, че това не е вярно.
"Това всъщност е дезинформация, каза той. Знаете ли, ние имаме капацитет да произвеждаме ракети, но умишлено сме се ограничили до под 2000 километра обхват, защото не искаме никой друг по света да ни възприема като заплаха."
Според иранските държавни медии, Асамблеята на експертите на Иран избра нов върховен лидер, след като ударите убиха аятолах Али Хаменей, но Арагчи не даде никаква информация кой ще го замести.
"Никой не знае, каза той. Има много слухове. Но знаете ли, трябва да изчакаме Асамблеята на експертите да се свика."
Притиснат от коментарите на Тръмп, че иска да участва в избора на следващия лидер на Иран, Арагчи каза, че Иран "няма да позволи на никого да се намесва във вътрешните ни работи".
"От иранския народ зависи да избере своя нов лидер", каза той. "Те вече избраха Асамблеята на експертите и Асамблеята на експертите ще свърши работата."
Тръмп заяви в публикация в петък в Truth Social, че САЩ няма да сключат сделка с Иран, "освен БЕЗУСЛОВНА КАПИТАЛИЯ".
На въпрос какво има предвид президентът, Уолц отговори, че ще "остави това на президента като главнокомандващ, за да определи как ще изглежда това в крайна сметка".
"Изпреварваме графика и това, което той в крайна сметка иска, е почти здрав разум, каза Уолц. Както каза, трябва да имаме иранско правителство, което вече не заплашва американския народ, не заплашва нашите съюзници и не заплашва света, и не държи световните енергийни доставки като заложници както чрез своите ракети, така и чрез своя флот."
