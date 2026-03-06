Ето кои са най-продаваните нови луксозни автомобили

Разтърсване на пластовете беляза глобалният пазар на луксозни лимузини през изминалата 2025 година, като традиционната йерархия в елитния сегмент беше сериозно подложена на изпитание. Последните данни на Focus2Move разкриват нов крал на пътя – BMW Series 5, който не просто се изкачи на върха, а буквално прегази конкуренцията. Баварският модел демонстрира впечатляващ ръст от 26.2%, окупирайки 14.4% от световния дял при автомобилите с дължина над 4.8 метра.

Голямата новина обаче е детронирането на вечния съперник от Щутгарт. В дългогодишната гладиаторска битка за престиж, Mercedes-Benz E-Class този път трябваше да преклони глава, заемайки едва третата позиция. Продажбите на „звездата“ се свиха с 4.5%, което свали пазарното му присъствие до 13% – неочакван обрат за модел, който десетилетия наред диктуваше правилата в бизнес класа.

Между двата германски колоса хитро се вклини Audi A6. С балансиран ръст от 5.9% и пазарен дял от 13.6%, Инголщат доказа, че дискретният лукс и технологичният напредък продължават да печелят сърцата на консервативния купувач. Така челната тройка остава опасно близо една до друга, поддържайки напрежението в сегмента до точка на кипене.

Китайската офанзива също остави своя отпечатък, макар и със смесени сигнали. BYD Han успя да задържи четвъртото място, въпреки че претърпя сериозно крушение в продажбите, губейки над 40% от обема си. В същото време Toyota Crown се нареди пета, следвана по петите от корейския Hyundai Grandeur, който демонстрира завидна стабилност. Истинският фурор обаче дойде от Chery Fulvin A9 – този модел направи немислим скок от 118 позиции, за да се настани директно в Топ 10, заявявайки амбициите на Изтока за господство.

Финалните щрихи в елитната десетка поставят Genesis G80 и флагманът BMW 7 Series. Докато корейският луксозен бранд отчита лек спад, върховата лимузина на баварците добавя 3.6% към резултата си, затвърждавайки доминацията на Бранда от Мюнхен в края на една динамична година.