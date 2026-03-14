Какво означава този пътен знак и къде може да го видите

Ако тази година пътувате по магистралите в Европа, може да срещнете един сравнително нов и потенциално объркващ пътен знак: бял ромб (диамант) на син фон. Въпреки че от десетилетия този символ е широко разпространен в Северна Америка, в момента той е в основата на промяна в европейското управление на трафика, насочена към даване на предимство на превозните средства с висока заетост (HOV) – или пътуването в група. От март месец тази година, правилата, регулиращи тези ленти, станаха по-строги и по-широко разпространени, особено във Франция и Испания.
Знакът обозначава специална лента за споделено пътуване. Тези ленти са запазени за превозни средства, които спомагат за намаляване на задръстванията и емисиите, като превозват повече от един пътник освен водача. Това включва автомобили с най-малко двама пътници (включително шофьора), като автобусите и лицензираните таксита обикновено са разрешени, независимо от заетостта.
В много региони превозните средства с „нулеви емисии“ (електрически или хибридни с възможност за зареждане от електрическата мрежа) могат да използват лентата дори и само с шофьора – въпреки че това се променя през тази година на някои места. В повечето юрисдикции мотоциклетите имат право да използват HOV лентите с оглед на безопасността и плавността на движението.
Испания въведе значителна промяна в политиката, влизаща в сила от януари 2026-та. По големи коридори като A-2 в Мадрид (който наскоро разшири лентите си за автобуси и HOV до Алкала де Енарес), правилата се промениха. Преди това електромобилите със стикер „Zero“ можеха да използват HOV лентата сами. От скоро, обаче, електромобилите с един пътник вече не се допускат автоматично. Заетостта вече има предимство пред типа на превозното средство, за да се предотврати претоварването на тези ленти от нарастващия брой електромобили. Влизането в HOV лента сам в Испания вече може да доведе до глоба от 200 евро.
Франция беше първата страна, която въведе белия ромб през 2020-та (започвайки от Гренобъл). До 2026-та тези знаци ще бъдат постоянни елементи в периферията на Париж, Лион и Страсбург. В много френски градове белият ромб се показва на електронни надземни портали. Това означава, че лентата е „резервирана“ само по време на пиковите часове на трафика. Когато знакът е изключен, лентата се връща към общия трафик.
Нарушенията във Франция обикновено се наказват с глоба от 135 евро, налагана все по-често от автоматизирани камери за „откриване на заетост“, които могат да „видят“ през предното стъкло, за да преброят пътниците.
Въвеждането на тези ленти е част от по-широка инициатива на ЕС за постигане на климатична неутралност. Като дават приоритет на автомобилите с повече от един пътник, властите се надяват да намалят процента на „единичните пътувания“, които понастоящем съставляват близо 85% от трафика в пиковите часове в градове като Мадрид.
