Toyota доказа, че се вслушва в клиентите си с малка, но значителна промяна

По-рано тази година Toyota официално представи GR Yaris (Type 26) за 2026-та, като компанията се вслуша в собствениците и направи интересна промяна. В отговор на обратната връзка от собственици и пилоти, инженерите от Gazoo Racing преработиха най-важния елемент в интериора - волана.

Преди това шофьорите се оплакваха, че бутоните за управление са разположени твърде близо до ръба на волана, което води до случайно натискане по време на агресивни маневри на 180 градуса. Актуализацията за 2026-та предлага прецизно решение, което доказва, че Toyota се вслушва в най-запалените си ентусиасти.

Разработен с помощта на прототипи, моделирани от глина, и многократни тестове на пистата, новият волан е проектиран за фокусирано и непрекъснато шофьорско преживяване. Бутоните за управление са преместени навътре, обграждайки капака на въздушната възглавница и оставяйки по-голяма, „чиста“ зона за хващане. Всеки бутон сега е разположен самостоятелно и разполага с осветен пръстен за по-добра видимост през нощта.

Диаметърът на волана е намален с 5 мм (сега е 360 мм), което позволява по-бързи и по-директни реакции на волана. Отразявайки прехода на Gazoo Racing към независим под-бранд, традиционното емблема на Toyota върху въздушната възглавница е заменена със специалното лого на GR.

В полза на практичността, отопляемият волан и седалките вече могат да се поръчат в комбинация с вертикалната „рали“ ръчна спирачка – комбинация, която преди беше ограничена от конфигурацията на оборудването.