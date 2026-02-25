Автомобилите Geely ще харчат три литра на 100 км

Китайският гигант Geely се готви да пренапише правилата на играта при хибридите, обещавайки ефективност, която доскоро звучеше като научна фантастика. По време на последния си стратегически брифинг главният изпълнителен директор Ган Джиаю хвърли истинска технологична бомба, разкривайки амбициите на концерна да наложи 800-волтова архитектура в цялата моделна гама на суббранда Galaxy. Тази архитектурна промяна не е просто суха статистика, а ключът към впечатляващ изцяло електрически пробег от над 200 километра, преди изобщо да се наложи включването на двигателя с вътрешно горене.

Ехото от тези иновации обаче отива далеч отвъд високоволтовите системи. Инженерите на марката са се прицелили в „свещения граал“ на икономичността, разработвайки класически хибридни силови агрегати с целеви разход от едва три литра на 100 километра. Макар скептиците веднага да биха отбелязали, че подобни оптимистични цифри често виреят само в стерилната среда на лабораториите, самият факт, че Geely поставя такава летва, е ясен сигнал за технологичен скок, който ще притисне конкуренцията до стената.

Още по-любопитен е погледът към 2026 година, когато компанията планира да вкара в масова употреба следващото поколение хибриди, задвижвани с метанол. За разлика от много производители, които просто експериментират „на хартия“, китайците демонстрират сериозно намерение да изградят и съпътстващата инфраструктура от зарядни станции. Метанолът се очертава като изключително атрактивна карта в колодата на алтернативните горива – потенциално по-щадящ природата и осезаемо по-лек за джоба на потребителя в сравнение с традиционния бензин.

Технологичната офанзива се допълва и от сериозен софтуерен ъпгрейд. Патентованата система за активно подпомагане на водача G-ASD преминава през мащабна актуализация, като честта да я представи пръв ще има кросоувърът Zeekr 8X. Макар детайлите около новите функционалности все още да се пазят в тайна, очакванията са за ниво на автономност и сигурност, които да затвърдят лидерските позиции на групата. Битката за бъдещето на мобилността очевидно няма да бъде само електрическа, а Geely изглежда разполага с най-разнообразния арсенал на пазара.