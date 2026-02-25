Новини
Авто »
Автомобилите Geely ще харчат три литра на 100 км

25 Февруари, 2026 11:01 918 12

  • geely-
  • galaxy-
  • разход-
  • хибриди-
  • метанол

Хибридите на марката ще изминават 200 километра само на ток

Автомобилите Geely ще харчат три литра на 100 км - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският гигант Geely се готви да пренапише правилата на играта при хибридите, обещавайки ефективност, която доскоро звучеше като научна фантастика. По време на последния си стратегически брифинг главният изпълнителен директор Ган Джиаю хвърли истинска технологична бомба, разкривайки амбициите на концерна да наложи 800-волтова архитектура в цялата моделна гама на суббранда Galaxy. Тази архитектурна промяна не е просто суха статистика, а ключът към впечатляващ изцяло електрически пробег от над 200 километра, преди изобщо да се наложи включването на двигателя с вътрешно горене.

Ехото от тези иновации обаче отива далеч отвъд високоволтовите системи. Инженерите на марката са се прицелили в „свещения граал“ на икономичността, разработвайки класически хибридни силови агрегати с целеви разход от едва три литра на 100 километра. Макар скептиците веднага да биха отбелязали, че подобни оптимистични цифри често виреят само в стерилната среда на лабораториите, самият факт, че Geely поставя такава летва, е ясен сигнал за технологичен скок, който ще притисне конкуренцията до стената.

Още по-любопитен е погледът към 2026 година, когато компанията планира да вкара в масова употреба следващото поколение хибриди, задвижвани с метанол. За разлика от много производители, които просто експериментират „на хартия“, китайците демонстрират сериозно намерение да изградят и съпътстващата инфраструктура от зарядни станции. Метанолът се очертава като изключително атрактивна карта в колодата на алтернативните горива – потенциално по-щадящ природата и осезаемо по-лек за джоба на потребителя в сравнение с традиционния бензин.

Технологичната офанзива се допълва и от сериозен софтуерен ъпгрейд. Патентованата система за активно подпомагане на водача G-ASD преминава през мащабна актуализация, като честта да я представи пръв ще има кросоувърът Zeekr 8X. Макар детайлите около новите функционалности все още да се пазят в тайна, очакванията са за ниво на автономност и сигурност, които да затвърдят лидерските позиции на групата. Битката за бъдещето на мобилността очевидно няма да бъде само електрическа, а Geely изглежда разполага с най-разнообразния арсенал на пазара.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поредната

    Отговор
    залъгалка за лапнишарани.

    Коментиран от #9

    11:04 25.02.2026

  • 2 Опааа

    Отговор
    Славчев мисирко,стига писа глуповетини!

    11:07 25.02.2026

  • 3 ХиХиХи

    Отговор
    Мойта Жигула арчи 6 на 100 бенДзин, мешан с вода 50/50, само че с едно тайнство...което нема да ви кажа какво е!

    11:09 25.02.2026

  • 4 6135

    Отговор
    И къде е далаверата?
    Моят 2.0 TDI, все още неразработен на под 3000км, онзи ден ми даде разход 4.1 в пресечена, полупланинска местност.
    Все още не съм го изкарвал на дълго, равномерно каране, но си мисля, че ще бъде под 4.0.

    11:16 25.02.2026

  • 5 дас ис фантастиш

    Отговор
    яяяя шнелаа

    11:19 25.02.2026

  • 6 Ханс

    Отговор
    А аз пък щях да правя само електромобили, но сега дадох отрсочка и се връщам към старите двг технологии. От друга страна правя премиум марки. Хората обичат да дават много пари за премиум.

    11:20 25.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 гост

    Отговор
    Те китайците още преди повече от година постигнаха разход от 2.5/100 с разни хибриди и побързаха да погребат Тойота, а сега за 3/100 се борят? Нещо не се връзва - или преди са послъгали или и преди и сега пак

    11:24 25.02.2026

  • 9 Хахахаха

    Отговор

    До коментар #1 от "Поредната":

    Обещават, но нищо такова не се случва! Даже гейкомисията се е активирала срещу лъжите на производителите. 😅

    11:27 25.02.2026

  • 10 Малииии

    Отговор
    Майтап бе Уйли. А тока защо не го казват. Каквото и да правят си има закони на физиката. За да преместиш една каруца от едно място на друго трябва да свършиш определена работа и да използваш определена енергия. Тя енергията не идва от въздуха все още. А перпето мобиле няма.

    Коментиран от #11

    11:46 25.02.2026

  • 11 Колкото по-мощен е хибридът

    Отговор

    До коментар #10 от "Малииии":

    Толкова по-малко харчи - физичен закон.

    А този хибрид е на 800 v архитектура

    12:02 25.02.2026

  • 12 Пълни глупости

    Отговор
    "Метанолът се очертава като изключително атрактивна карта в колодата на алтернативните горива – потенциално по-щадящ природата и осезаемо по-лек за джоба на потребителя в сравнение с традиционния бензин."


    Това ако беше вярно, никой нямаше да кара на бензин. И то нямаше да го правят заради екологията!

    12:28 25.02.2026