Галактически боен кораб от Geely се прицелва в култовите офроудъри Defender и Land Cruiser

Автомобилният свят е пред прага на зрелищен сблъсък, в който традициите на европейското и японското инженерство вече се изправят срещу технологичната мощ на Китай. Сега гигантът Geely разбуни духовете, представяйки маскиран прототип на своя нов SUV флагман. И докато международното му име Galaxy Cruiser звучи почти кротко, оригиналното му китайско название се превежда недвусмислено като „Боен кораб“. Явно в Пекин нямат намерение да влизат в този сегмент с бели ръкавици.

Въпреки опитите на дизайнерите да прокарат тезата за уникална „ориенталска естетика“, силуетът на машината не оставя място за съмнение кои са мишените. Ъгловатите форми, късите надвеси и мощните арки на калниците са директна препратка към Land Rover Defender и Toyota Land Cruiser Prado. Но Geely не иска просто да копира външния вид – те искат да докажат, че техният всъдеход има същата коравина. В момента прототипите се подлагат на жестоки изпитания в ледената хватка на Ариеплог, Швеция, за да е сигурно, че „Бойният кораб“ няма да се превърне в „ледена скулптура“ при първия по-сериозен студ.

Технологичното въоръжение на този нов хищник е впечатляващо. Очаква се моделът да стъпи върху усъвършенстваната платформа SEA-R, задвижван от брутална хибридна система с три електромотора и турбо агрегат с вътрешно горене. Истинската сензация обаче е другаде – слуховете носят, че серийната версия ще наследи способността на концепта да се придвижва във вода със скорост до 8 км/ч. Добавете към това задвижване на четирите колела, управлявано от изкуствен интелект, и батерия от 70 кВтч, осигуряваща над 350 км изцяло електрически пробег, и картината става плашеща за конкуренцията.

Ако британските инженери в Солихъл знаеха преди десетилетия, че най-голямата заплаха за тяхното наследство ще идва с изкуствен интелект и способност за плуване! Очаква се продажбите в Китай да стартират в края на 2026 година, като малко след това моделът ще атакува и европейските пазари. Ян Тиенсяо, маркетинг директор на марката, вече потвърди плановете за експанзия, което означава, че скоро ще видим дали „Бойният кораб“ на Geely ще успее да потопи утвърдените офроуд авторитети.