Забравете за S-Class: Това е новия най-луксозен Mercedes

Mercedes-Benz официално представи VLE, автомобил, който бележи радикална промяна в начина, по който марката възприема луксозния пътнически ван. Продаван като „гранд лимузина“, VLE е специално проектиран, високотехнологичен електрически ван, предназначен както за елитни мениджъри, така и за луксозен семеен транспорт. Съчетаващ огромния обем на миниван с разкоша на S-Class, VLE се очаква да се появи в шоурумите през 2027 година.



Външният дизайн е заложил на аеродинамична ефективност, с коефициент на съпротивление от 0,25 – невероятно постижение за автомобил от този размер. Предната част се отличава с осветена решетка и „звездно“ осветление, а в страничния профил откриваме вградени дръжки на вратите и електрически плъзгащи се врати с напълно прибиращи се прозорци. В задната част, дъгообразните стопове са интегрирани в спойлера, а задният прозорец се отваря независимо за бърз достъп. Забележително е, че портът за зареждане разполага с уникален механизъм за отваряне надолу.

VLE впечатлява и с внушително присъствие на пътя. Стандартната версия е с дължина 5309 мм, а бъдещият модел с удължено междуосие ще достигне почти 5484 мм.

Вътре таблото е доминирано от три екрана, включително 10,25-инчов и два 14-инчови дисплея в средата и пътника.

Подобно на BMW 7 Series, опционален 31,3-инчов 8K панорамен екран се разгръща от тавана за задните пътници, с възможност за разделен екран и 8-мегапикселова камера за 4K телеконференции по време на път. Налични в конфигурации от шест до осем седалки, седалките са звездите. Ръчните седалки са с вградени колела за лесно преместване (дори извън автомобила), а електрическите седалки могат да се регулират чрез приложение за смартфон в последователност, която Mercedes описва като „почти като балет“.

VLE е един от първите ванове на Mercedes, които използват 800-волтова архитектура, позволяваща високи скорости на зареждане. С бързо зарядно устройство с постоянен ток от над 300 kW ванът може да възстанови пробег от 355 км само за 15 минути. Стартовата версия е със 115 kWh NMC батерия и монтиран отпред 272 к.с. мотор, с целеви пробег по WLTP от над 700 км.

Високопроизводителният вариант с два мотора развива 409 к.с. и ускорява от 0 до 100км/ч за 6,4 секунди.

Безопасността и автоматизацията се осигуряват от набор от 27 сензора, включително 12 ултразвукови, 10 камери и 5 радарни устройства. Този хардуер захранва системата MB.Drive Assist Pro, която позволява шофиране без ръце както на магистрала, така и в сложна градска среда, позиционирайки VLE като истински „салон на колела“, където шофьорът често може да се отпусне колкото и пътниците. Цените на модела ще станат ясни по-късно тази година.