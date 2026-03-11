Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Забравете за S-Class: Това е новия най-луксозен Mercedes

Забравете за S-Class: Това е новия най-луксозен Mercedes

11 Март, 2026 10:02 949 5

  • mercedes-
  • mercedes-benz-
  • vle

VLE дебютира с електрическо задвижване

Забравете за S-Class: Това е новия най-луксозен Mercedes - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz официално представи VLE, автомобил, който бележи радикална промяна в начина, по който марката възприема луксозния пътнически ван. Продаван като „гранд лимузина“, VLE е специално проектиран, високотехнологичен електрически ван, предназначен както за елитни мениджъри, така и за луксозен семеен транспорт. Съчетаващ огромния обем на миниван с разкоша на S-Class, VLE се очаква да се появи в шоурумите през 2027 година.

Забравете за S-Class: Това е новия най-луксозен Mercedes


Външният дизайн е заложил на аеродинамична ефективност, с коефициент на съпротивление от 0,25 – невероятно постижение за автомобил от този размер. Предната част се отличава с осветена решетка и „звездно“ осветление, а в страничния профил откриваме вградени дръжки на вратите и електрически плъзгащи се врати с напълно прибиращи се прозорци. В задната част, дъгообразните стопове са интегрирани в спойлера, а задният прозорец се отваря независимо за бърз достъп. Забележително е, че портът за зареждане разполага с уникален механизъм за отваряне надолу.

Забравете за S-Class: Това е новия най-луксозен Mercedes

VLE впечатлява и с внушително присъствие на пътя. Стандартната версия е с дължина 5309 мм, а бъдещият модел с удължено междуосие ще достигне почти 5484 мм.

Вътре таблото е доминирано от три екрана, включително 10,25-инчов и два 14-инчови дисплея в средата и пътника.

Забравете за S-Class: Това е новия най-луксозен Mercedes

Подобно на BMW 7 Series, опционален 31,3-инчов 8K панорамен екран се разгръща от тавана за задните пътници, с възможност за разделен екран и 8-мегапикселова камера за 4K телеконференции по време на път. Налични в конфигурации от шест до осем седалки, седалките са звездите. Ръчните седалки са с вградени колела за лесно преместване (дори извън автомобила), а електрическите седалки могат да се регулират чрез приложение за смартфон в последователност, която Mercedes описва като „почти като балет“.

Забравете за S-Class: Това е новия най-луксозен Mercedes

VLE е един от първите ванове на Mercedes, които използват 800-волтова архитектура, позволяваща високи скорости на зареждане. С бързо зарядно устройство с постоянен ток от над 300 kW ванът може да възстанови пробег от 355 км само за 15 минути. Стартовата версия е със 115 kWh NMC батерия и монтиран отпред 272 к.с. мотор, с целеви пробег по WLTP от над 700 км.

Високопроизводителният вариант с два мотора развива 409 к.с. и ускорява от 0 до 100км/ч за 6,4 секунди.

Забравете за S-Class: Това е новия най-луксозен Mercedes

Безопасността и автоматизацията се осигуряват от набор от 27 сензора, включително 12 ултразвукови, 10 камери и 5 радарни устройства. Този хардуер захранва системата MB.Drive Assist Pro, която позволява шофиране без ръце както на магистрала, така и в сложна градска среда, позиционирайки VLE като истински „салон на колела“, където шофьорът често може да се отпусне колкото и пътниците. Цените на модела ще станат ясни по-късно тази година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    4 0 Отговор
    Грозен азиатски ван.

    Коментиран от #3

    10:15 11.03.2026

  • 2 Копейко

    0 1 Отговор
    Тьотя каза ,че Буханката е къде къде по луксозна

    10:17 11.03.2026

  • 3 реалистъ

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "хъхъ":

    С туй нещо ще извозват китайските роби на комунизма от селата до местната фабрика, където ще работят за 12 долара месечна заплата.

    10:17 11.03.2026

  • 4 Само да ги пуснат на пазара

    0 0 Отговор
    Купувам два

    10:18 11.03.2026

  • 5 Хайл 14/88

    0 0 Отговор
    Ганюф,а колко Дига че с тия таблети не се вижда.та колко дига

    10:20 11.03.2026