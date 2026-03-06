Само милионери с късмет ще могат да си купят новия Maybach S680

Германският колос Mercedes-Benz превърна покупката на новия Mercedes-Maybach V12 Edition в истинска хазартна игра, след като обяви, че правото на покупка ще се разиграва на лотария. Причината? Желаещите да притежават това бижу на техниката са в пъти повече от скромния тираж, предвиден за пазара.

Тази ексклузивна серия е лимитирана до едва 50 екземпляра за целия свят, като пет от тях са предназначени за Страната на изгряващото слънце. И ето тук става интересно – японските милионери ще трябва да разчитат на благосклонността на съдбата, за да се сдобият с колата, която отдава почит на легендарния Maybach Zeppelin. Дизайнът е истинска визуална симфония: каросерията е решена в двуцветна комбинация от мистично маслинено зелено (Manufaktur Olive) и наситено черно (Obsidian Black), разделени от фини сребристи линии. Процесът по лакиране на този автомобил отнема цели десет дни – двойно повече от стандартен Maybach.

Вътрешността на купето е истински храм на разкоша. Интериорът е декориран със златни елементи, включително емблеми с 24-каратово златно покритие, а специален V-образен мотив върху седалките напомня за благородното потекло на двигателя. Но не се заблуждавайте от фините материали – под тази аристократична обвивка се крие истинска мощ.

Техническото сърце е могъщият 6,0-литров V12 двигател с два турбокомпресора. Със своите 612 конски сили и чудовищните 900 Нм въртящ момент, тази „крепост на колела“ ускорява от 0 до 100 км/ч за едва 4,5 секунди. Това са цифри, типични за суперавтомобил, но постигнати в тишина и комфорт, които само Maybach може да предложи.

О, каква ирония! Дори да имате излишни близо 350 000 евро (колкото е цената за японския пазар), това не е гаранция, че ще паркирате този шедьовър в гаража си. В свят, в който всичко се купува, Mercedes-Maybach реши да напомни, че най-ценните неща понякога зависят от едно завъртане на колелото на късмета.