Само милионери с късмет ще могат да си купят новия Maybach S680

6 Март, 2026 14:51 848 6

  • mercedes-benz-
  • maybach-
  • s680-
  • v12 edition

Луксът понякога не е просто въпрос на пари, а на чист късмет

Само милионери с късмет ще могат да си купят новия Maybach S680 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Германският колос Mercedes-Benz превърна покупката на новия Mercedes-Maybach V12 Edition в истинска хазартна игра, след като обяви, че правото на покупка ще се разиграва на лотария. Причината? Желаещите да притежават това бижу на техниката са в пъти повече от скромния тираж, предвиден за пазара.

Тази ексклузивна серия е лимитирана до едва 50 екземпляра за целия свят, като пет от тях са предназначени за Страната на изгряващото слънце. И ето тук става интересно – японските милионери ще трябва да разчитат на благосклонността на съдбата, за да се сдобият с колата, която отдава почит на легендарния Maybach Zeppelin. Дизайнът е истинска визуална симфония: каросерията е решена в двуцветна комбинация от мистично маслинено зелено (Manufaktur Olive) и наситено черно (Obsidian Black), разделени от фини сребристи линии. Процесът по лакиране на този автомобил отнема цели десет дни – двойно повече от стандартен Maybach.

Вътрешността на купето е истински храм на разкоша. Интериорът е декориран със златни елементи, включително емблеми с 24-каратово златно покритие, а специален V-образен мотив върху седалките напомня за благородното потекло на двигателя. Но не се заблуждавайте от фините материали – под тази аристократична обвивка се крие истинска мощ.

Техническото сърце е могъщият 6,0-литров V12 двигател с два турбокомпресора. Със своите 612 конски сили и чудовищните 900 Нм въртящ момент, тази „крепост на колела“ ускорява от 0 до 100 км/ч за едва 4,5 секунди. Това са цифри, типични за суперавтомобил, но постигнати в тишина и комфорт, които само Maybach може да предложи.

О, каква ирония! Дори да имате излишни близо 350 000 евро (колкото е цената за японския пазар), това не е гаранция, че ще паркирате този шедьовър в гаража си. В свят, в който всичко се купува, Mercedes-Maybach реши да напомни, че най-ценните неща понякога зависят от едно завъртане на колелото на късмета.


  • 1 Пиен бях

    6 0 Отговор
    Аз майнеибах ,не помня

    14:55 06.03.2026

  • 2 МайЮни

    4 0 Отговор
    И 10 минимум за България .

    Коментиран от #3

    15:01 06.03.2026

  • 3 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "МайЮни":

    То тука си ма Майбахове. Минавал съм покрай такъв на някаква бензиностанция, сигурно на някой от собствениците.

    15:05 06.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Роден в НРБ

    1 0 Отговор
    Демек ние обикновените ганчовци хич да не го мислим, щото ни пари, ни късмет може да ни помогнат. Успокоих се.

    15:08 06.03.2026

  • 6 карчи

    0 0 Отговор
    Само милионери с късмет ще могат да НЕ си купят новия Maybach S680😅

    15:17 06.03.2026