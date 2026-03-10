Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Mercedes „краде“ клиенти от себе си в два напълно противоположни сегмента

10 Март, 2026 17:59 728 2

Собствениците на G63 предпочитат по-ниското разположение на GT63

Галин Ганев

В света на високопроизводителните купета, Mercedes-AMG GT 63 Pro официално пристигна на австралийския пазар и въпреки че техническите му характеристики го поставят в пряка конкуренция с Porsche 911 Turbo S, Mercedes-Benz прави изненадващо твърдение - всъщност те не се конкурират за едни и същи клиенти.

Според Джери Стамулис, ръководител на отдела за връзки с медиите на Mercedes-Benz Australia, GT 63 Pro е проектиран като „вътрешно подобрение“ за верните фенове на AMG. Повечето купувачи преминават от G 63 или E 63, търсейки спортен автомобил, подходящ за писта, който запазва характерния шум на V8 двигател, който вече обичат, вместо да сравняват с прецизността на задния двигател на 911.

Mercedes „краде“ клиенти от себе си в два напълно противоположни сегмента

Въпреки позицията на Mercedes да не се сравнява с конкурентите, цифрите разказват историята на два много различни пътя към една и съща финална линия.

За тези, които намират стандартния Pro за твърде обикновен, Mercedes-AMG наскоро пусна Motorsport Collectors Edition. Ограничена до само 200 бройки в целия свят, тази версия се отличава със „Star Pattern“ ливрея, вдъхновена от болида Mercedes-AMG PETRONAS F1, акценти в цветовете на PETRONAS и 21-цолови ковани джанти в матово черно. Тъй като Австралия е огромен пазар за AMG, местните квоти са били разпределени почти веднага след стартиране на продажбите на автомобила в Гран при в Мелбърн през март тази година.

GT 63 Pro служи като шумно напомняне, че за много купувачи „най-добрият“ спортен автомобил не е този с най-бързото време на обиколка на хартия, а този, който звучи най-добре.


  • 1 ??????

    6 0 Отговор
    нищо не разбрах, пишете G63, после GT63, после някакво 911, после E63. Не стана ясно кое с кое с конкурира, вие сте безхаберници и трябва да останете без заплати.

    18:07 10.03.2026

  • 2 Ауууу

    2 0 Отговор
    Това не са германски коли а китайски ментета.По добре е да си купя китайска кола отколкото тези ментета

    18:24 10.03.2026