Запознайте се с Renault Bridger – по-евтината алтернатива на "Baby G"

Групата на Renault в момента е в центъра на вниманието в автомобилния свят, след като представи своя стратегически план „futuREady“. Докато програмата на групата обещава зашеметяващите 36 нови модела до 2030 година, една от звездите на шоуто е Renault Bridger Concept – здрав, квадратен SUV с дължина под четири метра, който бележи смело отклонение от по-мекия, извит дизайн на марката.

Разработен с акцент върху индийския пазар като глобален център, Bridger е проектиран да бъде „градски приключенец“. Той е с дължина малко под 4000 мм, за да се възползва от специфичните данъчни ставки, като същевременно изглежда като много по-голям автомобил. С резервно колело, монтирано на багажната врата, и изправен, квадратен силует, той явно черпи вдъхновение от тежките офроудъри като Land Rover Defender и Suzuki Jimny, макар и в пакет, оптимизиран за маневреност в града.

Въпреки компактните си размери, Renault твърди, че Bridger ще предлага водещо в сегмента вътрешно пространство. Според информацията, интелигентното вътрешно разпределение освобождава 200 мм пространство за коленете на задните седалки, като същевременно запазва щедрия багажен обем от 400 литра. Концепцията се основава на големи 18-цолови колела с 200 мм клиренс, което гарантира, че може да се справи с неравен градски терен или леки пътеки без никакви проблеми.

В забележителна стилистична промяна традиционният диамантената емблема е заменена в предната част с масивен, осветен надпис „RENAULT“, който обхваща решетката – тенденция, която марката все по-често възприема за своята международна гама.

Bridger е първият модел, построен на новата локализирана RGMP Small (Renault Group Modular Platform). Тази „мултиенергийна“ архитектура позволява производствената версия да бъде изключително гъвкава в зависимост от инфраструктурата на региона.

Очаква се базовите модели да бъдат оборудвани с 1,2-литров атмосферен двигател, докато по-високите нива на оборудване вероятно ще заемат 1,0-литровия турбо двигател (100 к.с.) от Kiger. Потвърдена е и изцяло хибридна версия „E-Tech“.

Планира се изцяло електрически Bridger, който според Renault ще предлага най-добрата енергийна ефективност в сегмента, като потенциално ще използва два различни размера батерии, за да достигне различни ценови нива.

Производството на Renault Bridger в серийно изпълнение е планирано да започне в завода на Renault в Орагадам, Тамил Наду, в началото на 2027 година, а разширяването към други международни пазари е планирано за 2028 година.