Обновеният X-Trail дебютира с по-авантюристичен вид и повече технологии

Nissan усъвършенства своя флагмански SUV за моделната 2026 година, като се фокусира върху „умни“ подобрения, а не върху цялостна механична ревизия. Въпреки че поколението T33 остава относително ново, конкуренцията от модели като Skoda Kodiaq и предстоящия „Grizzly“ е подтикнала дизайнерския екип в Мюнхен да засили присъствието на X-Trail. Очаква се обновеният модел да се появи в европейските шоуруми в края на лятото на 2026-та и да замени характерния си тежък хром с по-изчистена, технологично напредничава идентичност.

Най-голямата промяна е изчезването на дебелата хромирана рамка „V-Motion“, която определяше предната част на Nissan в продължение на десетилетие. Новата решетка е по-широка и по-интегрирана, като се залага на „по-изчистен“ вид, който е в съответствие с преминаването на марката към премиум минимализъм.

Основната промяна в интериора. не е тапицерията, а операционната система. Nissan се отказва от собствената си инфоразвлекателна система в полза на Google Built-in. Google Maps, Assistant и Play Store вече са вградени в 12,3-инчовия дисплей. За първи път команди „Hey Google“ могат да регулират физически хардуер като отопление на седалките или климатик, което приближава Nissan до безпроблемната гласова интеграция, която се наблюдава в моделите Volvo и Polestar.

Заимствайки трик от офроуд автомобили като Land Rover, обновеният Around View Monitor вече разполага с функция „Invisible Bonnet“. Тя използва камери, за да прожектира изглед на пътя директно под двигателното отделение – нещо, което е от съществено значение за избягване на остри скали или високи бордюри.

Нивото на оборудване N-Trek се промотира като самостоятелен визуален пакет за любителите на природата.Това ниво на оборудване вече разполага с червени акценти на броните и шевовете в интериора, съчетани с черни лога на Nissan. Водоотблъскващите седалки „CellCloth” и панорамният стъклен покрив са стандартно оборудване, заедно с променени долни брони и обръщаеми облицовки на багажника.

Ексклузивните 19-цолови алуминиеви джанти с диамантено шлифоване и въвеждането на цветовете „Baja Storm“ и „Sukumo Blue“ допълнително помагат да се отличи моделът от 2026 година от предшествениците си.

Nissan се придържа към уникалната си архитектура e-Power, при която 1,5-литровият турбо двигател никога не задвижва колелата директно, а действа единствено като бордова електроцентрала. Версията с предно задвижване развива 204 к.с., докато моделът с задвижване на четирите колела e-4ORCE (с допълнителен заден мотор с мощност 100 kW) развива 213 к.с. Наборът от сензори ProPilot Assist е прекалибриран, за да осигурява по-плавно спиране и ускорение, като отговаря на критиките за „дървено” усещане, характерно за по-ранните версии на софтуера.