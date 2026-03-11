Новини
Продават се две от най-бързите машини в света

11 Март, 2026 17:15 848 5

Търгът ще се проведе от 17 до 21 март

Продават се две от най-бързите машини в света - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ако собствениците на суперколи и хиперколи смятат, че 400км/ч са твърде малко, предстоящият търг на Mecum в Глендейл, който ще се проведе от 17 до 21 март в State Farm Stadium, предлага две машини, които предефинират понятието „бърз“. Главни звезди на търга са две от най-значимите машини, държащи на рекорди за скорост на сушата в историята: Vesco Racing Turbinator II и мотоциклетът Lightning Bolt.

И двете машини се предлагат без минимална цена, което означава, че тези части от инженерната история ще намерят нови домове, независимо от крайната оферта. Turbinator II не е просто кола, а по-скоро ракета, проектирана с една цел. През 2018 година тя стана първата и остава единствената кола с колела, която премина границата от 500 mph (804 km/h), като постигна рекордните 503,332 mph в Бонневил. Задвижва се от турбовалов двигател Lycoming T55-L-712, който обикновено се използва в самолети за тежкотоварни превози. Потенциалните купувачи трябва да имат предвид, че двигателят е бил повреден по време на спирането на рекордното му пътуване и в момента не функционира. Продажбата включва специално изработено ремарке и специално изработен калъф, което го прави подходящ заколекцията на музей или колекционер.

Към Turbinator се присъединява Lightning Bolt (първоначално известен като Silver Bird) – машината, с която Дон Веско стана първият човек, пилотирал мотоциклет с скорост над 300 mph (483 km/h) през 1975 година. Първоначално задвижван от два двигателя Yamaha TZ750 (един от които е включен в продажбата), по-късно е модернизиран с два Kawasaki 1000 куб. см, произвеждащи около 600 конски сили. Мотоциклетът в крайна сметка вдига рекорда до 318 mph, постижение, което се задържа в продължение на 12 години. Търгът включва и оригиналния състезателен костюм, каска и ботуши на Дон Веско.


  • 1 Наблюдател

    3 1 Отговор
    Никой не го интересува. След три месеца всички бързи и скъпи машини в света ще бъдат по 2 за лев, точно както апартаментите в момента във вече призрачния град наречен Дубай.
    Освен ако тези бързи машини не са на дърва .

    17:21 11.03.2026

  • 2 Механик

    2 2 Отговор
    Какво е "турбовалов двигател "?
    Когато искаш да подадеш на хората някаква информация е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да познаваш темата, термините и АНГЛИЙСКИ език. Инак си оставаш един обикновен шмотльо с претенции за познание, което изобщо няма.

    Коментиран от #4

    17:39 11.03.2026

  • 3 Циник

    2 1 Отговор
    Веско от Перник остана само на няколко мили от рекорда с неговия тунингован Голф 4. Язък, а можеше да му вземе добри пари.

    17:55 11.03.2026

  • 4 Електрик

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    "Турбоджет енджин" ли да ти напишат, бе неграметон "механико"?

    17:58 11.03.2026

  • 5 батвесо

    0 0 Отговор
    Тая първата ще взема да я заприходя, че ми подхожда на името. Моят автомонтьор е чак на фолксвагеновите двигатели, тъй че ще я оправи. Пък после ще я тествам на магистрала "Тракия" дали ще дигне 800.

    18:00 11.03.2026