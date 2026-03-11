Продават се две от най-бързите машини в света

Ако собствениците на суперколи и хиперколи смятат, че 400км/ч са твърде малко, предстоящият търг на Mecum в Глендейл, който ще се проведе от 17 до 21 март в State Farm Stadium, предлага две машини, които предефинират понятието „бърз“. Главни звезди на търга са две от най-значимите машини, държащи на рекорди за скорост на сушата в историята: Vesco Racing Turbinator II и мотоциклетът Lightning Bolt.

И двете машини се предлагат без минимална цена, което означава, че тези части от инженерната история ще намерят нови домове, независимо от крайната оферта. Turbinator II не е просто кола, а по-скоро ракета, проектирана с една цел. През 2018 година тя стана първата и остава единствената кола с колела, която премина границата от 500 mph (804 km/h), като постигна рекордните 503,332 mph в Бонневил. Задвижва се от турбовалов двигател Lycoming T55-L-712, който обикновено се използва в самолети за тежкотоварни превози. Потенциалните купувачи трябва да имат предвид, че двигателят е бил повреден по време на спирането на рекордното му пътуване и в момента не функционира. Продажбата включва специално изработено ремарке и специално изработен калъф, което го прави подходящ заколекцията на музей или колекционер.

Към Turbinator се присъединява Lightning Bolt (първоначално известен като Silver Bird) – машината, с която Дон Веско стана първият човек, пилотирал мотоциклет с скорост над 300 mph (483 km/h) през 1975 година. Първоначално задвижван от два двигателя Yamaha TZ750 (един от които е включен в продажбата), по-късно е модернизиран с два Kawasaki 1000 куб. см, произвеждащи около 600 конски сили. Мотоциклетът в крайна сметка вдига рекорда до 318 mph, постижение, което се задържа в продължение на 12 години. Търгът включва и оригиналния състезателен костюм, каска и ботуши на Дон Веско.