Най-добрата дамска кола е…

Изцяло новият Nissan Leaf бе коронован за големия победител за 2026 година от журито на Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY). Обявена в навечерието на Международния ден на жената, наградата бе определена от жури от 86 жени журналисти от 55 държави, сред които и България в лицето на Ина Георгиева.

Третото поколение Leaf победи 55 конкуренти, като журито похвали „зрялата и интелигентна визия за електрификация“, която дава приоритет на ежедневната използваемост пред скъпите екстри.

Победата бележи пълно прераждане за Leaf. Преминавайки от традиционен хечбек към елегантен силует, вдъхновен от кросоувърите, моделът от 2026 година се базира на платформата AmpR Medium (по-рано CMF-EV). Освен естетическата промяна, новият Leaf отговаря на дългогодишните отзиви на собствениците, като въвежда активна система за течно охлаждане на батериите, с което ефективно слага край на ерата на пасивното термично управление. Купувачите могат да избират между батерия с капацитет 52 kWh и флагмански вариант с капацитет 75 kWh, който увеличава пробега до 604 км WLTP.

Докато Leaf спечели най-голямата чест, журито отличи и лидерите в пет други категории, подчертавайки разнообразния микс от електромобили и традиционни офроудъри. Журито определи за най-добър компактен кросоувър Skoda Elroq, за най-добър модел с пълен размер – Mercedes-Benz CLA, а за най-добър голям кросоувър – Hyundai Ioniq 9. Титлата SUV на годината бе присъдена на Toyota 4Runner, а за най-добър спортен автомобил бе обявен Lamborghini Temerario.

Женската световна кола на годината е единствената организация за автомобилни награди в света, съставена изключително от жени автомобилни журналисти. Създадена е от новозеландската автомобилна журналистка Санди Мире през 2009 година, като тя е почетен президент, докато Марта Гарсия е изпълнителен президент на организацията.