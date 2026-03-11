BYD се прицелва към Formula 1

BYD – най-големият производител на електрически автомобили в света – проучва възможността да навлезе във Formula 1 и Световния шампионат по издръжливост (WEC). Според доклад на Bloomberg, китайският гигант оценява няколко пътя към старта, като се стреми да затвърди имиджа си на премиум световна сила редом с Ferrari, Mercedes и новодошлия Cadillac.

Моментът далеч не е случаен, регламентите на Formula 1 за 2026-та относно силовите агрегати, които официално влязоха в сила през този сезон, пренасочиха фокуса към 50/50 разпределение между вътрешно горене и електрическа енергия. С MGU-K, който вече доставя 350 kW (в сравнение с 120 kW), техническото ДНК на спорта вече се припокрива напълно с експертизата на BYD в областта на батерийните системи с висока плътност и силовата електроника.

Докато BYD обмисля всички варианти, запознати с индустрията предполагат, че придобиването на съществуващ отбор е единственият логичен път, имайки предвид огромните бариери за влизане. Отборът Alpine F1 Team, собственост на Renault, се очертава като най-обсъжданият кандидат за поглъщане. Въпреки публичното настояване на главния изпълнителен директор на Renault Лука де Мео, че отборът не е за продажба, последните трудности на Alpine и преходът му към отбор-клиент на Mercedes за 2026 година подхранват слуховете, че оферта от BYD за няколко милиарда долара може да бъде изходната стратегия, от която Renault се нуждае. BYD според информациите разглежда сделката Audi-Sauber (на стойност около 700 милиона долара) като еталон. Въпреки това, с растящите оценки на отборите от F1, експертите предполагат, че придобиването през 2026 година може да струва над 1,2 милиарда долара.

Президентът на FIA Мохамед Бен Сулайем не крие желанието си да види китайски производител на старта, наричайки го „следващата логична стъпка“ след влизането на Cadillac през този сезон. Докато настоящите отбори остават против „разводняването“ на наградния фонд, FIA намекна, че 12-то място остава свободно за „подходящия“ производител.

За BYD влизането във F1 не е само за трофеи, а е стратегическа атака към пазарите в Северна Америка и Европа. Като се състезава на върха на инженерството, BYD цели да се отърве от стигмата „бюджетен“, често свързвана с чуждестранните претенденти, и да се утвърди като лидер в областта на високопроизводителните хибридни технологии.

Едновременното проучване на класа WEC Hypercar ще позволи на BYD да покаже технологията на суперколата Yangwang U9 на световната сцена в 24-часовото състезание в Льо Ман, създавайки двойна заплаха както в състезанията с отворени колела, така и в състезанията за издръжливост.

Дори и с въведеното ограничение на разходите, разходите за маркетинг и разработка на двигатели за производител от най-високо ниво се оценяват на 500 милиона долара на сезон. За компания, която наскоро изпревари Tesla по глобални продажби, капиталът съществува, но според информациите бордът обмисля дали възвръщаемостта на инвестицията оправдава астрономическите такси за участие и оперативни разходи.