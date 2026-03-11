Мадона снима "най-голямото си видео до сега" с помощта на супермодел и холивудски звезди

Поп иконата Мадона подготвя мащабно завръщане към музикалната сцена с нов сингъл и впечатляващо видео, за което тайно е привлякла редица известни имена от света на модата и киното. По информация на британски медии към проекта са се присъединили супермоделът Кейт Мос и холивудските актьори Гуендолин Кристи и Бенедикт Къмбърбач.

Видеото е заснето в студиата Black Island Studios в западен Лондон и според източници от снимачния екип представлява най-мащабната продукция в кариерата на певицата до момента. Проектът е към първия сингъл от предстоящия албум “Confessions On A Dance Floor Part 2”, който се разглежда като своеобразно продължение на едноименния албум на Мадона от 2005 г., превърнал се в глобален клубен феномен.

Снимките са включвали зрелищни сцени, сред които автомобилна катастрофа, масово парти в индустриален склад и каскади с участници, спускащи се от тавана на снимачната площадка. По данни на източници от продукцията работата по видеото е продължила през нощта – от около 16:00 часа следобед до 2:00 часа след полунощ.

Сцените са заснети на шест различни снимачни площадки с участието на голям екип от стотици специалисти. Част от декора е пресъздавала луксозно имение с масивни мраморни колони, бар и салон с художествени произведения по стените. Други кадри са били заснети в пространство, оформено като рейв парти в складово помещение, където дубльор на Мадона е изпълнил каскада с автомобилна катастрофа, преди действието да се пренесе вътре в сградата.

Според информация на британския таблоид The Sun актрисата Гуендолин Кристи, известна с ролята си на Бриен от Тарт в сериала "Игра на тронове", е била забелязана на снимачната площадка, докато присъствието на Кейт Мос и Бенедикт Къмбърбач е било пазено в тайна. По данни на източници двамата са били довеждани на място с автомобили и са заснемали сцените си извън полезрението на медиите.

Източник, запознат с проекта, коментира, че Мадона е искала да направи силно завръщане към музикалната сцена. „Тя искаше новата ера да започне с гръм и трясък. Видеото разчита на динамични каскади, мащабни декори и няколко изненади“, посочва източникът.

По време на снимките певицата е разполагала със собствена каравана, поддържана на температура около 28 градуса, както и с гардероб, включващ множество модели на модната къща Dolce & Gabbana.

Новият музикален проект идва на фона на засилената публична активност на Мадона в света на модата. Наскоро тя се появи в рекламна кампания на Dolce & Gabbana, където позира в булчинска визия с дантелени ръкавици и воал – препратка към емблематичния ѝ образ от видеото към хита “Like a Virgin” от 1984 г.

Снимките бяха публикувани в социалните ѝ мрежи, а ден по-рано италианската модна марка представи черно-бяла реклама, в която Мадона се появява в ролята на булка и изпълнява кратък вокален откъс на италиански. Кампанията носи заглавието “La Bambola” („Куклата“).

Певицата, която е дългогодишно лице на Dolce & Gabbana, се появи и на първия ред на ревюто на марката по време на Седмицата на модата в Милано, където пристигна в компанията на партньора си Аким Морис. Двамата бяха настанени до главната редакторка на Vogue Анна Уинтур, докато гостите на събитието заснемаха момента с мобилните си телефони.

Връзката между Мадона и италианския моден бранд датира още от началото на 90-те години. Дизайнерите Доменико Долче и Стефано Габана създават сценични костюми за турнето “The Girlie Show” през 1993 г., както и за “Drowned World Tour” през 2001 г. Мадона често е носила техни модели и на ключови събития в кариерата си.

Очаква се новият музикален проект на Мадона да бъде първата ѝ голяма премиера след световното турне “Celebration Tour”, което отбеляза повече от четири десетилетия от кариерата ѝ и утвърди статута ѝ на една от най-влиятелните фигури в съвременната поп култура.