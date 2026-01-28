Nissan представи Ariya, която се зарежда от слънцето

Nissan се стреми да намали зависимостта от зареждане, като представи Ariya, оборудвана със слънчеви панели, по повод Деня на чистата енергия. Чрез интегрирането на 3,8 квадратни метра високотехнологични фотоволтаични панели в капака, покрива и багажната врата, Nissan превръща корпуса на Ariya във функционален компонент на задвижващия механизъм. Тези панели, изработени от специална смес от полимер и стъкло, подават постоянен ток директно в основния акумулатор, предлагайки решение за бавно зареждане, което ефективно превръща слънцето в постоянен вторичен удължител на пробега.

Техническите спецификации показват, че макар да не сме напълно готови за изцяло „независим от електропреносната мрежа“ начин на живот, ползите за средностатистическия пътуващ са изненадващо значителни. В ясен ден системата може да събере достатъчно енергия, за да добави 23 км пробег – цифра, която покрива повече от една трета от типичния дневен пробег от 64 км за много шофьори. Естествено, географското местоположение определя „горивната ефективност“ на автомобила в това отношение. Собствениците в пазари с висока експозиция като Дубай могат да очакват средно 21,2 км на ден, докато дори тези в известния с облачното си време Лондон все пак могат да съберат около 10,2 км безплатна електроенергия. Данните на Nissan показват, че дори кратко двучасово излагане на следобедното слънце може да зареди клетките с допълнителни 3 км пробег, което прави всяко паркомясто потенциална станция за зареждане.

Тази инициатива е част от по-широка стратегия за намаляване на опасенията за притежание на електромобили чрез драстично намаляване на честотата на посещенията в гаража. Nissan оценява, че тази технология за слънчева енергия може да намали необходимостта от традиционни сесии на зареждане с 35% до 65% за потребителите. За собственик, който изминава около 6000 км годишно, това може да означава намаляване на годишните посещения на станция за зареждане от 23 на само осем.

За да реализира тази технология, Nissan се възползва от експертизата на холандската фирма Lightyear. Въпреки че самостоятелното начинание на Lightyear на автомобилния пазар в крайна сметка се провали, тяхната специализирана технология за управление на енергията остава на върха в своя клас. Solar Ariya използва интелигентен контролер за оптимизиране на потока на енергия към батерията, а таблото в интериора е обновено с телеметрия в реално време, която показва точно с колко вата слънцето допринася за задвижването.

Разбира се, има някои механични компромиси, които трябва да се вземат предвид. Печалбите от пробега все още са относително незначителни за дълги пътувания, а оставянето на тъмно SUV под жаркото слънце, за да събере 20 км енергия, неизбежно води до огромно нагряване в кабината. Енергията, необходима за охлаждане на кабината чрез климатика, лесно може да „изгори“ безплатните километри, спечелени през деня. Въпреки това, с подобряването на фотоволтаичната ефективност и продължаващото понижаване на цените, идеята за кола, която се зарежда сама, докато работите, е привлекателен „безплатен бонус“, който прави прехода към електрическото шофиране много по-устойчив.