Скрита колекция с над 40 хиперколи отива на търг

Малък швейцарски град разкри изключителна колекция от един собственик, наречена подходящо „The Tailored for Speed Collection” (Колекция, създадена за скорост). Тя е на път да се появи на световната аукционна сцена чрез RM Sotheby's, която е осигурила тези 42 изключително ексклузивни машини да намерят своите нови собственици. Интересното е, че 33 от 42-те автомобила носят емблема на Ferrari, което недвусмислено декларира дълбоката страст на анонимния собственик към марката.

Начело на червената ескадрила е истинска част от историята на състезанията – прототипът Ferrari 333 SP от 1998 година, един от само 40-те произведени екземпляра. С очакваното достигане на сумата от 5,5 до 6,5 милиона долара, тази машина демонстрира непоколебим произход, след като печели две общи победи в Световната купа по спортни състезания през 1999 година. Сред събратята му са три мощни автомобила, предназначени само за писта, от ексклузивната програма Corse Clienti на Ferrari: FXX-K Evo, FXX Evo и 599 XX, като индивидуалните оценки достигат до няколко милиона долара, а само FXX-K Evo се очаква да достигне цена от 5,5 милиона долара.

Сегментът на пътните автомобили е не по-малко впечатляващ, като включва най-желаните съвременни икони на Маранело. Списъкът се оглавява от LaFerrari Aperta от 2017 година, оценен на 5,5 милиона долара, заедно с впечатляващия Daytona SP3 и класическия F40. Други забележителни модели на Ferrari са откритият SA Aperta, F12tdf и ултрамодерният 812 Competizione A.

Докато сърцето на колекцията бие в ритъма на Маранело, останалите девет автомобила представляват абсолютния връх на съвременното инженерство в областта на хиперколите. Водач на не-Ferrari контингента е Pagani Huayra Roadster BC в Glossy Blue Francia, за който се прогнозира, че ще достигне цена от 4,4 милиона долара. Към него се присъединяват Huayra R (един от само 30 бройки), предназначен за пистата, и Utopia. За да не остане по-назад, Bugatti допринася с изумителния Chiron Super Sport, облечен в синя карбонова разцветка, която изглежда почти изваяна от сапфир, и с едва 516 км на брояча, неговата стойност може да достигне 4,4 милиона долара. Последните лотове се допълват от разнообразна група от ограничени серии, включително Lamborghini Sián FKP 37, Mercedes-AMG GT2 Pro, Bentley Continental GT3-R и Lamborghini Huracan Tecnica 60th Anniversary Edition.