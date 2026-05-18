12 000 души ще гледат големия финал на „Като две капки вода“ в "Арена 8888" тази вечер

18 Май, 2026 14:59 886 15

Финалистите вече репетират в залата

Снимка: NOVA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази вечер е големият финал на „Като две капки вода” „Сезона - Слънце”, в който деветима участници ще се борят за победата. В най-голямата зала в България - "Арена 8888 София", повече от 12 000 души ще станат част от истински спектакъл на живо.

Сезонът се превърна в един от най-оспорваните досега. След полуфинала четирима участници са с преднина от само две точки, а тази вечер всичко може да се промени.

През целия сезон до тях са и менторите Владо Михайлов, Михаела Маринова и Александра Енева, които продължават да ги подкрепят и подготвят за големия финал.

„Вече сме в последния ден, на финалната права, и то в толкова голяма зала. Истински се гордея с участниците, защото някои от тях влязоха с огромен страх, а днес ги виждам уверени и готови за последен път да покорят сцената на „Като две капки вода”, коментира вокалният педагог Михаела Маринова.

Участниците отново ще излязат от зоната си на комфорт и ще покажат на какво са способни.

„Ще дадем всичко от себе си, за да се получи нещо наистина запомнящо се пред тази огромна публика в залата и така да сложим една красива точка на целия сезон”, каза менторът Владо Михайлов преди голямата вечер.


  • 1 Творец

    18 5 Отговор
    Да се възхищаваш на имитатори, е меко казано странно.Но да отидеш да ги видиш на живо си е неразбираемо.

    15:07 18.05.2026

  • 2 Ицо

    6 14 Отговор
    Шоуто е много яко и развлекателно!!!

    Коментиран от #3

    15:07 18.05.2026

  • 3 честен ционист

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ицо":

    Това предаване има бюджет като за малка африканска държава.

    Коментиран от #9

    15:10 18.05.2026

  • 4 Така е

    1 4 Отговор
    Но е жалко,че залата е малка за Евровизия!

    Коментиран от #13

    15:13 18.05.2026

  • 5 хъхъ

    7 4 Отговор
    А защо не кажете, че тези 12 000 души наети платено и с покани? Никой не може да присъства на събитието, публиката е подбрана и се държи като дрогирана - ръкопляска и изпада в екстаз на всяка лигавщина на Рачко, но нали все пак затова им плащат?

    Коментиран от #8

    15:14 18.05.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    Е сега ще има Банга-х-Рачка 😀

    15:16 18.05.2026

  • 7 Анита почивната станция

    5 2 Отговор
    Аз ще хода да гледам капките с двама негри. Мъжът ми тони ще плеве лавандулата 🤭🥳🐐

    15:17 18.05.2026

  • 8 Георги

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "хъхъ":

    с покани са останалите предавания. Финалът е с билети, които се продават из разните платформи от няколко месеца,

    15:19 18.05.2026

  • 9 Кирил

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Има, тоз с мазната коса е човек на човека и минава през евро фондове.

    15:32 18.05.2026

  • 10 кой мy дpeмe

    6 2 Отговор
    що ни занимавате с тея арменски бози ?
    а 8888 не идва ли от хазарт дето му е забранена рекламата ?

    15:33 18.05.2026

  • 11 Ме боли осветителното тяло

    5 2 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    15:52 18.05.2026

  • 12 Въй

    4 1 Отговор
    „Като две шапки боза“ в "Арена 8888" тази вечер.

    15:54 18.05.2026

  • 13 да уточним

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Така е":

    Не е малка-12000 са седящите места- но капацитетът може да достигне и 15000 - при голям интерес. Залата във Виена е 16000- в Италия Pala Olimpico e13000.

    Коментиран от #14

    16:08 18.05.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "да уточним":

    Уточни ли си колко от тази площ трябва да бъде освободена за сцена, екрани и светлинни ефекти🤔❓

    16:11 18.05.2026

  • 15 И Киев е Руски

    4 2 Отговор
    Господарите знаят че от време на време робите трябва да се хранят

    16:16 18.05.2026