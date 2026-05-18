12 000 души ще гледат големия финал на „Като две капки вода“ в "Арена 8888" тази вечер

Тази вечер е големият финал на „Като две капки вода” „Сезона - Слънце”, в който деветима участници ще се борят за победата. В най-голямата зала в България - "Арена 8888 София", повече от 12 000 души ще станат част от истински спектакъл на живо.
Сезонът се превърна в един от най-оспорваните досега. След полуфинала четирима участници са с преднина от само две точки, а тази вечер всичко може да се промени.
През целия сезон до тях са и менторите Владо Михайлов, Михаела Маринова и Александра Енева, които продължават да ги подкрепят и подготвят за големия финал.
„Вече сме в последния ден, на финалната права, и то в толкова голяма зала. Истински се гордея с участниците, защото някои от тях влязоха с огромен страх, а днес ги виждам уверени и готови за последен път да покорят сцената на „Като две капки вода”, коментира вокалният педагог Михаела Маринова.
Участниците отново ще излязат от зоната си на комфорт и ще покажат на какво са способни.
„Ще дадем всичко от себе си, за да се получи нещо наистина запомнящо се пред тази огромна публика в залата и така да сложим една красива точка на целия сезон”, каза менторът Владо Михайлов преди голямата вечер.
3 честен ционист
До коментар #2 от "Ицо":Това предаване има бюджет като за малка африканска държава.
Коментиран от #9
15:10 18.05.2026
8 Георги
До коментар #5 от "хъхъ":с покани са останалите предавания. Финалът е с билети, които се продават из разните платформи от няколко месеца,
15:19 18.05.2026
9 Кирил
До коментар #3 от "честен ционист":Има, тоз с мазната коса е човек на човека и минава през евро фондове.
15:32 18.05.2026
10 кой мy дpeмe
а 8888 не идва ли от хазарт дето му е забранена рекламата ?
15:33 18.05.2026
13 да уточним
До коментар #4 от "Така е":Не е малка-12000 са седящите места- но капацитетът може да достигне и 15000 - при голям интерес. Залата във Виена е 16000- в Италия Pala Olimpico e13000.
Коментиран от #14
16:08 18.05.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "да уточним":Уточни ли си колко от тази площ трябва да бъде освободена за сцена, екрани и светлинни ефекти🤔❓
16:11 18.05.2026
