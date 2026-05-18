Новини
България »
Обявиха колко души ще получат по 20 евро за април заради високите цени на горивата

Обявиха колко души ще получат по 20 евро за април заради високите цени на горивата

18 Май, 2026 14:54 1 314 22

  • 20 евро-
  • компенсации-
  • горива

Изплащането на средствата започва от утре

Обявиха колко души ще получат по 20 евро за април заради високите цени на горивата - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за месец април. Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще започне да изплаща средствата от 19 май, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.

На тази дата АСП ще преведе средствата на хората, които получават подкрепата по банковата си сметка. На около 33 000 души, които вземат социалните си помощи през пощенските клонове, средствата ще бъдат изплатени в периода 20 - 27 май.

Право на компенсацията имат физически лица, които са собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за 2025 г. трябва да е до 652,41 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година.

Хората, които ще получат подкрепа, се определят след проверка на Националната агенцията за приходите.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перо

    8 1 Отговор
    Повече са с плащане кеш!

    15:01 18.05.2026

  • 2 Простотиите нямат край!

    14 16 Отговор
    Щом има кола, значи не е беден!

    Коментиран от #3, #5

    15:05 18.05.2026

  • 3 провинциалист

    19 3 Отговор

    До коментар #2 от "Простотиите нямат край!":

    Верно немат край простотиите. В 21-ви век колата е необходимост, ти в кой живееш?

    Коментиран от #15, #16

    15:08 18.05.2026

  • 4 Костандинов

    7 3 Отговор
    Не на гейрото

    15:09 18.05.2026

  • 5 Льольоооо

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "Простотиите нямат край!":

    Има хора които живеят в села до които няма транспорт.
    Я кажи с кФо да иде на работа

    Коментиран от #18

    15:10 18.05.2026

  • 6 БравУ,БравУ

    6 4 Отговор
    20€ 😂😂😂😂😂 Толкова струват пътните на Йотова до Баку.

    15:13 18.05.2026

  • 7 Това правителство

    9 8 Отговор
    Започна с фалстарт.
    Щом ще отделяме средства за Евровизия, здраве му кажи!
    Дара, нацонален герой!
    Гранитната зала, да я прекръстим на нея!
    Терзийката да и подари луксозно жилище, и да се организира събор на чалгата на поляните на Банкя!

    Коментиран от #14

    15:14 18.05.2026

  • 8 Геро

    13 1 Отговор
    В Гърция семействата получиха числом и словом по 400 евро! У нас семействата получиха по 2,78 евро! Много са!

    15:18 18.05.2026

  • 9 Пенсионер

    11 0 Отговор
    Доволно, доволно. Тъкмо щеузчукам двециганки за по десет евро, или ще ги пестя за четирисвирки по пет евро! Баш таман, след осемдесе ми става само по веднъж в седмицата.

    15:21 18.05.2026

  • 10 Тома

    9 1 Отговор
    А ще има ли собственици с майбах,мазерати, бентли,ламбурджини.

    Коментиран от #17

    15:23 18.05.2026

  • 11 Точно така

    8 1 Отговор
    Да се провери кои села са без транспорт,защо няма транспорт,получават ли субсидии за транспорт,да се върне откраднатото и ще се оправим!Реките затлачени,ама кметския наместник се е устроил,къщи в ниви никнат като гъби,но за водата нищо не се прави,стари водопроводи и точка,чака се режима....Точно така,проверка на всичко и за всичко!Успех!

    15:25 18.05.2026

  • 12 Жеро

    3 1 Отговор
    Господи, Господи, ами публикувайте пълният списък на сайта на АПС, че да се видят голтаците в държавата! Шушумигата, от днес шеф на Митници, замести Мургина и Спецов, а тези шушумиги наливат пари в резервоарите на хората! Ей, шушумиги, 960
    000 са гражданите с 323 евро, МЕСЕЧНО!

    15:26 18.05.2026

  • 13 Цвете

    8 1 Отговор
    КОЛА ИЛИ КОЛИ НА ЛИЗИНГ И ТЕ ВЪТРЕ В ПОМОЩИТЕ ? БРАВО. 🦽🌝🌬

    15:26 18.05.2026

  • 14 Лекувам наркозависимост

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Това правителство":

    Те предлагат държавата да й даде 1 000 000 евро награда е маняк т.е. да ни го набангарангат на всички

    15:28 18.05.2026

  • 15 Жожи

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    А ти къде живееш, че не виждаш че някои хора нямат коли, въпреки че и на тях им трябва и, а на някои е и жизнена необходимост.

    15:37 18.05.2026

  • 16 И като ходиш на работа с кола

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "провинциалист":

    каква е тази работа, на която ти плащат толкова, че 20 евро са ти фатални за транспорта до работа и обратно. Правилото е като ти е скъпо не ползваш или пък ще се разберете с колеги една седмица да минаваш да ги събираш ти с твоята кола да ги караш на работа, другат седмица другия и така, като се съберете четирима колеги ще си намалите разходите за транспорт драстично, защото в месеца само през едната седмица ще въртиш малко повече километри, но през останалите три ще имаш нула, а не да искаш някакви си 20 евро от правителството, които ако питаш мен за тези запдните трошки, които ги внасят тук втора злоупоптреба няма да ти стигнат за абсолютно нищо.

    15:38 18.05.2026

  • 17 Аоо

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Тома":

    Е, ако са майстори бояджии и по лепене на плочки и никога не са декларирали колко вземат и никога не са плащали данъци, социални осигуровки-те се водят социално слаби.

    15:40 18.05.2026

  • 18 Факт

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Льольоооо":

    Да му плаща работодателя.

    15:41 18.05.2026

  • 19 Галина Колева

    2 1 Отговор
    Да имаш кола на лизинг значи имаш пари за вноски и не си с ниски доходи.Какво да кажат болните ,които трябва да пътуват разтояния за лечения или прегледи.Разходите са много повече от тези 20 евро.Не е справедливо.

    15:46 18.05.2026

  • 20 Дндкф

    1 1 Отговор
    Още не са ги платили тия мизерни €20????Това си заслужаваме,като не гледаме какво става,като цяло!

    16:06 18.05.2026

  • 21 оня с коня

    2 0 Отговор
    Отидох миналия месец да подам молба за 20-те евро.Искаха ми Банковата сметка- отидох в Банката и си изкарах формуляр със данните.След 10-12 дни получих Писмо от НОИ че ми се ОТКАЗВА обезщетението за горивата.Отидох в местното НОИ и ги питам ЗАЩО ТАКА след като не работя и би трябвало да се вместя в Изискванията,а те ми казват че съм получавал "Тлъста рента" от земите си,която ме изкарва от Класацията.Тъъъй ли- ама нали бе господа рентата е освободена от всякакви Данъци именно за да се насърчава С.Стопанство,вия обаче я смятате като "Приход"?Отговорът бе - "Такъв е закона",даже при определяне на Дохода се пресмятат и Печалби ОТ КОМАР?!И тогава ги запитах дали пък се приспадат загубите от Комар,отговорът бе "Не,само печалбите ни интересуват".Аз не съм за 20Евро,но ме е яд че като отдрежат Стотици хиляди Бълг. Водачи от тия пари,"Там горе" в Сф Администрацията на НОИ ще потърка доволно ръце и ЩЕ СИ ГИ РАЗПРЕДЕЛИ тия "орязани" пари под формата на Заплати и Премии.

    16:37 18.05.2026

  • 22 ЧОЧО

    0 0 Отговор
    А защо гледате доходите от2024година! Съпругата ми се пенсионера2024 година накрая и е със пенсия 360евро отказаха и защото 2024 е работила.Пълна измама и пак някой си пълни чекмеджето.

    17:10 18.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове