Обявиха колко души ще получат по 20 евро за април заради високите цени на горивата

Общо 232 000 собственици на автомобили с ниски доходи ще получат компенсация от 20 евро за високите цени на горивата за месец април. Агенцията за социално подпомагане (АСП) ще започне да изплаща средствата от 19 май, съобщиха от Министерството на труда и социалната политика.
На тази дата АСП ще преведе средствата на хората, които получават подкрепата по банковата си сметка. На около 33 000 души, които вземат социалните си помощи през пощенските клонове, средствата ще бъдат изплатени в периода 20 - 27 май.
Право на компенсацията имат физически лица, които са собственици на моторно превозно средство или изплащат автомобил с договор за лизинг. За да получат помощ от 20 евро, средномесечният им брутен доход за 2025 г. трябва да е до 652,41 евро, колкото е двукратният размер на линията на бедност за миналата година.
Хората, които ще получат подкрепа, се определят след проверка на Националната агенцията за приходите.
15:01 18.05.2026
Простотиите нямат край!
15:05 18.05.2026
3 провинциалист
До коментар #2 от "Простотиите нямат край!":Верно немат край простотиите. В 21-ви век колата е необходимост, ти в кой живееш?
15:08 18.05.2026
Льольоооо
До коментар #2 от "Простотиите нямат край!":Има хора които живеят в села до които няма транспорт.
Я кажи с кФо да иде на работа
15:10 18.05.2026
Това правителство
Щом ще отделяме средства за Евровизия, здраве му кажи!
Дара, нацонален герой!
Гранитната зала, да я прекръстим на нея!
Терзийката да и подари луксозно жилище, и да се организира събор на чалгата на поляните на Банкя!
15:14 18.05.2026
15:23 18.05.2026
000 са гражданите с 323 евро, МЕСЕЧНО!
Лекувам наркозависимост
До коментар #7 от "Това правителство":Те предлагат държавата да й даде 1 000 000 евро награда е маняк т.е. да ни го набангарангат на всички
Жожи
До коментар #3 от "провинциалист":А ти къде живееш, че не виждаш че някои хора нямат коли, въпреки че и на тях им трябва и, а на някои е и жизнена необходимост.
15:37 18.05.2026
И като ходиш на работа с кола
До коментар #3 от "провинциалист":каква е тази работа, на която ти плащат толкова, че 20 евро са ти фатални за транспорта до работа и обратно. Правилото е като ти е скъпо не ползваш или пък ще се разберете с колеги една седмица да минаваш да ги събираш ти с твоята кола да ги караш на работа, другат седмица другия и така, като се съберете четирима колеги ще си намалите разходите за транспорт драстично, защото в месеца само през едната седмица ще въртиш малко повече километри, но през останалите три ще имаш нула, а не да искаш някакви си 20 евро от правителството, които ако питаш мен за тези запдните трошки, които ги внасят тук втора злоупоптреба няма да ти стигнат за абсолютно нищо.
Аоо
До коментар #10 от "Тома":Е, ако са майстори бояджии и по лепене на плочки и никога не са декларирали колко вземат и никога не са плащали данъци, социални осигуровки-те се водят социално слаби.
До коментар #5 от "Льольоооо":Да му плаща работодателя.
