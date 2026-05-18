Голямата „революция“ в Toyota Corolla ще се случи през 2027-а

Абсолютният бестселър на Toyota – легендарната Corolla – се изправя пред пълно софтуерно и хардуерно рестартиране. Тринадесетото поколение на модела, чийто дебют е планиран в периода 2027 година., няма да бъде просто поредната козметична еволюция. Така консервативното компактно возило се превръща в дързък, високотехнологичен автомобил.

Ако до момента асоциациите с името Corolla бяха предимно за сива практичност, икономичност и сдържан дизайн, новото поколение залага на чистата емоция. Намек за това видяхме още по време на Japan Mobility Show 2025, където концептуалната разработка обра овациите. Серийният модел ще излезе на асфалта, запазвайки почти напълно тази агресивна визия.

Дизайнерите умишлено цитират новата стилистична философия, позната от актуалния Prius – силуетът е силно снижен, пропорциите са изключително динамични, а острата предна оптика придава на колата хищно излъчване. В същото време практичността не е жертвана в името на суетата. Моделът остава глобален играч и ще се предлага като класически хечбек, комби Touring Sports и седан. Слуховете в бранша дори вещаят появата на приключенски кросоувър и пикап за определени пазари.

Що се отнася до двигателите, новата Corolla се превръща във флагман на т.нар. „многопътна стратегия“ на марката, която отказва да заложи сляпо само на батериите. За първи път в 60-годишната история на модела купувачите ще могат да изберат изцяло електрическа версия (BEV). Успоредно с нея на линия остават класическият самозареждащ се хибрид (HEV) и мощният Plug-in хибрид (PHEV). И двата хибридни варианта ще разчитат на напълно нов 1.5-литров четирицилиндров атмосферен мотор. Този агрегат е с 10% по-компактен и по-нисък от досегашните, което е развързало ръцете на дизайнерите да снижат предницата за по-добра аеродинамика.

При изцяло електрическата Corolla японците са намерили гениално решение за най-големия визуален проблем на е-колите – наднорменото тегло и високото шаси заради батериите в пода. Чрез сложна игра с пропорциите, висока странична линия и силно издигане на каросерията в задната част, те са успели да измамят окото, правейки силуета да изглежда атлетичен и прилепнал към пътя. Зад кулисите се говори, че маскирани прототипи вече въртят брутални тестови обиколки на пистата Фуджи Спийдуей, като в подготовка е и наточена рали версия под шапката на GR Corolla.

Тази премиера носи и огромен сантиментален заряд, тъй като съвпада с вековния завет на модела – през настоящата 2026 година Corolla празнува своя 60-годишен юбилей. Ръководството на Toyota е амбицирано да свали картите преди края на годината, а първите бройки да атакуват шоурумовете в Европа през първата половина на 2027-а. Най-продаваната кола на планетата иска да покаже, че най-доброто тепърва предстои.