Кремъл: Мирният процес с Украйна е на пауза, но очакваме подновяване

Мирният процес между Русия и Украйна е на пауза, но Москва очаква той да бъде възобновен, заяви днес Кремъл, коментирайки изказванията на американския президент Доналд Тръмп, че смъртоносните руски удари по Украйна биха могли да забавят усилията за мир, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп намекна пред репортери в петък, че руски ракетни удари по жилищен блок в Киев, при които загинаха 24 души, включително три деца, са забавили усилията за постигане на мир в продължаващия вече четири години конфликт.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че трябва да се обърне внимание и на продължаващите украински удари по граждански обекти в Русия. По думите му Москва е преживяла през уикенда най-сериозната атака с дронове от повече от година, като най-малко трима души са загинали в по-широкия район около столицата.