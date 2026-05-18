Кремъл: Мирният процес с Украйна е на пауза, но очакваме подновяване

18 Май, 2026 14:55 739 38

Москва отговори на изказвания на Доналд Тръмп и обвини Киев в удари по граждански обекти в Русия.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мирният процес между Русия и Украйна е на пауза, но Москва очаква той да бъде възобновен, заяви днес Кремъл, коментирайки изказванията на американския президент Доналд Тръмп, че смъртоносните руски удари по Украйна биха могли да забавят усилията за мир, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп намекна пред репортери в петък, че руски ракетни удари по жилищен блок в Киев, при които загинаха 24 души, включително три деца, са забавили усилията за постигане на мир в продължаващия вече четири години конфликт.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че трябва да се обърне внимание и на продължаващите украински удари по граждански обекти в Русия. По думите му Москва е преживяла през уикенда най-сериозната атака с дронове от повече от година, като най-малко трима души са загинали в по-широкия район около столицата.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 10 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    14:55 18.05.2026

  • 2 боян расате

    17 4 Отговор
    Тоя да внимава да не го чатне някой дрон. Русия приключи като държава. Скоро ще е собственост на китай.

    14:55 18.05.2026

  • 3 Ха ха ха

    14 4 Отговор
    пРоссията да капитулира и няма да има повече удари........

    14:58 18.05.2026

  • 4 Е,сега пък руснаците

    10 2 Отговор
    Се правят на жертви. На война, като на война. Да си оправят противовъздушната отбрана и няма да имат загинали мирни граждани. Ако подхождаха към украинските ръководители и генерали както Биби подхожда към тези на Хамас, войната отдавна са е свършила. Но човеколюбеца Путин е доста нерешителен.

    14:59 18.05.2026

  • 5 койдазнай

    11 6 Отговор
    Украинците като доизкусурят балистичните ракети, преговорите ще станат доста по-желани. Да се надяваме, че близките няколко месеца ще се справят и войната ще бъде прекратена.

    15:02 18.05.2026

  • 6 Володимир Зеленски, президент

    12 5 Отговор
    Украйна не е спирала и за миг да работи връз мирния процес !!! Нощес Украйна подкани Русия към мирни преговори, изпращайки 1054 гълъба на мира в руска територия. Въпроса е, има ли кой да ги чуе ☝️

    Коментиран от #8

    15:05 18.05.2026

  • 7 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    16 6 Отговор
    Дайте знак с бялото знаме, когато сте готови за преговори.
    Мrъcни, дoлни московски фашисти !

    15:06 18.05.2026

  • 8 Гошо

    4 8 Отговор

    До коментар #6 от "Володимир Зеленски, президент":

    Нещо обаче тия "гълъби" взеха че кацнаха в Одеса

    15:09 18.05.2026

  • 9 русия е васал на Китай

    11 4 Отговор
    Нищо вече не зависи пPoсийската negepaцийка и монголоидното и население.
    Всичко се решава от Китай, САЩ и ЕС

    15:10 18.05.2026

  • 10 Руснак без крак...

    9 4 Отговор
    "...очакваме подновяване..."

    Ти го биеш с мотиката по главата, то за още пита.
    Подновяване очаквайте довечера, глей ви не намери ☝️😁

    15:10 18.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Урсула фон дер Лайен, председател

    9 4 Отговор
    Как ще му се стопи усвивката на Песков, га застане като фашист без гащи пред Съда в Хага. Само гледай....

    Коментиран от #14

    15:14 18.05.2026

  • 13 СЛАВА НА РУСКИТЕ БРАТЯ 🇧🇬🤝🇷🇺

    4 7 Отговор
    Продължавайте да мачкате бандерите,никакъв мир за нацистката хунта в киев

    15:38 18.05.2026

  • 14 хахахахха

    4 8 Отговор

    До коментар #12 от "Урсула фон дер Лайен, председател":

    хага не е легитимен съд,никой не го признава(евр0гейт@ците не ги броя защото не са фактор)

    15:40 18.05.2026

  • 15 Факт

    7 4 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се поклони на ЕС и да се моли за преговори, с което предизвика поредната вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    Коментиран от #17

    15:40 18.05.2026

  • 16 Мишел

    9 3 Отговор
    "Абонаментът за спокоен живот изтече, Москва вече няма да спи": Над 1000 дрона и ракети за 24 часа удариха по Русия според ТАСС. Според Z-канали като "Два майора" обаче над Москва се летели и ракети "Фламинго" и управляема далекобойна ракета "Нептун-МД". Засега обаче Украйна не съобщава да е ползвала ракети при масираната си въздушна атака от тази нощ, в която основната цел се оказа Москва. Но в социалните мрежи се появиха видеокадри, които изглежда показват как нискобюджетна украинска крилата ракета "Барс" лети в района на Москва."

    Коментиран от #18

    15:42 18.05.2026

  • 17 Бъркаш се

    3 9 Отговор

    До коментар #15 от "Факт":

    Путин направи за смях евр0гейск@т@ к0чин@ и смешното нато,5 година ги мачка!

    Коментиран от #19

    15:44 18.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Владимир Путин, президент

    9 2 Отговор

    До коментар #17 от "Бъркаш се":

    "..5 година ги мачка!..."

    Как ги мачка бе таваришчь.....
    С безконечните руски трупове и разплакани майки ли Русия мачка и пабеждава ?

    15:50 18.05.2026

  • 20 Украйна-слава

    6 2 Отговор
    На говорителя на Пут... един цитат от Рамаяна:
    Иде гибел:ще търсят мир,
    и не ще намерт.....
    И народната мъдрост: Който сее бури ще сее гибел!

    Коментиран от #24, #25, #26

    15:51 18.05.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мишел

    6 2 Отговор
    Имаме "Сармат" и какво от това: Констатации в Кремъл докато голям мост в Москва е на път да рухне. "Хората задават въпроси и това е неизбежно – имаме мощна бомба и какво? С нищо не може да ни помогне. И докато тези дълбокомъдрени мисли се разменят в руския ефир, мост на Североизточния пътен коридор в Измайлово, Москва хлътна след гигантски пожар – буквално в района на тематичния исторически парк "Кремъл". Продължава да бушува и пожарът в бензиностанцията с база от резервоари-цистерни за горива в Солнечногорск, Московска област .

    Коментиран от #27

    16:02 18.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "Украйна-слава":

    Продължавайте да мачк@те бандерите и подкрепящите ги,никакъв мир за нацистите!

    💩⚰️🇪🇺🪦💩⚰️🇺🇦🪦💩

    Коментиран от #30

    16:06 18.05.2026

  • 26 украинска майка

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Украйна-слава":

    В Русия думата Катин е забранена,поляците го помнят,пуча в Унгария и съветските
    танкове,убийствата по време на Пражката пролет,убитите 5 милиона евреи от Хитлер
    (Германия се извини,Расия не!) Сега Путин иска мир и територия:

    На говорителя на Пут... един цитат от Рамаяна:
    Иде гибел:ще търсят мир,
    и не ще намерт.....
    И народната мъдрост: Който сее бури ще сее гибел!

    Коментиран от #28, #29

    16:08 18.05.2026

  • 27 хахахахха

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    стига лъга като мръсна циг@нка ве нед0н0сче,ходи по кошовете,по достойно е от сегашното ти занимание,да сипеш лъжи за няколко цента

    Коментиран от #31

    16:09 18.05.2026

  • 28 хахахахха

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "украинска майка":

    и ти ще рониш сълзи докато преглъщаш чавето си и3мет д0лн@

    16:11 18.05.2026

  • 29 хахахахха

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "украинска майка":

    хахлите трябва да изчезнат!

    16:12 18.05.2026

  • 30 б-----------

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "СЛАВА НА РУСИЯ,СЛАВА НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ":

    Каква е разликата между Хитлер,Сталин и Путин-няма,И тримата убиват с терор.
    А разлика между комунизъм и марксизъм:
    Комунизма възниква при Аврам.Имало го е в Израел,има го и сега.
    Марксизма е ерес на комунизма.Прилага се от терориста Сталин и сега при Путин

    16:25 18.05.2026

  • 31 БЪЛГАРИН

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "хахахахха":

    Каква е разликата между Хитлер,Сталин и Путин-няма,И тримата убиват с терор.
    А разлика между комунизъм и марксизъм:
    Комунизма възниква при Аврам.Имало го е в Израел,има го и сега.
    Марксизма е ерес на комунизма.Прилага се от терориста Сталин и сега при Путин

    Коментиран от #32

    16:29 18.05.2026

  • 32 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "БЪЛГАРИН":

    много ясно че ще убиват, нацистите трябва да се унищожат на всяка цена,нали затова братята руснаци сега разчистват уср@йна

    16:38 18.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 хахахахха

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    като те навестим няма да си толкова остроумен,а че ще си изядеш чавето ти обещавам!

    Коментиран от #35

    16:58 18.05.2026

  • 35 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "хахахахха":

    Като ни навестиш че те нагостим с чавето си у флоидно састояние.

    Коментиран от #36

    17:24 18.05.2026

  • 36 хахахахха

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    от редакцията ще ми хелпнат с ip-то ти,бая досаждаш,така че слагай лигавника,идваме да те храним

    17:32 18.05.2026

  • 37 Титк

    0 0 Отговор
    За кой ли път????

    17:33 18.05.2026

  • 38 Горски

    2 0 Отговор
    За Русия ще е по-лесно да мине без ЕС, отколкото на ЕС без Русия. Да, ЕС е важен партньор, но не е чак екзистенциално незаменим. А ЕС без Русия загива прав - да не забравяме, че все още внася руски енергоносители през посредници с демократична надценка. Ако Русия спре кранчето, ЕС ще се хване за палците. А изказването на Меркел за Минските споразумения можеше и въобще да го няма, обаче с него си е официално признание, че ЕС е играл мръсно с Русия и явно не всички са били навити за това. Да напомним крилатата фраза на сънародника й Бисмарк - "Знам 100 начина как да изкарам руската мечка от бърлогата й и нито един как да я върна обратно". Някои европейци осъзнават, че е малоумие да се репчат на най-евтиния си доставчик на суровини, който освен това е една от двете ядрени свръхсили, и Меркел според мен е в тая група.

    17:39 18.05.2026

