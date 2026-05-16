BMW показа бъдещето на Alpina със стилно купе

BMW Group официално постави началото на своето управление на марката Alpina с впечатляващия дебют на Vision BMW Alpina на Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026. След официалното приобщаване на тунинг ателието от Бухлое към корпоративната структура по-рано тази година, този забележителен дизайнерски проект поставя ясен акцент върху новата корпоративна идентичност на Alpina. Позициониран стратегически над най-висококачествените продукти на BMW, но под абсолютната доминация на Rolls-Royce, концептът е насочен директно към сегмента на ултралуксозните автомобили, който в момента се доминира от Mercedes-Maybach.

С внушителна дължина, четириместното купе запълва празнината между 5 Series и настоящата 7 Series, представяйки размаха на ниско разположен силует, който съчетава скорост с елегантност при дълги разстояния. Проектиран под ръководството на Макс Мисони, екстериорът се отличава с предна решетка тип „акула“, която умело модернизира класическите стилови елементи. Традиционната бъбрековидна решетка е преосмислена като триизмерна скулптура с осветление отзад, обградена от тънки като бръснач осветителни елементи, заимствани от 7 Series LCI. Характерните за Alpina „деко-линии“ се завръщат в изключително фино изпълнение, нанесени директно под прозрачния лак, докато емблематичните за марката 20-спицови алуминиеви джанти са увеличени до масивни 22 цола отпред и 23 цола отзад.

Под дългия капак се намира V8 двигател с вътрешно горене, чиито характеристики не са разкрити. Верен на наследството на марката, звукът на двигателя се излъчва през четири елипсовидни накрайника, вградени в изчистен заден дифузьор. Конфигурацията на задвижващия агрегат напомня за основната философия на Буркард Бовенсипен, че комфортният шофьор е по-бърз шофьор – етика, подкрепена от специална калибрация на шасито „Comfort+“, която обещава още по-плавно пътуване от стандартния луксозен круизер на BMW.

Салонът предлага забележително готов за серийно производство поглед към бъдещето на подмарката, като заема в голяма степен архитектурата на обновената „седмица“, но с по-висококачествени материали. Доминиран от първокласна естествена кожа от Алпите, интериорът интегрира новата прожекция на предното стъкло BMW Panoramic Vision и специален сензорен екран за пътника, което драстично намалява броя на физическите превключватели. Централна конзола с пълна дължина разделя салона на строго четириместна конфигурация, допълнена от саморазгъващ се заден механизъм, който издига специално изработени кристални чаши и подходяща бутилка за вода. Докато това зашеметяващо купе остава дизайнерско проучване за бреговете на езерото Комо, BMW вече потвърди, че първият серийно произвеждан модел, роден от тази нова ера, ще бъде луксозен флагман, базиран на 7 Series, чието пускане на пазара е планирано за следващата година.