Практичното BMW i3 Touring ще се появи през 2027-ма. Ето всичко което знаем

След световната премиера на BMW i3 Sedan в Мюнхен вчера, за която ви разказахме подробно,автомобилният производител потвърди, че семейството „Neue Klasse“ ще включва наследник на обичания модел 3 Series Touring. Въпреки че вниманието беше насочено към седана, главният изпълнителен директор Оливер Ципсе използва събитието, за да увери изрично семействата и бизнес клиентите, че моделът с удължен покрив остава в основата на бъдещата стратегия на BMW.

Предстоящият Touring (с вътрешно обозначение NA1 за електрическата версия и G51 за модела с двигател с вътрешно горене) се очаква да се появи през 2027-ма, след пускането на седана на пазара тази есен. Подобно на подхода, възприет при седана, BMW ще предложи две различни версии на следващия 3 Series Touring, които изглеждат почти идентично, но са базирани на различни платформи.

BMW i3 Touring ще използва специалната архитектура Neue Klasse. Подобно на седана, се очаква да бъде пуснат в версия i3 50 xDrive, с конфигурация с два мотора с мощност 469 к.с. и масивна батерия от 108,7 кВтч.

3 Series Touring (с двигател с вътрешно горене) ще продължи да се предлага версия с бензинов двигател (G51). Построен върху усъвършенствана версия на настоящата платформа CLAR, той ще разполага с електрифицирани задвижващи системи от типа „мек хибрид“, включително характерния за моделите M-Performance редови шестцилиндров двигател.

Ентусиастите в момента обсъждат дали следващият Touring ще запази характерното отделно отварящо се задно стъкло – отличителен белег на комбитата на BMW от десетилетия. Макар настоящият 5 Series Touring наскоро да загуби тази функция, за 3 Series все още няма официално потвърждение.

Чрез интегрирането на цилиндричните батерийни клетки от шесто поколение директно в шасито („cell-to-pack“), се очаква i3 Touring да предложи напълно равен товарен под и обем на багажника, надвишаващ 500 литра при настоящия модел.

Слухове от M дивизията сочат, че електрическият комби M3 ще използва система с четири двигателя „Heart of Joy“, способна да развива над 700 к.с., с индивидуално управление на колелата за безпрецедентно векториране на въртящия момент.

BMW потвърди, че високопроизводителният M3 Touring с двигател с вътрешно горене също ще продължи да се произвежда, вероятно използвайки значително преработен 3,0-литров twin-turbo редови шестцилиндров двигател с хибридна поддръжка, за да отговори на затягащите се стандарти за емисии.

Докато i3 Sedan влиза в производство в Мюнхен през август тази година за доставки в края на 2026-та, моделите Touring ще изискват малко по-дълго чакане. Докато електрическият i3 Sedan се произвежда изключително в Мюнхен, вариантите с двигател с вътрешно горене и моделите Touring се очаква да бъдат разпределени между заводите в Мюнхен и Динголфинг, за да се управлява преходът към изцяло електрическо портфолио.