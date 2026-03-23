Нова ера на ултра лукса от BMW

Една легендарна страница от автомобилната история бе затворена тази седмица, само за да отстъпи място на още по-вълнуващ и бляскав разказ. Alpina, име, станало синоним на изтънчена мощ и ексклузивност, вече не е независимо тунинг ателие. С пълната интеграция в структурата на BMW Group, германският гигант рестартира бранда с нова, амбициозна мисия: да създава ултра-премиум автомобили, съчетаващи динамиката на М-дивизията с комфорта и лукса на Rolls-Royce.

Това стратегическо решение маркира края на една ера, но и началото на нещо грандиозно. Ръководителят на отдела за научноизследователска и развойна дейност на BMW, Йоахим Пост, потвърди, че първите модели от новата ера на BMW Alpina ще бъдат базирани на топ моделите Серия 7 и X7. Целта е ясна – да се предложи на клиентите алтернатива в сегмента на супер лукса, където в момента доминират брандове като Maybach и Bentley.

„BMW M е за пистата и спорта, докато Alpina е за скорост, комфорт и лукс“, категоричен е Пост. Тази ясна дефиниция на ролите е ключова за успеха на новата стратегия. Докато М-моделите се фокусират върху агресивната динамика и екстремното представяне на писта, BMW Alpina ще залага на изтънчен комфорт, персонализация и висок вискозитет, които позволяват дълги пътувания с висока скорост в атмосфера на абсолютен лукс.

Сбогуването с независимостта бе отбелязано по подобаващ начин с лимитирана серия XB7, произведена в едва 120 екземпляра. Този последен модел от независимата ера на Alpina е мощно напомняне за наследството, което новите модели ще трябва да надградят. Последният седан Alpina B7 (2016-2022) впечатляваше с 600 к.с. от 4,4-литров V8 двигател с два турбокомпресора, въздушно окачване и уникален дизайн.

Бъдещите модели на BMW Alpina ще продължат тази традиция, но с още по-силен фокус върху лукса и персонализацията. Очаква се обновената Серия 7 да включва първата версия на BMW Alpina, а през 2027 г. ще дебютира ново поколение X7 в ексклузивно издание.

Дали новите модели ще се предлагат като хибриди или изцяло с двигатели с вътрешно горене, предстои да видим. Но едно е сигурно – акцентът върху премиум комфорта и персонализацията е ясен. BMW Alpina вече е позиционирана като „луксозната страна на BMW“, готова да предложи на клиентите едно ново, неповторимо изживяване зад волана.

Тази метаморфоза на Alpina е поредното доказателство, че автомобилният свят се променя с бързи темпове. В борбата за дял в сегмента на супер лукса, BMW залага на изпитана формула – комбиниране на легендарно име с най-съвременните технологии и материали. Дали новата BMW Alpina ще успее да застраши доминацията на Rolls-Royce и Bentley, само времето ще покаже. Но едно е сигурно – конкуренцията в този сегмент става все по-ожесточена, а клиентите ще бъдат тези, които ще спечелят от това.