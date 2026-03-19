Появи се нова автомобилна марка

Технологичният гигант Huawei и автомобилният колос GAC Group решиха да пренаредят картите в премиум сегмента. Ссветът видя раждането на марката Aistaland (позната в Китай като Qijing) – бранд, който обещава да слее изкуствения интелект с асфалта по невиждан досега начин. Дали ще успее е друг въпрос. Първото острие на марката е моделът GT7, който не е просто кола, а софтуер на колела в елегантната каросерия на „shooting brake“.

„Сляпа“ среща с бъдещето

Още с премиерата си на 17 март, компаниите предприеха дързък ход – отвориха приема на т.нар. „слепи поръчки“. И клиентите вече се редят на опашка, за да капарират автомобила, без дори да знаят пълния му списък с технически характеристики. Целта е ясна: директна атака срещу хегемонията на Zeekr 001 и Nio ET5 Touring.

Пропорции на атлет и мозък на суперкомпютър

Aistaland GT7 обещава да е истински исполин в класа си. С дължина от 5 050 мм и междуосие от цели 3 метра, този автомобил предлага комфорта на лимузина, опакован в динамичния силует на спортно комби. Ниската линия на покрива придава на GT7 осанка на хищник, готов за скок, без това да „изяжда“ практичността на багажното отделение.

Под ламарините обаче се крие истинското съкровище – интелигентната платформа Qiankun на Huawei. Тя е гръбнакът, който обединява хардуер и софтуер в една жива екосистема. Ето какво знаем до момента:

Задвижване: Тримоторна електрическа система (мощността все още е строго пазена тайна).

Архитектура: 800-волтова система, поддържаща ултрабързо зареждане по стандарта 6C. Ако намерите подходяща станция, батерията ще се пълни по-бързо, отколкото изпивате едно еспресо.

Издръжливост: Вече са минали успешни тестове в „ледения ад“ при -30°C, доказвайки, че батерията Qilin (разработена с CATL) няма да ви предаде и в най-лютата зима.

Лидар с „орлово око“ и изкуствен интелект

А тук става наистина интересно! GT7 е оборудван с изчислителната платформа Chitu и един от най-мощните лидари в серийното производство – с резолюция от 896 реда. Това е сериозна заявка за автономно шофиране от Ниво 3 (L3).

В салона властва минимализмът, диктуван от HarmonyOS. Интериорът е почти изчистен от физически бутони, а вашият нов най-добър приятел е AI асистентът, който разбира всяка ваша команда. За визията пък се грижат адаптивните фарове Huawei XPixel, които могат да „рисуват“ светлинни графики върху пътя.

Кога ще го видим на живо?

Графикът е стегнат и амбициозен:

Април 2026 г.: Първите екземпляри пристигат в шоурумите за оглед.

Май 2026 г.: Старт на тест-драйв събитията.

Юни 2026 г.: Първите щастливци ще получат ключовете (или по-скоро дигиталните карти) за своите GT7.

Huawei и GAC обещават да разкрият финалните цифри за конските сили и пробега точно преди доставките. Едно е сигурно – Aistaland GT7 не е просто поредната електричка, а демонстрация на сила, която има за цел да накара традиционните автопроизводители да преосмислят бъдещето си.