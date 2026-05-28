Новата суперкола на Mercedes вече се продава у нас. Ето колко струва (БГ ЦЕНИ)

28 Май, 2026 09:53 1 459 8

Предлагат се два варианта на AMG GT

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Преди малко повече от седмица ви запознахме с изцяло новия Mercedes-AMG GT Coupe и както тогава ви споделихме, конфигураторът за електрическия суперкар ще бъде отворен в края на месец май. Този ден дойде и ето, че вече знаем в какви версии ще се предлага спортния модел у нас, както и каква е неговата базова цена. За начало, клиентите ще могат да избират между вариациите GT 55 и GT 63, съответно с мощност от 816 конски сили и 1169 конски сили за топ оборудването. И двата варианта разполагат със задвижване на четирите колела, а ускорението от 0 до 100км/ч отнема 2.8 секунди за по-слабата версия и 2.4 секунди за модела с означение 63.

Базовата цена започва от 152 040 евро с ДДС за GT 55 и 190 380 евро с ДДС за GT 63 модификацията. Разбира се, тази цена бързо може да нарасне значително, тъй като конфигураторът предлага екстри, като пакет “Premium Plus” на цена от 11 160 евро, избор от около 70 цвята, някои от които с цена от 11 880 евро, както и избор от 6 дизайна за джантите, най-скъпите от които ще ви струват 3540 евро. Включвайки и опционалната естествена кожа в червен цвят, цената лесно се покачва до над 220 хиляди евро, преди да сме завършили целия процес на конфигурация.

Първите клиенти ще получат автомобилите си през тази есен, като въпреки критиките към дизайна от мнозина, очакваме у нас бързо да се появят първите клиентски автомобили, вероятно в топ модификацията GT 63.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 0 Отговор
    Абе аман бе !!! Спортна кола, всичко и хубаво, но пак трябва да лъзгаме пръсти по дусплеи...!!!

    Коментиран от #5

    09:59 28.05.2026

  • 2 БАРС

    6 3 Отговор
    НЕ РАЗБИРАМ КЪДЕ ЩЕ Е КАРА С ПОВЕЧЕ ОТ 140 КМ.Ч.КАТО НАВСЯКЪДЕ ИМА КАМЕРИ.И ИЗОБЩО ЗАЩО ПРОИЗВЕЖДА ТАКИВА МОЩНИ КОЛИ СОЕД КАТО МАХ.СКОРОСТ В БЪЛГАРИЯ Е 140 НА МАГИСТРАЛА.

    10:03 28.05.2026

  • 3 Aлфа Вълкът

    5 3 Отговор
    Това може да се конкурира с Фиат мултипла. Не съм виждал по-грозна кола последните 10г.

    10:05 28.05.2026

  • 4 Новичок

    3 2 Отговор
    Същата кола в Австралия е на цена около 75 000 долара (Австралийски) Пфу...

    10:11 28.05.2026

  • 5 Aлфа Вълкът

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Пич връщай се под статията за Лукчето тогава, щом мислиш това за спортна кола.
    Ферарито го бие по ускорение и мощност.

    Коментиран от #6

    10:11 28.05.2026

  • 6 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Aлфа Вълкът":

    Аман бе.......от такива които сте се снимали до Ферари! Аз имам Ферари, и е цели стотина коня по слабо, от най слабият вариант на наречената от тебе "не спортна" кола!!!

    Коментиран от #8

    10:24 28.05.2026

  • 7 Историк

    4 1 Отговор
    Това недоразумение не е Мерцес, а още по-малко AMG.

    10:54 28.05.2026

  • 8 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Имаш ти Ферари от Бураго. Някой връзва ли те се на измислените истории?

    11:03 28.05.2026