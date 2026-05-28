Новата суперкола на Mercedes вече се продава у нас. Ето колко струва (БГ ЦЕНИ)

Преди малко повече от седмица ви запознахме с изцяло новия Mercedes-AMG GT Coupe и както тогава ви споделихме, конфигураторът за електрическия суперкар ще бъде отворен в края на месец май. Този ден дойде и ето, че вече знаем в какви версии ще се предлага спортния модел у нас, както и каква е неговата базова цена. За начало, клиентите ще могат да избират между вариациите GT 55 и GT 63, съответно с мощност от 816 конски сили и 1169 конски сили за топ оборудването. И двата варианта разполагат със задвижване на четирите колела, а ускорението от 0 до 100км/ч отнема 2.8 секунди за по-слабата версия и 2.4 секунди за модела с означение 63.

Базовата цена започва от 152 040 евро с ДДС за GT 55 и 190 380 евро с ДДС за GT 63 модификацията. Разбира се, тази цена бързо може да нарасне значително, тъй като конфигураторът предлага екстри, като пакет “Premium Plus” на цена от 11 160 евро, избор от около 70 цвята, някои от които с цена от 11 880 евро, както и избор от 6 дизайна за джантите, най-скъпите от които ще ви струват 3540 евро. Включвайки и опционалната естествена кожа в червен цвят, цената лесно се покачва до над 220 хиляди евро, преди да сме завършили целия процес на конфигурация.

Първите клиенти ще получат автомобилите си през тази есен, като въпреки критиките към дизайна от мнозина, очакваме у нас бързо да се появят първите клиентски автомобили, вероятно в топ модификацията GT 63.