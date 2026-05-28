Токов удар за Ferrari

Италианските магьосници от Маранело, които поколения наред ни караха да настръхваме с рева на своите бензинови чудовища, преживяват истински кошмар на фондовата борса. Дръзкият опит на марката да яхне зелената вълна с първия си изцяло електрически модел завърши с грандиозно фиаско, доказвайки, че верните фенове и големите инвеститори не са готови да заменят бензиновата страст с тишината на батериите. Веднага след официалната премиера ценните книжа на Ferrari се сринаха с внушителните 8%, заличавайки милиарди евро пазарна стойност за броени часове, докато на Уолстрийт избухна тиха паника.

Пазарният шамар е ясен знак, че автомобилният свят се управлява от емоции, а не само от брюкселски екодирективи. Новият петместен електрически хечбек с емблемата на Cavallino Rampante бе посрещнат с вълна от критики в социалните мрежи, където масово го оприличиха на луксозен тостер, дизайнерски умен дом на колела или просто скъп клонинг на Nissan Leaf. Купувачите на подобни суперавтомобили плащат милиони не за екологично придвижване от точка А до точка Б, а за неповторимия симфоничен звук на V12 двигател, мириса на бензин и чистия адреналин.

Очевидно никой няма желание да брои половин милион евро за превозно средство, което звучи като кухненски пасатор, колкото и бързо да е то. Инвеститорите веднага усетиха накъде духа вятърът и побързаха да изтеглят капиталите си, оставяйки ръководството на италианския бранд в шах. Сега шефовете в Маранело са изправени пред тежката задача да обясняват на разгневените акционери как точно смятат да продават едно дигитализирано бъдеще, което вълнува единствено инфлуенсърите, но не и истинските ценители на високите скорости.