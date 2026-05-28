Zastava Yugo се завръща с цена от 12 000 евро

Прословутият балкански хечбек Zastava Yugo, който навремето си спечели славата на едно от най-ексцентричните недоразумения в автомобилната история, ще възкръсне от пепелта през 2027 година. Новият прочит на бюджетната класика обещава да атакува пазара с ултрамодерно хибридно задвижване и стартова цена от съвсем поносимите 12 000 евро, разкриват колегите от испанското издание Motor.es.

Зад амбициозния и леко луд проект стои сръбският бизнесмен и професор от Белградския университет, Александър Белич. Неговият план е да свали покривалото на възроденото возило още следващата година по време на престижното изложение Белград Експо 2027. Първите официални макети вече изтекоха в публичното пространство и, честно казано, изглеждат обещаващо.

Автомобилът запазва характерния си "ръбат" силует с три врати, вдъхновен директно от оригинала от 1980 година, но е опакован в духа на новото време – с тънки диодни фарове, агресивен спойлер и ефектни алуминиеви джанти. Като габарити новият играч от B-сегмента ще се изправи директно срещу Renault Clio и Skoda Fabia, като по-късно се очаква и по-практична версия с пет врати.

Голямата изненада обаче се крие под капака. Новата Zastava Yugo ще заложи на изключително икономична хибридна технология, разработена в Китай, при която бензиновият агрегат ще служи единствено като генератор на ток. Резултатът? Обещан скромен разход от едва 2,2 литра на 100 км, като купувачите ще могат да избират между механична и автоматична трансмисия.

Оригиналното Yugo, сглобявано от югославския гигант Zastava между 1980 и 2008 г., беше базирано на старите платформи на FIAT 127 и FIAT 128. Въпреки че се задвижваше от скромни мотори с мощност между 45 и 68 конски сили, то успя да пробие дори на американския пазар, където обаче се превърна в нарицателно за тотална ненадеждност.

Списание Time гордо го нареди сред най-лошите коли на всички времена, Complex го обяви за абсолютната автомобилна катастрофа на 80-те, а самият Джереми Кларксън не спести обидите си в Top Gear, наричайки го просто "омразно". Предстои да разберем дали новото поколение ще успее да измие срама, или просто ще се превърне в поредния модерен експеримент на батерии.