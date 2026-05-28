Zastava Yugo се завръща с цена от 12 000 евро

28 Май, 2026 10:06 1 357 13

Зад амбициозния и проект стои сръбският бизнесмен и професор от Белградския университет, Александър Белич

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Прословутият балкански хечбек Zastava Yugo, който навремето си спечели славата на едно от най-ексцентричните недоразумения в автомобилната история, ще възкръсне от пепелта през 2027 година. Новият прочит на бюджетната класика обещава да атакува пазара с ултрамодерно хибридно задвижване и стартова цена от съвсем поносимите 12 000 евро, разкриват колегите от испанското издание Motor.es.

Зад амбициозния и леко луд проект стои сръбският бизнесмен и професор от Белградския университет, Александър Белич. Неговият план е да свали покривалото на възроденото возило още следващата година по време на престижното изложение Белград Експо 2027. Първите официални макети вече изтекоха в публичното пространство и, честно казано, изглеждат обещаващо.

Автомобилът запазва характерния си "ръбат" силует с три врати, вдъхновен директно от оригинала от 1980 година, но е опакован в духа на новото време – с тънки диодни фарове, агресивен спойлер и ефектни алуминиеви джанти. Като габарити новият играч от B-сегмента ще се изправи директно срещу Renault Clio и Skoda Fabia, като по-късно се очаква и по-практична версия с пет врати.

Голямата изненада обаче се крие под капака. Новата Zastava Yugo ще заложи на изключително икономична хибридна технология, разработена в Китай, при която бензиновият агрегат ще служи единствено като генератор на ток. Резултатът? Обещан скромен разход от едва 2,2 литра на 100 км, като купувачите ще могат да избират между механична и автоматична трансмисия.

Оригиналното Yugo, сглобявано от югославския гигант Zastava между 1980 и 2008 г., беше базирано на старите платформи на FIAT 127 и FIAT 128. Въпреки че се задвижваше от скромни мотори с мощност между 45 и 68 конски сили, то успя да пробие дори на американския пазар, където обаче се превърна в нарицателно за тотална ненадеждност.

Списание Time гордо го нареди сред най-лошите коли на всички времена, Complex го обяви за абсолютната автомобилна катастрофа на 80-те, а самият Джереми Кларксън не спести обидите си в Top Gear, наричайки го просто "омразно". Предстои да разберем дали новото поколение ще успее да измие срама, или просто ще се превърне в поредния модерен експеримент на батерии.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 1 Отговор
    ДЕБИЛИТЕ ,
    НАУЧЕТЕ СЕ ДА ГИ ПРАВИТЕ ОТВОРИТЕ ЗА ГУМИТЕ МАЛКО ПО ГОЛЕМИ
    .......
    ЗА ДА НЕ БЪДЕ НОВАТА ЗАСТАВА САМО ЛЯТНА КОЛА .....

    10:14 28.05.2026

  • 2 Пореден

    6 2 Отговор
    "гаражен" експеримент за възраждане на кола? Няма как да стъпи на 12к Евро... След като Дачия, не могат, където говорим за количество ..все пак.

    10:15 28.05.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    7 3 Отговор
    Радославе, недоразумение си ти. Колата си беше добра. Ти като не можеш да направиш една кола, си тръгнал по съседите да плюеш.

    Коментиран от #4, #6

    10:16 28.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Юго GT

    7 2 Отговор
    Застава си беше популярна марка в нрб и на запад, дори и като една от "най-лошите" коли от 80--те.

    10:22 28.05.2026

  • 6 Автоценител

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Сръбските таралясници са си чупливи и то много отдавна. Сега това сръбско недоразумение ще отива в музея на скудоумието!

    10:25 28.05.2026

  • 7 Отец инжинер Петка

    12 0 Отговор
    българската лисица казала - гроздето е кисело...........имах застава гт55 от нова с четири врати,навъртях 200х.км., чудесна кола за времето си

    10:29 28.05.2026

  • 8 ДЖЕРЪМИ КЛАРКСЪН Е СМОТАНЯКЧИКИДЖИЯ

    4 0 Отговор
    ДЕТО ЯДЕ ПО ТРИ ПЪТИ НА ДЕН А НЕ ПО ЕДИН НЕ ЗНАЕ ЩО Е НЯМАНЕ И МИЗЕРИЯ И ОЧАКВА ВСИЧКИ ДА ПРОИЗВЕЖДАТ МПСЕТА С КОЖЕН САЛОН И КЛИМАТИК.....

    10:41 28.05.2026

  • 9 МАТОООО КОСТИНУРКАТА БЕ ВЕЛИКАА

    2 2 Отговор
    КОЛА.......ВЕЛИКО И ИЗХФЪРЧАХА БУТАЛАТА ОТЗАД И КАРУЦА С КОН БЕ ПО НАДЕЖДНА И МАНЕВРЕНА А ВЪТРЕ В САЛОНА ЖЕЛЕЗА АРМАТУРИ СЕДАЛКИ С ЕДИН ПРЪСТ ТАПИЦЕРИЯ...... ДОРИ ЗАЗА БЕ ПО ЕЛЕГАНТЕН ....

    10:45 28.05.2026

  • 10 9 години карах Юго

    3 0 Отговор
    Без нито една повреда.
    Заминах в чужбина и съжалявам че я продадох

    10:55 28.05.2026

  • 11 Да бе! Две и две на сто

    2 4 Отговор
    Китайците няма да си го сложат на техните коли, ами ще го дадат на сърбите. Айде нема нужда!

    11:00 28.05.2026

  • 12 морския

    1 1 Отговор
    нещо не ми се връзва - хибрид с механична СК ?

    11:07 28.05.2026

  • 13 Бобе

    0 0 Отговор
    То и Кирето така правеше, автомобил.

    11:27 28.05.2026