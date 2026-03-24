Новият Mercedes A-Class идва с изненада под капака

След дълги колебания и стратегически размисли, Mercedes-Benz най-после даде зелена светлина за следващото поколение на своята A-Class. Противно на слуховете, че моделът може да бъде погълнат от вълната на кросоувърите, германците остават верни на класическия хечбек, който ще дебютира през 2028 г. Новината, разкрита от източници пред Autocar, потвърждава, че макар и забавена, разработката вече тече с пълна сила под кодовото име на платформата MMA.

Визуално можем да очакваме истинска аеродинамична революция. Под вещото ръководство на главния дизайнер Гордън Вагенер, новата "единица" ще заимства плавните и атлетични линии на събрата си CLA. Купето ще бъде по-ефективно при порене на въздуха, а интериорът обещава по-висока позиция на седене и подобрена видимост – отговор на изискванията на съвременния градски шофьор. Разбира се, дигиталното преживяване ще бъде доминирано от масивен екран, разположен по цялата широчина на предния панел.

Голямата новина обаче се крие в задвижването. За първи път в историята си A-Class ще предложи изцяло електрически версии, като базовата ще разполага с 221 конски сили. За търсачите на силни усещания се подготвя вариант с два електромотора и 350 коня, а черешката на тортата ще бъде бруталният Mercedes-AMG A45, който се очаква да развива главозамайващите 500 конски сили. Това вероятно ще бъде и най-позиционираният ценово електрически модел в гамата на бранда.

Въпреки амбициозния скок към батериите, Mercedes-Benz не загърбва напълно традиционалистите. Подобно на стратегията при CLA, новата A-Class ще запази и версии с двигатели с вътрешно горене. Става въпрос за модерните 1,5-литрови хибридни конфигурации с мощност от 163 и 190 конски сили. Така марката си оставя вратичка за пазарите, където зарядната инфраструктура все още изостава, предлагайки най-доброто от двата свята в един компактен и стилен пакет.