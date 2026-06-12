Новият шеф на Porsche спечели обичта на феновете с последното си изказване

Говорейки недвусмислено по време на престижно събитие, новоназначеният главен изпълнителен директор на Porsche Михаел Лайтерс окончателно затвори вратата пред перспективата за 911 с електрическо задвижване. В отговор на нарастващите опасения на привържениците на марката, които се страхуваха, че флагманският спортен автомобил на производителя в крайна сметка ще се поддаде на изискването за задвижване с батерии, Лайтерс даде ясно да се разбере, че легендарната икона с двигател отзад ще остане с високооборотни двигатели с вътрешно горене и специализирани хибриди с висока производителност в обозримо бъдеще.

Този категоричен корпоративен завой бележи драматична промяна в курса спрямо широко разгласената пътна карта за електрификация, изготвена от автомобилния производител от Щутгарт само преди няколко сезона. Окуражени от първоначалния успех на Taycan в шоурумите през 2019 година, предишното ръководство беше поставило свръхамбициозна цел да гарантира, че чисто електрическите автомобили ще заемат огромен дял от 80 процента от глобалния обем на продажбите на Porsche до 2030 година. Реалностите на глобалния пазар на луксозни автомобили обаче наложиха сурова проверка на реалността. След като официално зае поста на главен изпълнителен директор на 1 януари тази година, след високо ценена кариера начело на McLaren Automotive и като главен технологичен директор на Ferrari, Лайтерс беше специално привлечен, за да проведе цялостна корпоративна реструктуризация и да преориентира стратегията на Porsche за задвижващите системи в съответствие с охлаждащото се глобално търсене на електромобили.

Намаляването на амбициите на Porsche в областта на електромобилите следва поредица от широко отразявани финансови и производствени затруднения в цялата им съвременна гама. Пионерският модел Taycan наскоро претърпя повтарящи се прекъсвания в сглобяването в завода поради рязко спадащото глобално търсене, докато принудителният преход на по-малкия кросоувър Macan към изцяло електрическа архитектура предизвика сериозен отпор от страна на клиентите и срив в продажбите, което в крайна сметка принуди продуктовия комитет да се задейства и да изготви спешни планове за връщане на варианти с вътрешно горене и хибридни варианти обратно в компактния модел. Дори нововъведеният изцяло електрически вариант на Cayenne сега е принуден да дели изложбеното пространство с традиционните варианти с вътрешно горене, вместо да ги замести напълно, което е пряк резултат от агресивния отказ на купувачите на луксозни автомобили към премиум електромобилите в двете най-големи географски крепости на марката – САЩ и Китай.

Под новосъздадената ръководна структура на Лайтерс огромният капитал на Porsche за научноизследователска и развойна дейност, възлизащ на милиони евро, се пренасочва обратно към оптимизиране на двигателите с вътрешно горене и разработване на високоволтови хибридни задвижващи системи, които запазват автентична емоционална връзка. Компанията вече е спряла различни локализирани проекти за разширяване на производството на батерии в Европа, за да запази паричните си резерви, като се ориентира към технологична философия, която третира електромобилността като опция, запазена строго за конкретни сегменти, където демографската група на клиентите активно я търси. Докато настоящият глобален дял на електромобилите в продажбите на марката се колебае около скромните 25 процента, запазването на линията на двигателите с вътрешно горене на 911 ще служи като основна инженерна отправна точка за марката.